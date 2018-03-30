Юлия Скрипаль, вместе с отцом подвергшаяся нападению в британском Солсбери, пошла на поправку

Она пришла в себя, может говорить, есть и пить, — сообщает телеканал Sky News. При этом Сергей Скрипаль все еще остается в стабильно-критическом состоянии. По версии британских властей, Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Россия все обвинения отвергает.