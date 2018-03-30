В последнюю мартовскую ночь в столичном регионе ожидается снегопад
К утру в городе местами может выпасть до 4 мм осадков. Это около 10% месячной нормы. При этом температура опустится до -4. После этого начнется потепление. Уже через неделю в Москве может быть до +12.
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kottigr1 30 марта 2018 | 12:43
Снова Госдеп с Англией Москве гадят.. Наверняка и сам снег выпадет через Навального..