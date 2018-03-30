В 90-е годы из секретного НИИ, где разрабатывалось отравляющее вещество «Новичок», исчезли от 9 до 14 ампул с ним
Об этом «Эху Москвы» рассказал журналист издания Republic Илья Рождественский. Он добавил, что содержащегося в похищенных ампулах вещества хватило бы для убийства до четырех тысяч человек.
Комментарии2
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proxxit 30 марта 2018 | 13:12
Совки из "Новой Газеты" начали сливать Европейскую Латвию и европейцев латышей, прикупивших "Новичка"...
superkievlyanin 30 марта 2018 | 13:13
читайте росиянцы эту ингфу примерно так - "... у нас,гэбешников, яду еще до хрена и больше. И кто рыпнется тот сполна его откушает..."
типичная закамуфлированая угроза от гопников-отморозков.