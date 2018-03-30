В Кемерово продолжаются аресты по делу о пожаре в торговом центре

В результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека. В следственном комитете уверены, что центр был построен без разрешения. В связи с этим, как рассказала представитель ведомства Светлана Петренко, под стражу взята высокопоставленная чиновница. Отметим, что Танзиля Комкова руководила строительной инспекцией с сентября 2010 года до 2015 года. Сейчас на сайте этого ведомства говорится, что исполняющему обязанности начальника является совсем другой человек, а именно Евгений Дудаков.