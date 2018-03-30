В Кемерово продолжаются аресты по делу о пожаре в торговом центре
В результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека. В следственном комитете уверены, что центр был построен без разрешения. В связи с этим, как рассказала представитель ведомства Светлана Петренко, под стражу взята высокопоставленная чиновница. Отметим, что Танзиля Комкова руководила строительной инспекцией с сентября 2010 года до 2015 года. Сейчас на сайте этого ведомства говорится, что исполняющему обязанности начальника является совсем другой человек, а именно Евгений Дудаков.
Комментарии8
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osho___ 30 марта 2018 | 13:07
Кемеровские чинуши сейчас бздят не по детски.
kochar 30 марта 2018 | 13:07
А почему только в Кемерово аресты?
Так и в Москве работы непочатый край.
Здравствуй 37.
captain_ 30 марта 2018 | 13:08
Нет, серьезно... русские, не могли бы вы не умирать, чтобы не дискредитировать Пуйла?
kottigr1 30 марта 2018 | 13:15
captain_: Надо бы Тулеева "Героем России" наградить за помощь детям при пожаре.. Кадырова вон уже наградили за российских военнослужащих, которым он с 16-ти лет помогал.. Тулеев может и обидится на несправедливость..
nikitin43 30 марта 2018 | 13:07
обычно власть реагирует по шаблону - тулееву очередной орден.
vasya_von_smetankin 30 марта 2018 | 13:07
Интересно, это будет очередная "лирическая поэтесса Васильева" или реально посадят, чтобы народ не так возмущался?
captain_ 30 марта 2018 | 13:13
Русские, с Пуйлом вы уже пережили
-взрывы жилых домов (Буйнакск, Москва, Волгодонск),
-взрывы в метро в 2004 и 2010, вас он
-травил газом в "Норд-Осте"и
-был Беслан с 186 погибшими детьми,
-топил вас на "Курске",
-убивал вас в Чечне, Грузии, Украине и Сирии и др...
Вы мазохисты или тупые?..
jetsam 30 марта 2018 | 13:16
captain_: тупые мазохисты.
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