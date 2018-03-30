Более пятисот жителей Волоколамска, в основном дети, обратились к врачам за помощью с жалобами

Они связывают их с выбросами газа на мусорном полигоне. Как передает РБК, это признали в Министерстве здравоохранения Подмосковья. Власти рекомендуют местным жителям носить повязки и не проветривать помещения, также лучше не заниматься активными физическими упражнениями. Ранее в МЧС сообщили, что не видят оснований для введения в городе чрезвычайной ситуации.