Сотрудники Генконсульства США в Санкт-Петербурге начали выносить коробки, мешки и мебель
Как передает «Интерфакс», недавно со двора консульства выехали внедорожники с дипломатическими номерами. В МИДе России поясняют, что США также должны освободить особняк-резиденцию в центре города. Накануне Россия объявила о высылке 60 американских дипломатов и закрытии Генконсульства США в Санкт-Петербурге. Это являлось ответом на аналогичные действия американской стороны, которые были предприняты из-за дела Сергея Скрипаля.
Комментарии4
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sensei54 30 марта 2018 | 13:11
Партайгеноссе Лавров сейчас просто обязан из своих резервов выделить «для дела» 12 чемоданов, которые потом случайно найдут в подсобке на Фурштатской. Ну, или на Рылеева, в спальном корпусе.
proxxit 30 марта 2018 | 13:17
sensei54:
Главное, что Наш Навальный за визами без очереди, а вам Путинским совкам и портянкам - страдать и завидовать.
xoxlbizombi 30 марта 2018 | 13:17
Надо проверить, что они там вывозят. Нет ли там ампул с "Новичком".
karabay 30 марта 2018 | 13:18
Бешеная собака будет огрызаться, пока её палками не прибьют! Но покусать успеет многих, однако...