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13:00, 30 марта 2018

В Кемерово продолжаются аресты по делу о пожаре в торговом центре

В результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека. В следственном комитете уверены, что центр был построен без разрешения. В связи с этим, как рассказала представитель ведомства Светлана Петренко, под стражу взята высокопоставленная чиновница. Отметим, что Танзиля Комкова руководила строительной инспекцией с сентября 2010 года до 2015 года. Сейчас на сайте этого ведомства говорится, что исполняющему обязанности начальника является совсем другой человек, а именно Евгений Дудаков.

Комментарии

8

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osho___ 30 марта 2018 | 13:07

Кемеровские чинуши сейчас бздят не по детски.

kochar 30 марта 2018 | 13:07

А почему только в Кемерово аресты?
Так и в Москве работы непочатый край.
Здравствуй 37.

captain_ 30 марта 2018 | 13:08

Нет, серьезно... русские, не могли бы вы не умирать, чтобы не дискредитировать Пуйла?

kottigr1 30 марта 2018 | 13:15

captain_: Надо бы Тулеева "Героем России" наградить за помощь детям при пожаре.. Кадырова вон уже наградили за российских военнослужащих, которым он с 16-ти лет помогал.. Тулеев может и обидится на несправедливость..

nikitin43 30 марта 2018 | 13:07

обычно власть реагирует по шаблону - тулееву очередной орден.

vasya_von_smetankin 30 марта 2018 | 13:07

Интересно, это будет очередная "лирическая поэтесса Васильева" или реально посадят, чтобы народ не так возмущался?

captain_ 30 марта 2018 | 13:13

Русские, с Пуйлом вы уже пережили
-взрывы жилых домов (Буйнакск, Москва, Волгодонск),
-взрывы в метро в 2004 и 2010, вас он
-травил газом в "Норд-Осте"и
-был Беслан с 186 погибшими детьми,
-топил вас на "Курске",
-убивал вас в Чечне, Грузии, Украине и Сирии и др...

Вы мазохисты или тупые?..

jetsam 30 марта 2018 | 13:16

captain_: тупые мазохисты.
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