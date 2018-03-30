Более пятисот жителей Волоколамска, в основном дети, обратились к врачам за помощью с жалобами
Они связывают их с выбросами газа на мусорном полигоне. Как передает РБК, это признали в Министерстве здравоохранения Подмосковья. Власти рекомендуют местным жителям носить повязки и не проветривать помещения, также лучше не заниматься активными физическими упражнениями. Ранее в МЧС сообщили, что не видят оснований для введения в городе чрезвычайной ситуации.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kottigr1 30 марта 2018 | 13:12
Не понятно.. Как же наши доблестные спецслужбы проглядели эту многоступенчатую и длительную провокацию Госдепа, который загодя внедрил и заселил Волоколамск своими агентами ?
bozk 30 марта 2018 | 13:12
Нет времени на детей, когда у ворот НАТО и марсиане во главе с сатаной
gregor 30 марта 2018 | 13:13
Более пятисот жителей Волоколамска, в основном дети, обратились к врачам за помощью с жалобами
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Путин поможет к следующим выборам в 2030 году .
И опять все жителей Волоколамска проголосуют " За" .
Проголосуют и пойдут обращаться к врачам .