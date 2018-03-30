В школах Кемеровской области, где учились погибшие или есть пострадавшие в результате пожара, пройдут классные часы

С детьми будут работать психологи. Сразу по окончании весенних каникул в школах Кузбасса проведут тематические уроки и родительские собрания, — передает ТАСС. Сейчас педагогов и психологов Кемеровской области консультируют специалисты крупных российских вузов. Во время видеоконференций ученые из МГУ и питерского госуниверситета проводят занятия с местными психологами, они помогают им разработать стратегию реабилитации школьников и выявления у них посттравматических расстройств. Программа рассчитана на полгода. Тем временем, в Кемерове уже создан Центр общественной помощи пострадавшим. По информации агентства «Интерфакс», работать в нем кроме психологов будут юристы, а также волонтеры. Помощь в лечении и реабилитации жителям Кемерова ранее предложили многие российские регионы, и иностранные государства. Например, мэр латвийской столицы Нил Ушаков распорядился выделить 50 тысяч евро на восстановление пострадавших в медицинских центрах Израиля и Турции. В результате пожара, по официальным данным, пострадали 79 человек, среди которых 27 детей.