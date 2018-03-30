Более 500 жителей Волоколамска, включая 418 детей, пожаловались на плохое состояние из-за выбросов газа на свалке

Об этом сообщает РБК. На этом фоне в Волоколамском районе сегодня начали выдавать жителям респираторы. Правда они быстро закончились. Чрезвычайную ситуацию в Волоколамске, жители которого массово жалуются на ухудшение самочувствия, местные власти так и не объявили. Хотя вчера обещали это сделать. В городе и районе пока действует режим повышенной готовности из-за свалки Ядрово. Людям выдали первую партию респираторов и масок. Большинству, правда, не хватило. Респираторов было всего две коробки, они быстро закончились, рассказала местная жительница Ольга изданию Znak.com. Другие сомневаются в том, что респираторы смогут их защитить от химических выбросов. В МЧС обещали закупить индивидуальные защитные средства в полном объеме. Все школы, ясли и детские сады обеспечат респираторами к понедельнику, уверяет новый глава Волоколамского района с приставкой и.о. Андрей Вихарев. К слову сказать, именно он вчера обещал вслед за мэром Петром Лазаревым объявить в городе режим ЧС. За неделю с небольшим за помощью обратились более четырёхсот детей, они жаловались на плохое самочувствие и связывали это с выбросами газом на свалке, приводит РБК слова первого замминистра здравоохранения Подмосковья Владимира Ющука. Общее число детей и взрослых по его словам превысило 500. В Волоколамске в последние месяцы участились акции протеста. Они привели к перекрытиям дорог, задержаниям, драке местных жителей с главой Волоколамского района Евгением Гавриловым и его отставке. Подмосковного губернатора Воробьёва на том же стихийном митинге 21-го числа забросали снежками. Акции против мусорных свалок также проходят в других подмосковных городах: Коломне, Дмитрове, Клину, Наро-Фоминске. Люди перекрывают дороги, пытаясь остановить мусоровозы. Есть задержанные.