Песков опровергает сообщения американских СМИ о том, что Трамп угрожал Путину гонкой вооружений
Президент США Дональд Трамп не говорил о том, что выиграет гонку вооружений у России, если она начнется, во время телефонного разговора 20 марта, — утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
О том, что такая фраза в разговоре с Путиным прозвучала, сообщил телеканал NВС со ссылкой на двух чиновников Белого дома. По их словам, президент США выразил надежду, что заявление Путина о новых российских системах вооружений были лишь предвыборной риторикой.
Трамп напомнил собеседнику о размере американского военного бюджета, который составляет 700 миллиардов долларов. Российский бюджет в этом году запланирован на уровне 46 миллиардов долларов.
Комментарии30
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glotze7 30 марта 2018 | 13:40
Тю. А в тиливизаре и не знают. Показывают запуск "Срамоты". Без всяякой гонки вооружений. Просто так.
ostapbey 30 марта 2018 | 13:47
Пескова прикрепили к Путину
ПОДСКАЗЫВАТЬ??
или ПОДСЛУШИВАТЬ??
Даааже..
nikitin43 30 марта 2018 | 13:48
ostapbey: отмазывать косяки типа - поставим впереди женщин и детей пусть попробуют стрелять .
danko1 30 марта 2018 | 13:57
nikitin43: Опять пурга из одной лжи от головы говорящей.
Да и веры давно нет ни ему, ни его хозяину.
Тут любому, немного думающему, понятно, что гонка вооружений будет.
И проигрыш в ней России очевиден. МСовсем тупые в Кремле, а не в США, как врал Задорнов.
sergeev67 30 марта 2018 | 13:41
идиоты
scullll 30 марта 2018 | 13:45
Пиндосов со всем их бюджетом вьетнамцы поимели во все щели.
ostapbey 30 марта 2018 | 13:49
scullll: Пиндосов со всем их бюджетом вьетнамцы поимели во все щели РОССИИ?
И в хвост и в гриву??
Даже
ostapbey 30 марта 2018 | 13:56
ищу ГАЗПРОМ...или ОБОРОНЭКСПОРТИМПОРТ)))))))))))))
.В число крупнейших компаний Вьетнама входят PetroVietnam (Vietnam Oil and Gas Group), Samsung Electronics Vietnam, Petrolimex (Vietnam National Petroleum Group), Vietnam Electricity (EVN), Viettel Group, Binh Son Refining and Petrochemical Company (BSR), Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT), PetroVietnam Oil Corporation (PV Oil), Vinacomin (Vietnam National Coal and Mineral Industries Group), Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank), Vietsovpetro, Vietnam Airlines, PetroVietnam Gas (PV Gas), PetroVietnam Exploration Production Corporation (PVEP), Honda Vietnam, EVN SPC (EVN Southern Power Corporation), Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), Vietinbank (Vietnam Commercial Bank for Industry and Trade), EVN NPC (EVN Northern Power Corporation) и Doji Gold and Gems Grouр.
vilingrad 30 марта 2018 | 13:49
scullll: Пиндосов со всем их бюджетом вьетнамцы поимели во все щели"
Господа, не обращайте внимания- это местный дурачок.
clingerwinger 30 марта 2018 | 13:58
scullll: Придурок! Американцы добились своих целей во Вьетнаме и ушли. А ты все еще в 17веке живешь, где победой считается захват территории. Дурилка, очнись, уже 21й век.
scullll 30 марта 2018 | 14:01
clingerwinger: Навтыкали твоим американцам там х_ёв в задницы, вот и убежали оттуда, как побитые собаки.
clingerwinger 30 марта 2018 | 14:04
scullll: Нет, они своих целей добились и ушли. А ты еще и читать не умеешь! Совсем у тебя все плохо.
grossalexis_032018 30 марта 2018 | 14:20
scullll: На сколько сократилось население Вьетнама - говно вопрос около ляма. Кто их мартышек считал ;)) А в итоге руссико выперли из Вьетнама.
Быть теде упоротым котярой - каркас уже готов, морилка закуплена. Дело только за твоим невостребоваенным жмуром ;))
pravdatut 30 марта 2018 | 13:45
Даже школьнику понятно, что США выиграют и РФ будет в гопе. Пусть Вова продолжает духерится.
pna 30 марта 2018 | 13:52
pravdatut: Если бы войну без боевых действий выигрывали государства, у которых в разы больше военный бюджет, то США давно бы покорила весь мир. Однако это все не совсем так. Чтобы победить ИГИЛ американцам пришлось смести с лица земли и Раку, и Мосул вместе с жителями.
Так что, чтобы выиграть у России, ее сначала надо победить в прямой войне. А на это америкосы не пойдйт. Знают, что и их на земле не останется.
scullll 30 марта 2018 | 13:53
pravdatut: Не, не выиграют. Слабаки. Арабов добивать после ковровых бомбардировок, это да, это они молодцы.
andre_klimov 30 марта 2018 | 13:45
Учитывая, что Трамп прекрасно умеет разговаривать с собеседником на понятном тому языке - склонен верить, что такой разговор был в действительности. Достаточно посмотреть на метаморфозы с Ын-ом, да и аятоллы както присмирели...
nikitin43 30 марта 2018 | 13:51
andre_klimov: уверен что попытка дёшево шантажировать мультиками сша янки не понравилась , это никому не понравится , с шантажистами разбираются просто .
vilingrad 30 марта 2018 | 13:47
Раз Песиков опровергает- значит, было...
apels 30 марта 2018 | 13:50
Песков на высоте ! При сопоставлении расходов на вооружение надо ли пояснять кто эту гонку выиграе?
sg79g 30 марта 2018 | 14:01
apels:
Любая гонка бессмыслено, если долетит хоть одна ракета. В Орлеане черные после наводнения устроили АдЪ, что будет когда после ада в каком-нибудь мегаполисе?
apels 30 марта 2018 | 14:16
sg79g: Отнюдь. Гонка предполагает, что каждая из сторон намеренна получить преимущество и продвигает технологию защиты-атаки. Процесс этот бесконечен. А вот ресурсы конечны. И ни одна сторона не останавливается ибо остановка даст преимущество и возможность уничтожить противника без ущерба своей страны. Ресурсы Росии не соизмеримы с ресурсами СССР и выдержать гонку вооружений с США она не способна.
sadda 30 марта 2018 | 13:53
Для Пескова главное пургу гнать. В этом и заключается его работа. Чтобы Путя потом мог сказать - а я тут не при чем, это все он, он болтает...
ostanovka 30 марта 2018 | 13:53
Да песков опять пургу погнал.
Не слушается Путина, паршивец он эдакий.
vladimirgornitsky 30 марта 2018 | 13:59
Да какая разница - сказал, не сказал. В любом случае это и без всяких слов Трампа очевидно.
kmett 30 марта 2018 | 14:12
Конечно Трамп не угрожал. Он просто ставил Путина в известность.
zollendorf 30 марта 2018 | 14:16
Я конечно без задних мыслей Вов, но ты должен знать, у кого х. толще и насколько.
dirizhabli 30 марта 2018 | 14:16
Если бы с таким усердием не опровергал, давно бы улицы чистил.
grossalexis_032018 30 марта 2018 | 14:26
В понятиях Писькова - Если не была произнесена кодовая фраза - Понял млять НАХ!! то и угроз то не было ;))
Фраза You understand the bitch on the dick! угрозой не является))
murad_manapov 30 марта 2018 | 14:26
что у путина на уме, то у пескова на языке