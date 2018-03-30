Жена бывшего генерального директора «Гоголь-Центра» Алексея Малобродского опасается за жизнь своего мужа

Она написала открытое письмо главе СК Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Татьяна Лукьянова напоминает, что Алексей Малобродский находится в СИЗО уже 9,5 месяцев. На днях его по непонятным причинам перевели в изолятор, в которых условия значительно хуже, что повлияло на состояние его здоровья. Малобродский – единственный из фигурантов театрального дела, который находится под стражей. Все остальные под домашним арестом.