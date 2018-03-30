Послы иностранных государств приглашаются сегодня в МИД России
Согласно только что пришедшим сообщениям, в здании на Смоленской площади вызваны представители Франции и Германии.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Согласно только что пришедшим сообщениям, в здании на Смоленской площади вызваны представители Франции и Германии.
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
У ног «победителя выборов» В.В. Путин с людьми не встретился. На митинг не пришёл. С родственниками жертв трагедии не поговорил. Пообщался с местным начальством, проигнорировал граждан, и отбыл в Москву. Почему? Ведь за В.В. Путина в Кемеровской области, согласно официальным итогам выборов 18 марта, голосовало подавляющее число граждан. Отчего же не встретиться со своими избирателями?..
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sadda 30 марта 2018 | 13:11
На повестке дня сообщение - Путин лучше всех!!!
ivar1964 30 марта 2018 | 13:14
Политинформация. Расскажут о миролюбии и стремлении к миру, которыми переполнена Россия, о враждебности, неадекватности, недоброжелательности и русофобии всего остального мира.
fantom10 30 марта 2018 | 13:16
Сапоги будут лобызать иностранным представителям.