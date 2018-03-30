МЧС выдает средства индивидуальной защиты, респираторы и маски, жителям подмосковного Волоколамска
С сегодняшнего дня в городе введен режим повышенной готовности из-за вредных выбросов с мусорного полигона. Объявлять режим чрезвычайной ситуации в Волоколамске МЧС пока не стала. Городские школы работают в обычном режиме, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии40
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
spstank67 30 марта 2018 | 14:08
И как это решит проблему свалок?
hicat 30 марта 2018 | 14:09
Получила жительница Волоколамска противогаз, одела, пришла домой.
Муж сидит, газету читает.
- Милый, посмотри на меня, ничего не замечаешь?
Муж долго смотрит, потом говорит
- Брови что ли выбирала?
hicat 30 марта 2018 | 14:11
hicat: Выщипала
dirizhabli 30 марта 2018 | 14:11
Средства индивидуальной химзащиты вне политики. И как долго этот цирк будет продолжаться?
allasc 30 марта 2018 | 14:13
dirizhabli: тогда..... и тишина... и толко мертвые с косами стоять.....