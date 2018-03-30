МИД России вызывает сегодня послов ряда стран для объявления ответных мер и вручения ноты протеста

В частности, в здание на Смоленской площади были приглашены послы Франции, Германии и Польши. Напомним, ранее о высылке российских дипломатов или об отзыве руководителей дипмиссий в Москве в знак солидарности с Лондоном по делу Сергея Скрипаля объявили практически все европейские страны.

Выдворение из России американских дипломатов нельзя расценивать, как адекватное дипломатическое действие. По словам официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт, это приведёт к ухудшению отношений России и США: «Я хочу напомнить вам, что нет никакого оправдания ответным действиям России. Наши действия были мотивированы исключительно атакой на Великобританию, атакой на британского подданного и его дочь. Посмотрите, это первый раз, когда нервно-паралитическое вещество оружейного типа «Новичок» было применено не во время войны на территории страны-союзника. Мы не рассматриваем это как дипломатические ответные меры. Россия несет ответственность за ужасающую атаку на британского подданного и его дочь». Напомним, Россия объявила о высылке 60 американских дипломатов, а также о закрытии Генконсульства США в Санкт-Петербурге.