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14:08, 30 марта 2018

МИД России вызывает сегодня послов ряда стран для объявления ответных мер и вручения ноты протеста

В частности, в здание на Смоленской площади были приглашены послы Франции, Германии и Польши. Напомним, ранее о высылке российских дипломатов или об отзыве руководителей дипмиссий в Москве в знак солидарности с Лондоном по делу Сергея Скрипаля объявили практически все европейские страны.
Выдворение из России американских дипломатов нельзя расценивать, как адекватное дипломатическое действие. По словам официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт, это приведёт к ухудшению отношений России и США: «Я хочу напомнить вам, что нет никакого оправдания ответным действиям России. Наши действия были мотивированы исключительно атакой на Великобританию, атакой на британского подданного и его дочь. Посмотрите, это первый раз, когда нервно-паралитическое вещество оружейного типа «Новичок» было применено не во время войны на территории страны-союзника. Мы не рассматриваем это как дипломатические ответные меры. Россия несет ответственность за ужасающую атаку на британского подданного и его дочь». Напомним, Россия объявила о высылке 60 американских дипломатов, а также о закрытии Генконсульства США в Санкт-Петербурге.

Комментарии

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komar 30 марта 2018 | 14:18

Все правильно!
Око за око!

wojskowy Марек Качоровски 30 марта 2018 | 14:34

komar: Т.е. англичане должны отравить в Москве разведчика на которого обменяли Скрипаля?

etofeasko 30 марта 2018 | 14:34

И на прощание перед вылетом:
Всё-таки надо тебе дать коленом. Н-надо! (К/ф "Берегись автомобиля")

vezdehod 30 марта 2018 | 14:49

МИД России вызывает сегодня послов ряда стран для объявления ответных мер и вручения ноты протеста
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Послы с утра занимают живую очередь. чтобы попасть на этот "Ковёр"

persona_non_grata 30 марта 2018 | 14:20

Скоро вызывать некого будет.

jblack2 30 марта 2018 | 14:22

Tit-for-tat!

buzukin939 30 марта 2018 | 14:22

А нас-то за што??? Вот же наглые идиоты, мля! Надо было сто двадцать выслать и сказать - это не то што вы подумали, это просто так - ну не нравятся нам эти шпионские морды! Да и посла выселить в коммуналку посольскую - чего это он тут жирует? Нехер!

idruker 30 марта 2018 | 14:23

Всякий раз, как россия применяет "ответные меры", у меня перед глазами встает образ волка из "ну погоди", когда он замуровывал в стенке бегемота.

zik14 30 марта 2018 | 14:31

idruker: Трудно ожидать от такого дебила другой картинки)))

ceylon 30 марта 2018 | 14:39

idruker: Какая прелесть!
+100500!

jetsam 30 марта 2018 | 14:30

лавров играет в солдатики.
шойгу с линейкой меряет карту.
тулеев извиняется не пред тем и не за то....
клоун играет в мульташные ракеты...
--------
а в это время простой китайский парень уже регистрирует в своем, китайском реестре будущее землевладение в 100000000 га у байкала...

wojskowy Марек Качоровски 30 марта 2018 | 14:38

jetsam: Мало того, это парень будет перекачивать воду из этого озера в Китай. Уникальное озеро, самые большие запасы пресной воды в мире. 50% населения Земли страдает от нехватки питьевой воды, а Россия продаёт за копейки Китаю, хотя у самой России проблемы с питьевой водой в некоторых регионах уже имеются.

jetsam 30 марта 2018 | 14:41

wojskowy: не. я про то, что китай пол-сибири на карте со времен мао считает своей территорией. и получит ее. тихо и без голосования.

* про байкал - отдельная песня. если китайцам не отдать - сами засрем же в момент.

annacrimea 30 марта 2018 | 14:35

Ноты про...что говорите? Можно и про тесто. Мордор все может. Только теперь - хоть протестную сонату пиши - кредит доверия исчерпан.

nikvol 30 марта 2018 | 14:37

По словам официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт, это приведёт к ухудшению отношений России и США
=====================================
Какие проблемы? Разрывайте дипломатические отношения вообще.

i_c_e 30 марта 2018 | 14:40

А как в СССР визы получали? Если по работе - то «зарубежные паспорта» на работе давали и по приезду забирали, видимо уже с разрешением на выезд. Но вот виза конкретной страны в паспорте...
А полезно бы вспомнить — идёт-то к этому.

sasass 30 марта 2018 | 14:43

Опять проиграли холодную войну - пора объявить горячую войну - авось выиграем...

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