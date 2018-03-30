Следственный комитет задержал первого чиновника по делу о пожаре в Кемерово
Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями. В громком деле теперь семь фигурантов. Утром СК сообщил о задержании Юлии Богдановой. Она является директором «Кемеровского кондитерского комбината», которому принадлежит сгоревший торговый комплекс «Зимняя вишня». Женщина игнорировала жалобы сотрудников на недостатки противопожарной безопасности и занималась сдачей в аренду торговых площадей.
Еще одна задержанная – Танзиля Комкова, которую Следственный комитет представляет как руководителя кемеровской инспекции строительного надзора. Представитель СК Светлана Петренко обратила внимание, что само здание, где в воскресенье произошел пожар, было самостроем.
Танзиля Комкова возглавила строительную инспекцию в 2010 году. Распоряжение о назначении подписывал лично губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Между тем на сайте ведомства указано, что с 2015 года стройнадзором области руководит другой человек. Информацию о том, что Комкова больше не возглавляет инспекцию подтвердили собеседники РБК в администрации региона.
В интервью каналу «РЕН» Комкова говорила, что не помнит, согласовывала ли строительство торгового центра. В сети на днях появилась информация о том, что документы на строительство Комкова утверждала вместе со своей невесткой, работавшей в администрации города. Согласно последней опубликованной декларации о доходах Танзили Комковой за 2014 год, она получала за год больше миллиона рублей и ей принадлежали земельный участок и две квартиры. Следствие будет просить об аресте новых подозреваемых. В мэрии Кемерова сегодня прошли обыски.
Задержание бывшего руководителя стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой может повлиять на всю систему контрольно-надзорных органов. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
«Ситуация двойственная. Ответственность органов пожарного надзора вполне очевидна. Другое дело, что это может быть воспринято двояко в рамках системы — есть высокая вероятность, что это будет сигналом к тому, чтобы ничего никому не разрешать, дабы не подставляться», — сказал эксперт.
Как отметил Виноградов, это значит, что «получить разрешение на строительство или эксплуатацию будет значительно труднее». «Либо это приведет к росту взяток», — заключил он.
По делу о пожаре в Кемерове задержанбывший глава областного стройнадзора Танзиля Комкова. Следственный комитет подозревает её в том, что она не приняла мер против самовольного строительства сгоревшего на прошлой неделе торгового центра «Зимняя вишня». Такое здание вполне может быть самостроем, поскольку ответственные за это чиновники не уделяют вопросу должного внимания, — сказал «Эху Москвы» архитектор-градостроитель Олег Васильев. Он добавил, что здания, которые были объектами недостроя или оформленные как заводские цеха, нередко также переделывают под бизнес-центры без необходимых для этого поправок в планировке.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
scullll 30 марта 2018 | 14:06
Да сажайте всех кемеровских чиновников, хуже не будет.
danko1 30 марта 2018 | 14:08
scullll: Задерживать в первую очередь надо крысу, в Кремле незаконно окопавшуюся.
Такое произойти в любом городе могло. И в первую очередь это вина Путина и его банды, создавших в России полностью коррупционное государство.
scullll 30 марта 2018 | 14:12
danko1: Бабуль, а может всё таки и нам нужно вести себя по закону. Не давать и не брать взятки, исполнять свои должностные обязанности, не нарушать закон, а?
Или будем всю жизнь на царя надеяться, что он приедет и скажет нам:" ай ай ай взятки брать плохо?"
kottigr1 30 марта 2018 | 14:26
scullll: Разве люди платят налоги на содержание чиновникам за то, что бы они взятки брали ?
По Вашей логике и младенец будет виноват в том, что его изнасиловал педофил .. Так ?
scullll 30 марта 2018 | 14:29
kottigr1: А разве чиновников в пробирке выводят? Разве это не тежи граждане, выросшие с нами в одном дворе. А взятки мы даём, потому что Путин заставляет?
kottigr1 30 марта 2018 | 14:36
scullll: Чиновник - это должностное лицо, которое при поступлении на службу берет на себя обязательства не брать взятки и несет за это уголовную ответственность.
Никто не заставляет чиновников насильно брать взятки..
vezdehod 30 марта 2018 | 14:43
К женщина ХОРОШО относились Инспектора пожарной охраны - поэтому она чхала на все жалобы арендаторов.
romashka__ 30 марта 2018 | 14:08
Первым чиновником должен быть задержан Тулеев.
Путину ПОЗОРИЩЕ покрывать своих холуёв!
ignachio 30 марта 2018 | 14:13
высокая вероятность, чтобы ничего никому не разрешать, дабы не подставляться», — сказал эксперт.
Очень удобно. Врачей нельзя обвинять в смерти пациента, иначе они никого не будут лечить. Пожарных нельзя, иначе вообще не будут тушить.
kottigr1 30 марта 2018 | 14:06
Пусть теперь рассказывают всю правду.. ! Сколько им Госдеп заплатил за эту провокацию, которая чуть не бросила тень на светлый гений российской современности..
vasya_von_smetankin 30 марта 2018 | 14:19
А кто задержит Следственный комитет?
pravdatut 30 марта 2018 | 14:21
Арестуют женщин от которых ничего не зависело.!!
jetsam 30 марта 2018 | 14:21
"федот, да опять не тот".
sergs_sergs 30 марта 2018 | 14:51
Как тошно от этих показательных арестов, которые никак не изменят ситуации, на их место придут такие же взяточники и коррупционнеры, кое-кто построил в государстве такую вертикаль, для которой коррупция это и фундамент и несущая конструкция. Простого выхода нет, нужны серьезные перемены совсем не в Кемерово