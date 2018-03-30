Жена бывшего генерального директора «Гоголь-Центра» Алексея Малобродского опасается за жизнь своего мужа
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Она написала открытое письмо главе СК Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Татьяна Лукьянова напоминает, что Алексей Малобродский находится в СИЗО уже 9,5 месяцев. На днях его по непонятным причинам перевели в изолятор, в которых условия значительно хуже, что повлияло на состояние его здоровья. Малобродский – единственный из фигурантов театрального дела, который находится под стражей. Все остальные под домашним арестом.
Комментарии6
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jetsam 30 марта 2018 | 14:11
маленький человек. обречен.
кто обрати на него внимание?
тут целый волоколамск -под газовой атакой
кемерово - в огне.
nikitin43 30 марта 2018 | 14:13
jetsam: кокс аргентинский потерян безвозвратно , поди на бюджетные деньги закупали ...
nikitin43 30 марта 2018 | 14:11
на фоне когда народ заживо сжигаю , травят , воруют власти миллиардами это не серьёзно .
annacrimea 30 марта 2018 | 14:14
От сочувствия Малобродскому не станет легче. А по факту - ворон ворону глаз не выклюет, и вертухай-уполномоченная своих не тронет.
archibald_dandy_esquire 30 марта 2018 | 14:45
annacrimea: " Жена бывшего генерального директора «Гоголь-Центра» Алексея Малобродского опасается за жизнь своего мужа."
Правильно опасается - для бандитов "люди - мусор", как говорил герой Юрского в телефильме "Место встречи изменить нельзя". Кстати, не мент Жеглов является положительным героем данного фильма, а Шарапов, но благодаря таланту В.Высоцкого получилось наоборот.
А жене Малобродского останется только принести искренние соболезнования, потому что, даже если и выпустят живым, то умирать дома.
Перед войной гестапо, как известно, проходило практику в СССР у НКВД.
serjo1977 30 марта 2018 | 14:40
Мало им списка Магницкого, получат ещё список Малобродсого. Ничему этих ослов жизнь не учит... На что расчитывают...