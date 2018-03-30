Чехия экстрадировала в США россиянина Евгения Никулина
Полтора года назад он был задержан в Праге по запросу Вашингтона. Американский штат Калифорния обвиняет Никулина в совершении хакерских атак на территории США. Ему грозит до 30 лет лишения свободы. Выдачи Никулина требовала и Россия по обвинению в краже.
Комментарии18
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glotze7 30 марта 2018 | 13:34
Вот не отдыхалось Никулину в Чечне. Ну или в Крыму. Поперся в гейропу. И получил бесплатный приз - путевку в пиндостан.
captain_ 30 марта 2018 | 13:40
2 февраля 2018 г.
Пуйло допускает возможность снижения цен на бензин.
29 марта 2018 г.
Цены на бензин в РФии вырастут в ближайшие дни.
Рост может составить до пяти рублей за литр.
Пуйло - человек слова и дела... Ггг...
efilika 30 марта 2018 | 13:47
captain_: а где же деньги брать, если Европа все меньше и меньше "отстегивает". Мы же за него голосовали? Получаем.....по полной, даже те, кто его не выбирал.
vezdehod 30 марта 2018 | 14:05
Повезло парню - лет Тридцать будет отдыхать на курорте в Америке.
ignachio 30 марта 2018 | 13:42
Вот не отдыхалось Никулину в Матросской тишине у Путлера, поперся в Чехию. Чехия вообще славится местом, где мошенники из разных стран получают политическое убежище, недорого. Например А.Тимошенко, муж Юлии Григян, более известной как претендент на президентский пост в Украине, бывшая "газовой принцесса".
blahovdav 30 марта 2018 | 14:06
ignachio: Например А.Тимошенко, муж Юлии Григян, более известной как претендент на президентский пост в Украине, бывшая "газовой принцесса".\\\ А Рашка место для всякого вонючего сброда типа:януковича, известного вора , бандита и насильника, 2 (3?) раза отсидевшего в тюрьме, кровосися азарова, питорка волосатого погребинского, подельника януковича и его кошелька (как у плешивой крысы ралдугин) курченка и многих многих других подонков и воров??
budweiser23 30 марта 2018 | 13:34
Никто нас не любит... :(
Спасибо Путену за это!
persona_non_grata 30 марта 2018 | 13:34
Теперь интересное расскажет американам про кремлёвские шалости в инете...
bozk 30 марта 2018 | 13:34
То есть хакер напал на США, но данные не передал России и поэтому обвинён в краже
vasya_von_smetankin 30 марта 2018 | 13:36
США требовала выдачи Никулина, чтобы посадить, а Кремль - чтобы сделать депутатом.
Луговой в курсе, если что.
zollendorf 30 марта 2018 | 14:03
vasya_von_smetankin: Два мира - две судьбы!
nixs 30 марта 2018 | 13:37
Вот это будет жесть для власти, когда он все выложит....
skier64 30 марта 2018 | 13:50
Мы Земана избрали, а он нож в спину! Вот оно как...
karabay 30 марта 2018 | 13:54
Как бы наши власти не раздувались от своей "великости", у Америки жопа шире, однако....
gennady_77 30 марта 2018 | 13:56
симметричным ответом была бы высылка януковича в украину, я считаю.
zollendorf 30 марта 2018 | 14:01
Бл.. Быстро давайте, показывайте вторую часть мультика, а то мне кажется перестают бояться.
vreyhardn 30 марта 2018 | 14:04
Тритцатник на уши! Вот это по нашему, по сталински!
testmeter 30 марта 2018 | 14:06
Никулину - на выход! Вицину и Моргунову приготовиться...