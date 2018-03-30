Виноградов: Арест экс-главы областного стройнадзора в Кемерове может повлиять на систему контрольно-надзорных органов

Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Ситуация двойственная. Ответственность органов пожарного надзора вполне очевидна. Другое дело, что это может быть воспринято двояко в рамках системы — есть высокая вероятность, что это будет сигналом к тому, чтобы ничего никому не разрешать, дабы не подставляться», — сказал эксперт. Как отметил Виноградов, это значит, что «получить разрешение на строительство или эксплуатацию будет значительно труднее». «Либо это приведет к росту взяток», — заключил он. Как сообщалось, Следственный комитет России в ходе расследования пожара в торговом центре в Кемерове возбудил уголовное дело в отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Как отмечается в сообщении СК, в отношении нее расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.