В школах Кемеровской области, где учились погибшие или есть пострадавшие в результате пожара, пройдут классные часы
С детьми будут работать психологи. Сразу по окончании весенних каникул в школах Кузбасса проведут тематические уроки и родительские собрания, — передает ТАСС. Сейчас педагогов и психологов Кемеровской области консультируют специалисты крупных российских вузов. Во время видеоконференций ученые из МГУ и питерского госуниверситета проводят занятия с местными психологами, они помогают им разработать стратегию реабилитации школьников и выявления у них посттравматических расстройств. Программа рассчитана на полгода. Тем временем, в Кемерове уже создан Центр общественной помощи пострадавшим. По информации агентства «Интерфакс», работать в нем кроме психологов будут юристы, а также волонтеры. Помощь в лечении и реабилитации жителям Кемерова ранее предложили многие российские регионы, и иностранные государства. Например, мэр латвийской столицы Нил Ушаков распорядился выделить 50 тысяч евро на восстановление пострадавших в медицинских центрах Израиля и Турции. В результате пожара, по официальным данным, пострадали 79 человек, среди которых 27 детей.
Комментарии3
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eternity88 30 марта 2018 | 13:10
Ну да, надо ж хоть кому-то втереть, что Амангельды Молдагазыич и ВладимирВладимирыч тут ни в чем не виноваты...
skreportyanka 30 марта 2018 | 13:12
Классные часы это типа "Мама, Папа и я на выборах", пропагандоны вонючие.
neitral_n 30 марта 2018 | 13:13
Ну и об чём им там поведают? Что Путин всё делает правильно, а вы должны были при этом умереть?