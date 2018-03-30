МИД России вызывает сегодня послов ряда стран для объявления ответных мер и вручения ноты протеста
В частности, в здание на Смоленской площади были приглашены послы Франции, Германии и Польши. Напомним, ранее о высылке российских дипломатов или об отзыве руководителей дипмиссий в Москве в знак солидарности с Лондоном по делу Сергея Скрипаля объявили практически все европейские страны.
Выдворение из России американских дипломатов нельзя расценивать, как адекватное дипломатическое действие. По словам официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт, это приведёт к ухудшению отношений России и США: «Я хочу напомнить вам, что нет никакого оправдания ответным действиям России. Наши действия были мотивированы исключительно атакой на Великобританию, атакой на британского подданного и его дочь. Посмотрите, это первый раз, когда нервно-паралитическое вещество оружейного типа «Новичок» было применено не во время войны на территории страны-союзника. Мы не рассматриваем это как дипломатические ответные меры. Россия несет ответственность за ужасающую атаку на британского подданного и его дочь». Напомним, Россия объявила о высылке 60 американских дипломатов, а также о закрытии Генконсульства США в Санкт-Петербурге.
Комментарии17
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komar 30 марта 2018 | 14:18
Все правильно!
Око за око!
wojskowy Марек Качоровски 30 марта 2018 | 14:34
komar: Т.е. англичане должны отравить в Москве разведчика на которого обменяли Скрипаля?
etofeasko 30 марта 2018 | 14:34
И на прощание перед вылетом:
Всё-таки надо тебе дать коленом. Н-надо! (К/ф "Берегись автомобиля")
vezdehod 30 марта 2018 | 14:49
МИД России вызывает сегодня послов ряда стран для объявления ответных мер и вручения ноты протеста
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Послы с утра занимают живую очередь. чтобы попасть на этот "Ковёр"
persona_non_grata 30 марта 2018 | 14:20
Скоро вызывать некого будет.
jblack2 30 марта 2018 | 14:22
Tit-for-tat!
buzukin939 30 марта 2018 | 14:22
А нас-то за што??? Вот же наглые идиоты, мля! Надо было сто двадцать выслать и сказать - это не то што вы подумали, это просто так - ну не нравятся нам эти шпионские морды! Да и посла выселить в коммуналку посольскую - чего это он тут жирует? Нехер!
idruker 30 марта 2018 | 14:23
Всякий раз, как россия применяет "ответные меры", у меня перед глазами встает образ волка из "ну погоди", когда он замуровывал в стенке бегемота.
zik14 30 марта 2018 | 14:31
idruker: Трудно ожидать от такого дебила другой картинки)))
ceylon 30 марта 2018 | 14:39
idruker: Какая прелесть!
+100500!
jetsam 30 марта 2018 | 14:30
лавров играет в солдатики.
шойгу с линейкой меряет карту.
тулеев извиняется не пред тем и не за то....
клоун играет в мульташные ракеты...
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а в это время простой китайский парень уже регистрирует в своем, китайском реестре будущее землевладение в 100000000 га у байкала...
wojskowy Марек Качоровски 30 марта 2018 | 14:38
jetsam: Мало того, это парень будет перекачивать воду из этого озера в Китай. Уникальное озеро, самые большие запасы пресной воды в мире. 50% населения Земли страдает от нехватки питьевой воды, а Россия продаёт за копейки Китаю, хотя у самой России проблемы с питьевой водой в некоторых регионах уже имеются.
jetsam 30 марта 2018 | 14:41
wojskowy: не. я про то, что китай пол-сибири на карте со времен мао считает своей территорией. и получит ее. тихо и без голосования.
* про байкал - отдельная песня. если китайцам не отдать - сами засрем же в момент.
annacrimea 30 марта 2018 | 14:35
Ноты про...что говорите? Можно и про тесто. Мордор все может. Только теперь - хоть протестную сонату пиши - кредит доверия исчерпан.
nikvol 30 марта 2018 | 14:37
По словам официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт, это приведёт к ухудшению отношений России и США
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Какие проблемы? Разрывайте дипломатические отношения вообще.
i_c_e 30 марта 2018 | 14:40
А как в СССР визы получали? Если по работе - то «зарубежные паспорта» на работе давали и по приезду забирали, видимо уже с разрешением на выезд. Но вот виза конкретной страны в паспорте...
А полезно бы вспомнить — идёт-то к этому.
sasass 30 марта 2018 | 14:43
Опять проиграли холодную войну - пора объявить горячую войну - авось выиграем...