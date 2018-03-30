Юлия Скрипаль, вместе с отцом подвергшаяся нападению в британском Солсбери, пошла на поправку
Она пришла в себя, может говорить, есть и пить, — сообщает телеканал Sky News. При этом Сергей Скрипаль все еще остается в стабильно-критическом состоянии. По версии британских властей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Россия все обвинения отвергает.
Комментарии12
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scullll 30 марта 2018 | 13:42
Уже не " новичок", а какое то аналогичное нервно-паралитическое вещество, которое могли изготовить в любом месте.
Прокладосы, меняйте методички.
Ну что там Юля прошептала из последних сил:" виноват Путин"? А то все новости, что она пошла на поправку. Где допрос, дорога каждая минута.
glotov 30 марта 2018 | 13:53
scullll: Вариант "лавка " отменяется. Теперь будет раскручиваться вариант "показания чудом выжившей жертвы".
scullll 30 марта 2018 | 13:57
glotov: Естественно. Дуру эту криворотую Мэй спецслужбы подставили, вляпалась в дерьмо, обратку не дашь. Сейчас за вид на жительство и ежемесячный пансион Юля всему миру сказок порассказывает...
А лет через 5 её грохнут...
glotov 30 марта 2018 | 14:00
scullll: Да какой там вид! Ведь ее почти объявили умершей. Наверное, так ей и сказали: хочешь жить - сотрудничай, иначе добъем.
blahovdav 30 марта 2018 | 14:13
scullll: Уже не " новичок", а какое то аналогичное нервно-паралитическое вещество, которое могли изготовить в любом месте. \\\ Путлеровской свинке известно, что в Рашке от контрофактного и другого алкоголя ежегодно откидывается 500 000 рыл?? К чему я?? А путлеровская свинка знает, что если жрать алкоголь понемногу, то это не смертельно?? А что столовая ложка поваренной соли убивает ребенка малолетнего?? К чему опять я?? Если путлеровской свинке насыпать большое корыто помоев, то она от жадности может подохнуть. КДа я к тому, что если путлеровской свинке в организм, как и к Человеку попадет мизерное количество Новичка, тр человек может и не погибнуть, но товарищ прапорщик туповат и не обьяснил это своим не менее умным подчиненным...
scullll 30 марта 2018 | 14:18
blahovdav: О, свинопасы в обосранных шароварах уже и БОВ разбираться стали...
Может ты еще скажешь, что укрогабонцы наконец то штаны стали снимать, чтобы опорожниться?
orlov_a_v 30 марта 2018 | 13:50
Щас и папка ее оклимается и быстро пойдет на поравку. А был ли мальчик?
sg79g 30 марта 2018 | 13:53
Жолтая рожа литвиненко не скодила со всех газет и телевизоров, а тут кипешь пдняли до небес, а мученников не разу не показали. Оказывается трудно было выдать за жертв боевого газа идущих на поправку людей..
Получился пшик. Надо было свой рейстаг бриттам поджигать. И хотя тогда не доказать вину коммунистов, удар был нанесен, комапртия запрещена и ничто не помешало нацистам устроить мировую бойню и геноцид целых народов. Не готовится ли нечто подобное, а, хомячки?
ЗЫ Если Юля с лица подурнеет - она англам этого не простит и много чего раскажет по приезду домой..
blahovdav 30 марта 2018 | 14:15
sg79g: Оказывается трудно было выдать за жертв боевого газа идущих на поправку людей.. \\\ Еще одно тупое путлеровское животное... Все зависит от концентрации. Или одного грамма цианистого калия хватит, чтобы уничтожить 86% туповатого путлеровского электората??
alex_0049 30 марта 2018 | 13:57
........в самом начале я писал что как только ураган медиасверления мозгов сделает своё дело......., они выздоровливать начнут.......
..неужто угадал получается.......? ...с другой стороны, если это провокация сша то они ведь не согласились бы "лежать в коме" даже в лучших санаториях ЦРУ...............
udavimliberala 30 марта 2018 | 14:07
так думается что никакого "новичка" то и не было, траванулись предатель с дочуркой албанской шаурмой.
buzukin939 30 марта 2018 | 14:16
Ну теперь-то всему цивилизованному миру ясно, што это дело МИ-6 и косоруких отравителей из Порта-Даунов? Почему? Да патамушта от страшного русского бинарного газа не поправляются! Раз - и нахер! Два - и ты на том свете! Дауны, мля - и ведь што интересно - сами так назвались! Кто их за язык тянул? Отравить, мля, и то толком не могут, не то што придумать убедительную страшилку. Я бы на месте королевы выгнал Терезу нахер без пенсии за утрату квалификации - если она у этой гадюки когда-то была...
А вторая версия еще ужасней - папика и дочу четыре часа ломали и пытали, заставив отлежать месяц на койках, изображая полутрупы. Страшно! Если дело не выгорит - отравят нахер по-настоящему - скажут - как ни болела, а померла... Вот еще бы к папику в палату Терезу положили - за жызнь бы поговорили, пока жывы...