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14:04, 30 марта 2018

Более 500 жителей Волоколамска, включая 418 детей, пожаловались на плохое состояние из-за выбросов газа на свалке

Об этом сообщает РБК. На этом фоне в Волоколамском районе сегодня начали выдавать жителям респираторы. Правда они быстро закончились. Чрезвычайную ситуацию в Волоколамске, жители которого массово жалуются на ухудшение самочувствия, местные власти так и не объявили. Хотя вчера обещали это сделать. В городе и районе пока действует режим повышенной готовности из-за свалки Ядрово. Людям выдали первую партию респираторов и масок. Большинству, правда, не хватило. Респираторов было всего две коробки, они быстро закончились, рассказала местная жительница Ольга изданию Znak.com. Другие сомневаются в том, что респираторы смогут их защитить от химических выбросов. В МЧС обещали закупить индивидуальные защитные средства в полном объеме. Все школы, ясли и детские сады обеспечат респираторами к понедельнику, уверяет новый глава Волоколамского района с приставкой и.о. Андрей Вихарев. К слову сказать, именно он вчера обещал вслед за мэром Петром Лазаревым объявить в городе режим ЧС. За неделю с небольшим за помощью обратились более четырёхсот детей, они жаловались на плохое самочувствие и связывали это с выбросами газом на свалке, приводит РБК слова первого замминистра здравоохранения Подмосковья Владимира Ющука. Общее число детей и взрослых по его словам превысило 500. В Волоколамске в последние месяцы участились акции протеста. Они привели к перекрытиям дорог, задержаниям, драке местных жителей с главой Волоколамского района Евгением Гавриловым и его отставке. Подмосковного губернатора Воробьёва на том же стихийном митинге 21-го числа забросали снежками. Акции против мусорных свалок также проходят в других подмосковных городах: Коломне, Дмитрове, Клину, Наро-Фоминске. Люди перекрывают дороги, пытаясь остановить мусоровозы. Есть задержанные.

Комментарии

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clingerwinger 30 марта 2018 | 14:08

Губернатор должен срочно извиниться перед Путиным за то что там творится.

meister_luvin 30 марта 2018 | 14:09

clingerwinger:

НЕ пропускать!

kottigr1 30 марта 2018 | 14:16

meister_luvin: Эти несчастные жители ещё со счетчиком Гейгера по своей помойке не бегали..
Россия превращена в сток со всего мира, куда свозят токсичные и радиоактивные отходы...

danko1 30 марта 2018 | 14:27

kottigr1: Скоро плакаты с надписью "Путина на свалку" надо будет воспринимать в прямом смысле слова.

kottigr1 30 марта 2018 | 14:33

danko1: Гексофторид урана (Uranium hexafluoride – UF6) прибывает в Россию не в первый раз. По данным Greenpeace, из Западной Европы ввезено уже в общей сложности 100 тысяч тонн этого опасного вещества. Официальная версия – на российских предприятиях радиоактивные отходы обогащаются и после этого отправляются обратно в Западную Европу. Экологи Greenpeace считают, что в Европу отправилось не более 10% урана, еще 20% было использовано, остальные 60-70 тысяч тонн были захоронены в России.
Вот только одна из множества схем:
По данным приведенным экологической организацией Экозащита, немецкое подразделение компании Urenco осуществляет вывоз отходов из Германии в Россию с 1996 года. Владельцами этой компании являются два крупных энергетических концерна E.On и RWE. К настоящему моменту, в Россию уже отправлено 80 тысяч тонн радиоактивных отходов, возникших при обработке урана на немецком заводе в Гронау.

taglit 30 марта 2018 | 14:41

danko1: привыкли на дурняк респираторы получать! а что, своих денег нет? вам своё здоровье не дорого?!!

пойди, купи и дыши!!

vezdehod 30 марта 2018 | 14:46

видимо это опять происки Украины и Турции - пожаловались, всего,64 человека. из них 41 ребёнок.

grashupfer 30 марта 2018 | 14:18

clingerwinger: .... и вдобавок ляпнуть - спасибо вам великое!)

nikitin43 30 марта 2018 | 14:09

в новочеркасске почти за такое расстреливали народ .

sokal123 30 марта 2018 | 14:13

nikitin43: Да плевать им на всех -пускай задыхаются от вони . Мы ,правители ,хотим жить хорошо ,без нервотрепки . Лучше пусть холопы встанут на колени и оденут противогазы ,что бы не огорчать вождя .

shura813 30 марта 2018 | 14:12

Правление путина 18 лет 666 следующий срок 6 лет в этом году ему исполнится 66 лет! Удачи россиязасранцы! ХАХАХА!

bakero 30 марта 2018 | 14:12

Почему же тема мусорных свалок и экологической катастрофы в стране не стала главной на "деб@тах" или "кандидаты" боялись, что эта вонь негативно скажется на рейтинге
выгодоприобретателя "выб@ров"?

peresvet73 30 марта 2018 | 14:16

"Да, эти пятьсот, они всегда бузатёрят!"

tag188 30 марта 2018 | 14:18

Да хватит уже жаловаться и раскачивать лодку!
Да еще в такой сложный момент, когда против Россиюшки ополчился весь бездуховный Запад!
Дышать ртом и плотнее сплотиться вокруг нацлидера -- вот что должны сейчас сделать жители Волоколамска!
И вообще, надо разобраться, может это вовсе не жители Волоколамска бузотерят, а понаехавшие украинцы-майданщики и разные иностранные агенты!

(комментарий скрыт)

hicat 30 марта 2018 | 14:22

Нефиг ходить без противогаза.
Вам МЧС их привезла.
Теперь пеняйте только на себя.

kolchak12 30 марта 2018 | 14:30

Вчера пообещали? Ну ну, это как с наперсточниками сыграть.

tcheslav 30 марта 2018 | 14:31

Не понятно одно - что произошло на полигоне такого, чего не было ? Газ раньше не выделялся ? Кроме протестов, есть какие то конкретные предложения ?

tag188 30 марта 2018 | 14:42

tcheslav: Не понятно одно - что произошло на полигоне такого, чего не было ? Газ раньше не выделялся ?
=================================
Весна пришла, стесняюсь сказать. А это значит, что среднесуточные температуры несколько выше, чем зимой, все начало таять, преть и "благоухать".
Ну и еще небольшой нюанс -- теперь действующих мусорных полигонов вокруг Москвы гораздо меньше стало. Все везут на оставшиеся. В таком количестве, что все это привезенное там даже элементарно засыпать бульдозерами не успевают.

ed10075 30 марта 2018 | 14:39

Ничего не изменится, пока на Рублевке не завоняет. Дешевле всем жителям Москвы выдать респираторы, чем начать строить заводы о переработке мусора.

fmsf FMSF 30 марта 2018 | 14:42

"Воняколамская вишня"?
Или Коловонямская?

vtodorol 30 марта 2018 | 14:48

ВОР-ОБЬЁВ языком ,как помелом,разметал все свалки в прямом эфире Эхо Москвы. А это опять вброс американских спецслужб...хотят у нас цветную Революцию Помоек устроить ...

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