Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело по факту пожара в торговом центре в Кемерово

Задержана начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова, — объявил СК. По версии следствия, Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации торгового комплекса, который был возведен самовольно, без разрешения на строительство. Следствия также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей. Обвинение будет предъявлено в ближайшее время.

Между тем, на сайте инспекции указано, что Комкова была назначена начальником в 2010 году. С марта 2017 года по настоящее время исполняющим обязанности начальника является Евгений Дудаков.

Сегодня же стало известно о задержании гендиректора компании Кемеровский кондитерский комбинат Юлии Богдановой — именно этой компании принадлежал сгоревший торговый центр.