Чехия экстрадировала в США россиянина Евгения Никулина

Полтора года назад он был задержан в Праге по запросу Вашингтона. Американский штат Калифорния обвиняет Никулина в совершении хакерских атак на территории США. Ему грозит до 30 лет лишения свободы. Выдачи Никулина требовала и Россия по обвинению в краже.