Песков опровергает сообщения американских СМИ о том, что Трамп угрожал Путину гонкой вооружений

Президент США Дональд Трамп не говорил о том, что выиграет гонку вооружений у России, если она начнется, во время телефонного разговора 20 марта, — утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О том, что такая фраза в разговоре с Путиным прозвучала, сообщил телеканал NВС со ссылкой на двух чиновников Белого дома. По их словам, президент США выразил надежду, что заявление Путина о новых российских системах вооружений были лишь предвыборной риторикой.

Трамп напомнил собеседнику о размере американского военного бюджета, который составляет 700 миллиардов долларов. Российский бюджет в этом году запланирован на уровне 46 миллиардов долларов.