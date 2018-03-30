Следственный комитет задержал первого чиновника по делу о пожаре в Кемерово

Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями. В громком деле теперь семь фигурантов. Утром СК сообщил о задержании Юлии Богдановой. Она является директором «Кемеровского кондитерского комбината», которому принадлежит сгоревший торговый комплекс «Зимняя вишня». Женщина игнорировала жалобы сотрудников на недостатки противопожарной безопасности и занималась сдачей в аренду торговых площадей.

Еще одна задержанная – Танзиля Комкова, которую Следственный комитет представляет как руководителя кемеровской инспекции строительного надзора. Представитель СК Светлана Петренко обратила внимание, что само здание, где в воскресенье произошел пожар, было самостроем.

Танзиля Комкова возглавила строительную инспекцию в 2010 году. Распоряжение о назначении подписывал лично губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Между тем на сайте ведомства указано, что с 2015 года стройнадзором области руководит другой человек. Информацию о том, что Комкова больше не возглавляет инспекцию подтвердили собеседники РБК в администрации региона.

В интервью каналу «РЕН» Комкова говорила, что не помнит, согласовывала ли строительство торгового центра. В сети на днях появилась информация о том, что документы на строительство Комкова утверждала вместе со своей невесткой, работавшей в администрации города. Согласно последней опубликованной декларации о доходах Танзили Комковой за 2014 год, она получала за год больше миллиона рублей и ей принадлежали земельный участок и две квартиры. Следствие будет просить об аресте новых подозреваемых. В мэрии Кемерова сегодня прошли обыски.

Задержание бывшего руководителя стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой может повлиять на всю систему контрольно-надзорных органов. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Ситуация двойственная. Ответственность органов пожарного надзора вполне очевидна. Другое дело, что это может быть воспринято двояко в рамках системы — есть высокая вероятность, что это будет сигналом к тому, чтобы ничего никому не разрешать, дабы не подставляться», — сказал эксперт.

Как отметил Виноградов, это значит, что «получить разрешение на строительство или эксплуатацию будет значительно труднее». «Либо это приведет к росту взяток», — заключил он.

По делу о пожаре в Кемерове задержанбывший глава областного стройнадзора Танзиля Комкова. Следственный комитет подозревает её в том, что она не приняла мер против самовольного строительства сгоревшего на прошлой неделе торгового центра «Зимняя вишня». Такое здание вполне может быть самостроем, поскольку ответственные за это чиновники не уделяют вопросу должного внимания, — сказал «Эху Москвы» архитектор-градостроитель Олег Васильев. Он добавил, что здания, которые были объектами недостроя или оформленные как заводские цеха, нередко также переделывают под бизнес-центры без необходимых для этого поправок в планировке.