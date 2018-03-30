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12:35, 30 марта 2018

Сотрудники Генконсульства США в Санкт-Петербурге начали выносить коробки, мешки и мебель

Как передает «Интерфакс», недавно со двора консульства выехали внедорожники с дипломатическими номерами. В МИДе России поясняют, что США также должны освободить особняк-резиденцию в центре города. Накануне Россия объявила о высылке 60 американских дипломатов и закрытии Генконсульства США в Санкт-Петербурге. Это являлось ответом на аналогичные действия американской стороны, которые были предприняты из-за дела Сергея Скрипаля.

Комментарии

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vulgaris_liberal 30 марта 2018 | 12:42

И никто из питерской бессистемной оппозиции не пришел помочь хозяевам коробки таскать? Стыдно за вишневского, пивоварова и грязневич.

nikitin43 30 марта 2018 | 12:46

vulgaris_liberal: может сами флаги и кокс не забудут .

raffal 30 марта 2018 | 12:49

vulgaris_liberal:
Оскорбление оппозиции это свойство диктатуры. Россия, при всех своих грехах, всё же не опустилась до такого. Так что, предполагаю, что Вы засланный казачок для дискредитации России. То есть, РУСОФОБ!;)
Хозяин у Вас, милейший. Потому, что Вы были холопом, есть холоп, холопом и отправитесь в мир иной.
Либерал вульгарным быть не может. Вульгантым может быть АНТИлиберал. Недаром либерализм так истово ненавидели два уродца - коммунизм с фишизмом

vulgaris_liberal 30 марта 2018 | 12:54

raffal: Наши российские либералы соотносятся с либерализмом как скотоложец со скотоводом. Т.е. корень один, а сущность разная. Поэтому либерализм мы любим, а вот вишневского с гозманом нет. И результаты последних выборов тому свидетельство :)

grigol331 30 марта 2018 | 13:00

vulgaris_liberal:
Сотрудники Генконсульства США в Санкт-Петербурге начали выносить коробки, мешки и мебель
__________
А почему сантехнику и электрофурнитуру не выносят? Какие-то неправильные дипломаты, таких на России не поймут.

vulgaris_liberal 30 марта 2018 | 13:06

grigol331: Потом позовут послят из трибалтики с польшей. Они там не то, что унитазы поснимают, но и пыль за хозяевами вылижут до блеска. Верность идеалам демократии надо доказывать делом ;)

cockeyed 30 марта 2018 | 12:56

raffal: Ты за своими комментариями придурок следи, где у тебя одни оскорбления, а хочешь чтобы россияне вас уважали потом! На выкуси жополиз пиндоский и отсоси у меня на дорожку! Скоро вас на пинках будем выносить из России, так что недолго вам осталось гадить россиянам!

agamasat 30 марта 2018 | 13:11

cockeyed: вы уже тогда сами на себя руки наложите, а то будете уничтожать всех, кто гадит: сначала одних, потом других - и так до тех пор, пока не доберетесь до самих себя, вдруг обнаружив, что гадили сами под себя.

ostapbey 30 марта 2018 | 13:15

cockeyed: а кто тебе клеймо на лбу написал зубной пастой?? неужто чечены??
А чеченов ты со своими 28-земляками во взводе уважал.
Да и слово КАВКАЗ на спине тоже.. и тоже зубной пастой..
Даже))

rampa 30 марта 2018 | 13:18

cockeyed: ты что ли россиянин? Ты мразь, позорящая россиян своими коментами.

protiv777 30 марта 2018 | 13:08

raffal: Слово либерал в России ассоциируется со словом предатель. Так уж себя поставили эти самые либералы. Эти люди или существа всегда на стороне оппонентов России. Не изредка, а всегда. И не важно какой повод.

ostapbey 30 марта 2018 | 13:18

protiv777: не буду говорить тебе почему мухи слетаются на кучу стаей. Коллективно даже. А спрошу про КИНО!!
Вот ты уже показал своему внуку фильм "ЧАПАЕВ"??
И как ты ему объяснил кто такие "белые" а кто такие " красные" ??
Даже!!!

mordechai_blinchikov 30 марта 2018 | 12:52

vulgaris_liberal-: не пришел помочь

...ничего страшнее толпы в природе человеческого общества нету. Ибо толпа - это уровень сознания, который персональными категориями не мыслит. Сегодня она поднимает тебя на знамя, завтра - на щит. И тащит в совершенно одинаковом экстазе - в абсолютно идентичном экзальтированном состоянии. Кем бы она себя ни называла: либералами, патриотами, борцами за справедливость, защитниками родины, верующими, спасителями отечества...(c)

vulgaris_liberal 30 марта 2018 | 13:01

mordechai_blinchikov: Таки да. Помню как толпа ревела "отпусти павленского моего". А теперь засунула язык в задницу и делает вид будто ничего не знает о судьбе дерзкого вольнодумца.

proxxit 30 марта 2018 | 12:43


В Демократической Ливии дипломаты США выезжали бы на ломах воткнутых в задницы...
Прекрасная Хилари Клинтон знала как правильно укреплять демократию и куда её вставлять.

kinnlade 30 марта 2018 | 12:45

proxxit: Иногда тебе в голову приходят здравые мысли!

raffal 30 марта 2018 | 12:45

proxxit:
Тролль-сучонок, не слишком ли усердствуешь в ещё бОльшем уничтожении репутации России? Тьфу, мерзость русофобская: (

glotze7 30 марта 2018 | 12:48

proxxit: Не изводись на говно, братан. Откроете консульство в ЛуганДоне, отправите туда своих американских с женами и детьми. Жизнь наладиццо.

vulgaris_liberal 30 марта 2018 | 12:49

proxxit: Нормальный сувенир получился - посол на палочке ;)

agamasat 30 марта 2018 | 12:54

proxxit: в племени мамбила их бы вообще всех съели. И что? В будущем человечества не останется вообще никаких диктатур - совершенно не эффективные системы, к тому же, угрожающие миру.

proxxit 30 марта 2018 | 13:00

agamasat:

Без диктатуры нельзя.
Зря что ли Великий демократ Борис Николаевич Ельцин загонял в стойло совковое быдло, отвязавшееся в 1917-м?

С ваткой надо построже - не забывая рассказывать сказки про либерализм и выпускать пар через проверенных потомков палачей из НКВД - Бутманов, Венедиктовых и Сванидзе.

haldey 30 марта 2018 | 12:45

Забегали тараканы))) А вы думали вам все с рук сойдет?

grigol331 30 марта 2018 | 13:03

haldey:
Люди возвращаются с рашки в цивилизацию, порадуйся за них.

harra 30 марта 2018 | 12:45

Бери мешки... пошли домой... (с) )))

cukker 30 марта 2018 | 12:46

благостная картина. прощай Питер

tremens_delirium 30 марта 2018 | 12:47

Как в девяностые... Мешки на третью полку общего вагона и в путь.

hicat 30 марта 2018 | 12:51

Долбаный Путинизм.
Теперь и визу хрен получишь.

mavreh 30 марта 2018 | 13:04

hicat: ну почему? Презжай в Москву и получай.
Можно и электронным путём. Вот только получать на руки документы лично придётся.
Так что 1 раз в Москву слетать - не так уж и тяжко..

(комментарий скрыт)

kvam 30 марта 2018 | 12:54

Интересно, а почему по факту выдворения американских дипломатов безмолвствует российская либеральная общественность?
Выходит красиво жить на госдеповские гранты можно, а заступаться за руку дающую не надо? Таскаться по посольствам, ездить в США по их приглашениям и за их счет можно, а пойти открыто против своей власти - ссыкотно?

grigol331 30 марта 2018 | 13:11

kvam: а заступаться за руку дающую не надо?
________
А кто нуждается в заступничестве? Люди возвращаются из рашистского средневековья в цивилизацию. Можете только позавидовать. Это выдворенных рашн дипломатов стоило бы пожалеть. Представить страшно, какую веселую жизнь им ихние тётки теперь устраивают. К плохому после хорошего привыкать куда труднее.

hicat 30 марта 2018 | 13:00

Свалить из рашки становится все сложнее. Поэтому думать надо быстро.

captainobvious 30 марта 2018 | 13:04

с закрытием американского консульства питерские генетические либерасты вмиг осиротели... куда же теперь на фуршеты ходить, разговорный английский тренировать? не жисть, а каторга!

zollendorf 30 марта 2018 | 13:18

Попробуйте прикинуть портянки.
Те что уезжают из СПБ и те что из Сиэттла в Россию, с одинаковым настроением это делают? Как вы "думаете"?

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