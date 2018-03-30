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13:31, 30 марта 2018

Губернатор Московской области: В ситуации с мусорными полигонами наступил критический момент

Это признает губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он заявил об этом в  эфире телеканала «360-Подмосковье». В Дмитровском районе Подмосковья активисты перекрыли дорогу ведущую к  мусорному полигону Непейно. По  их словам, сюда везут отходы из Москвы. Клина. Дубны и других городов, что противоречит регламенту полигона. Жители Дмитровского району уже 10 лет безуспешно пытаются закрыть полигон в Непейно.

Комментарии

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bozk 30 марта 2018 | 13:36

Критический момент наступил 18 марта

glotze7 30 марта 2018 | 13:42

bozk: Ага. Говно опять всплыло. И заблагоухало.

danko1 30 марта 2018 | 13:53

glotze7: Чтобы не было критического момента этим вопросом давно заниматься надо было.
Но у нас мусорный бизнес очень криминальный и по доходам со сбытом наркотиков сравним.
А недавно в Москве мусорный бизнес ближайшее окружение Путина захватило.
Ничего, кроме запредельного бабла для себя, даже уже не за счет ограбления, но и за счет здоровья россиян, не знающее и не умеющее.
Далее по Лаврову.

romashka__ 30 марта 2018 | 14:05

Губера Воробьева, сына дружка Шойгу, - в отставку и под суд!

mark60n 30 марта 2018 | 14:23

romashka__: Москвичи срут,а область к ответу!?

wojskowy Марек Качоровски 30 марта 2018 | 14:10

glotze7: Ныряй глубже и не всплывёшь.

captainobvious 30 марта 2018 | 13:39

надо было в своё время строить мусоросжигательные предприятия в Подмосковье, а не откладывать их строительство в угоду экотеррористам и хорошо пропиаренным (в т.ч. Эхом) местным истеричкам типа Евгении Чириковой. Очередной пример того, как мягкотелость и показная демократичность власти ведёт к провалу...

tks 30 марта 2018 | 13:43

captainobvious: ??? мусоросжигательные полезнее мусороперерабатывающих?? Мало воняет?
И не надо петь, что после переработки отходы остаются, которые девать некуда: вот их и сжигайте, какая разница, что сжигать, све одинаково токсично.

captainobvious 30 марта 2018 | 13:47

tks: не стоит публично демонстрировать свою некомпетентность, "не усугубляйте своё положение" (С)
современные технологии позволяют сжигать мусор без вредных выбросов, не говоря уже о запахе. Учите матчасть.

sokal123 30 марта 2018 | 13:51

Критические дни у вождя давно наступили -легче выдать противогазы ,чем бороться с проблемой свалок!

tks 30 марта 2018 | 13:54

captainobvious: Тем более. Сначала тогда - мусоропереработка, а затем - сжигание оставшегося.

captainobvious 30 марта 2018 | 13:58

tks: вообще-то второе предполагает первое, эти процессы объединены в единый технологический цикл на одном предприятии.

tks 30 марта 2018 | 14:01

captainobvious: Тогда это нельзя назвать мусоросжиганием...

apels 30 марта 2018 | 14:09

captainobvious: Ну наверное по этой причине 2/3 мусора в Германии перерабатывается а остальная захоранивается, а сжигания мусора нет вовсе а есть сжигание газа?

(комментарий скрыт)

taglit 30 марта 2018 | 14:08

tks: раз некуда вывозить мусор, пусть он остается в Москве, - а горожанам выдать респираторы и противогазы! - заодно и к ядерной войне подготовятся....

(комментарий скрыт)

wojskowy Марек Качоровски 30 марта 2018 | 14:18

captainobvious: Мусоросжигательные заводы это вчерашний день, во-первых отравляют атмосферу, а после сжигания куда золу девать? Есть экологически чистые способы борьбы с мусором: это и его вторичное использование с глубокой переработкой или автоклавы. Европа давно перешла на это. А Израиль впервые в мире занялся утилизацией пластиков, делая из него жидкость, которая используется в двигателях внутреннего сгорания. Денег нет? У вас есть выбор: Прекратить войну в Сирии, оставить в покое Украину, Молдавию и т.д., денег хватит решить вопрос с мусоров по всей стране, или продолжать травить свой народ. Всё в ваших руках. Можно думать о своих детях, а можно на них и наплевать.

mark60n 30 марта 2018 | 14:31

wojskowy: А кто у вас в Польше,обязал поляков сортировать отходы на 5 компонентов: бумага, бесцветное и цветное стекло, металл, пластик и другие отходы, которые не подлежат переработке?И какая разница,по оплате,у поляков, которые не сортируют мусор, чем те, кто мусор раскладывает по контейнерам.

tks 30 марта 2018 | 13:40

Бузотёры??!!

bramlin 30 марта 2018 | 13:49

tks: Шумят, не хотят молча помирать.

bakero 30 марта 2018 | 13:40

Губернатор Московской области: В ситуации с мусорными полигонами наступил критический момент
=====
Почему же тогда артисты и спортсмены всех звали на выб@ры c единственным кандидатом? Они не знали, что в стране происходит катастрофа? Господа доверенные лица, почему вы все поддерживаете культ личности, а не народ?

sandeni 30 марта 2018 | 13:45

bakero: Я не помню ни одного предложения от других кандидатов по мусорным полигонам.

bakero 30 марта 2018 | 13:56

sandeni: Я не помню ни одного предложения от других кандидатов по мусорным полигонам.
=====
Как выяснилось- других "кандидатов" не было, а был договорняк, имитация

andy66 30 марта 2018 | 13:43

Гром прогремел - золяция идет,
Губернский розыск рассылает телеграммы,
Что вся Одесса переполнута з ворами,
И что настал критический момент -
И заедает темный элемент.

(С) ВСВ

ghazaryan_s 30 марта 2018 | 13:49

Опять НАТО виновато. путин мультик покажет и всё уладится.

viktorova 30 марта 2018 | 13:51

Скрипаль, Кемерово, дипломаты, свалки...
представляю, что сейчас происходит в кремле...
“Все пропало, шеф, все пропало!
Гипс снимают, клиент уезжает!»...

scorpio_ 30 марта 2018 | 14:03

viktorova: Вы забыли добавить ломку от украденных Аргентиной 389кГ чистейшего кокса. Мука фабрики "Макфа" не вставляет.

avto56 30 марта 2018 | 13:52

Критический момент наступил не для мусорных полигонов, а для действующего губернатора Московской области: останется ли он на своей, ранее купленной, должности?
Разумеется, не только по полигонам претензии. У г-на Воробьева много провального. (кроме спизжж...х денег, канешь)
Когда уже ему очки купят, в которых он приедет на очередной митинг...

rampa 30 марта 2018 | 14:08

avto56: а кому он оплатил за должность?

sadda 30 марта 2018 | 13:56

Да сдались путинской власти эти мусороперерабатывающие заводы. Они предпочитают себе особняки и виллы строить, и у них это очень хорошо получается.

shura813 30 марта 2018 | 13:58

Правление путина 18 лет 666 следующий срок 6 лет в этом году ему исполнится 66 лет! Удачи россиязасранцы! ХАХАХА!

karabay 30 марта 2018 | 13:59

Воробьеё - мешок с говном! Его гнали волоколамцы снежками, как старую блядь из города, однако...

alo0000 30 марта 2018 | 14:02

А вот мнение этого чиновника народ интересует, видимо, в последнюю очередь.

mmakarov14 30 марта 2018 | 14:03

да ладно. а мужыки то в кремле не знают

jetsam 30 марта 2018 | 14:04

18 лет никогда такого не было и вот, опять...(с)Черномырдин

apels 30 марта 2018 | 14:06

У Воробьева критические дни.
Символично, если потонут в своем дерьме.

borninussr 30 марта 2018 | 14:07

Петухов из говна лепить-не-перелепить :)

vladimirgornitsky 30 марта 2018 | 14:07

Люди практически не возражают против того, чтобы ими правила банда жуликов и воров, которые обворовывают их на каждом шагу, против того, что они лишены всяких прав и свобод. Но все же пока что протестуют (хотя и не очень активно) против того, чтобы их травили и жгли. При этом не хотят понимать, что во всем этом виновато не какое-то местное начальство, не какие-то местные бизнесмены, а вся система власти жуликов и воров, во главе которой стоит главный вор, без которого нет России.

murad_manapov 30 марта 2018 | 14:21

... московский розыск рассылает телеграммы, Что подмосковье переполнилась ворами, Что наступил критический момент: Нас заедает вредный элемент! (с)
пора войска вводить

minimilady 30 марта 2018 | 14:33

Мне кажется, что вся проблема в кадрах. С 2016 года, благодаря Путину, начались работы по закрытию Кучинского мусорного полигона. И что? Сегодня ночью я опять проснулась от приступа тошноты и поняла. что квартира опять, как и каждую ночь, наполнена вонью, несмотря на закрытые окна. Кстати, частенько пахнет и днём. Конечно, запах мусора забивает все другие запахи, но временами чувствуется. что и другие предприятия Железнодорожного "под шумок" сбрасывают свои не менее, а может и более токсичные отходы.
Почему же ничего не меняется? Очень просто. Потому, что все кто должен контролировать эту ситуацию и организовывать правильную работу по утилизации отходов, доказавшие свою абсолюную неспособность выполнять эту работу, остаются на своих "рабочих" местах и продолжают привычно не выполнять свои должностные обязанности. А зачем? У них и так всё хорошо! Зарплата, немаленькая, начисляется, взятки идут (не утверждаю, но ведь не просто же так они не замечают токсичные выбросы различных предприятий), уважаемые члены общества. Зачем им что-то менять?
Да и способны ли эти люди что-то изменить? Сомневаюсь! У них нет таких умений и навыков. Они привыкли мыслить не созидательно, а грабительски. Изменить в себе эти качества, даже если они захотят, то вряд ли смогут. Поэтому. я убеждена, что если наше правительтво действительно хочет изменить ситуацию в Подмосковье с экологией, то необходимо уволить, как минимум, министра экологии. Хотя, я уверена, что кандидатов на увольнение должно быть намного больше.

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