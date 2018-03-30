МОК собирается огласить список официальных кандидатов на проведение Зимних олимпийских Игр 2026 года

Все претенденты подтвердили свои заявки, что в последнее время случается крайне редко. Похоже, Зимняя Олимпиада-26 станет первыми за долгое время играми, за право на проведение которых будет идти реальная борьба сразу между несколькими городами. Как правило, за период между подачей заявки и официальным ее подтверждением, список претендентов сокращается. В последние годы МОК уже даже к этому привык. Только не в этот раз. Основные кандидаты подтвердили свои намерения. Правительства Канады обещало поддержку заявке Калгари, который может стать третьим в истории городом, принявшим две зимних Олимпиады. Аналогично поступило и правительство Австрии, страна выдвинула на роль столицы Белой Олимпиады Грац и расположенный неподалеку Шладминг. Не отстает и Италия, которая, правда, хочет внести небольшие изменения и провести Игры разом в двух крупных городах – Милане и Турине. Кроме того, от своих планов пока не отказались японский Саппоро и турецкий Эрзурум. Столица Зимней Олимпиады 2026 года будет названа в сентябре 2019 года на сессии МОК в Милане.