Сотрудники Генконсульства США в Санкт-Петербурге начали выносить коробки, мешки и мебель

Как передает «Интерфакс», недавно со двора консульства выехали внедорожники с дипломатическими номерами. В МИДе России поясняют, что США также должны освободить особняк-резиденцию в центре города. Накануне Россия объявила о высылке 60 американских дипломатов и закрытии Генконсульства США в Санкт-Петербурге. Это являлось ответом на аналогичные действия американской стороны, которые были предприняты из-за дела Сергея Скрипаля.