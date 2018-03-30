Губернатор Московской области: В ситуации с мусорными полигонами наступил критический момент

Это признает губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он заявил об этом в эфире телеканала «360-Подмосковье». В Дмитровском районе Подмосковья активисты перекрыли дорогу ведущую к мусорному полигону Непейно. По их словам, сюда везут отходы из Москвы. Клина. Дубны и других городов, что противоречит регламенту полигона. Жители Дмитровского району уже 10 лет безуспешно пытаются закрыть полигон в Непейно.