Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту пожара в торговом центре в Кемерово
Задержана начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, — объявил СК. По версии следствия, Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации торгового комплекса, который был возведен самовольно, без разрешения на строительство. Следствия также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей. Обвинение будет предъявлено в ближайшее время.
Между тем, на сайте инспекции указано, что Комкова была назначена начальником в 2010 году. С марта 2017 года по настоящее время исполняющим обязанности начальника является Евгений Дудаков.
Сегодня же стало известно о задержании гендиректора компании Кемеровский кондитерский комбинат Юлии Богдановой — именно этой компании принадлежал сгоревший торговый центр.
Комментарии5
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sskazhenik 30 марта 2018 | 14:02
Дело не в конкретных людях, а в системе, которая давно уже не работает и постоянно даёт сбои. Её нужно менять, но как? Песков студентам сказал, что больше всего боится перемен. Так что менять некому.
cattt 30 марта 2018 | 14:04
sskazhenik: А дела они мастера отрывать, вот даже арестовывать заочно.
alex_0049 30 марта 2018 | 14:08
sskazhenik:
сейчас важно здесь наказать.............. ..чтоб в другох районах перепроверились............
avto56 30 марта 2018 | 14:17
Хорошо, ее взяли "под суд". К сожалению, повод для этого - трагедия. А ведь сколько таких пердседателей разных госкомнадзоров по РФ... Задумайтесь: разве порядочного, умного, совестливого, знающего матчасть, свои обязанности, человека поставят на должность проверяющего где-нибудь в регионе РФ без рекомендации кланово-мафиозно-криминально-чиновьечего быкачества? Да никогда. Иначе кто "Им" потом подпишет разрешительные документы на "законное убийство людей".
Вот, например, в славном городе Пермь: и пожар в "хромой лошади". и обрушение угла здания после перестройки 1-го этажа, и сотни тысяч умерших в результате действия вредных веществ после сжигания ракет в черте города, - ничего не действует на мафиозную смесь Роспотребнадзора-технадзора-хрензнаетзачемнадзора-кафедры ПГТУ по экологии-прокуратуры-губерадминистрации-фсб-мвд.
Как мёрли люди, так и мрут. "Кому это стадо надо"...
Пермьроспотребнадзор"" - пять этажей здание, по 20 комнат, в каждом 4-5 человек... и ни хрена путёвого не делают. За деньги можно все. Без денег - пошелнах.
Руководитель - старая карга, Пермь- безнадежная территория. благодаря такой твари.
Надо по всей РФ избавиться от таких роспотребнадзоровских неявных убийц.
murad_manapov 30 марта 2018 | 14:29
бояр сажать начали на кол, ох разозлили они царя...