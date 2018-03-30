МЧС выдает средства индивидуальной защиты, респираторы и маски, жителям подмосковного Волоколамска

С сегодняшнего дня в городе введен режим повышенной готовности из-за вредных выбросов с мусорного полигона. Объявлять режим чрезвычайной ситуации в Волоколамске МЧС пока не стала. Городские школы работают в обычном режиме, — сообщает «Интерфакс».