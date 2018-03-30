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12:34, 30 марта 2018

В школах Кемеровской области пройдут классные часы о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Как сообщили ТАСС в Минобрнауки, также не исключены и родительские собрания. С педагогами работают психологи. Сейчас разрабатывается специальная программа. Она рассчитана на полгода. Специалисты будут работать в учебных заведениях не только Кемерова, но и в других городах области.

Комментарии

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kottigr1 30 марта 2018 | 12:41

Вообще пора в школах вводить новый школьный предмет для детей :"Основы выживания при Путине(можно менять на Ф.И.О. следующего Вошьдя)."

proxxit 30 марта 2018 | 12:47

kottigr1:

+100

Великий Ельцин, загнавший в стойло тупое совковое быдло, отвязавшееся в 1917-м, знал, как поступать с вами - совками и портянками, и поэтому грамотно выпиливал вату по миллиону в год.

Хорошо, что Россия справедливо отблагодарила своего трёхпалого вождя тем, что его наследникам достались миллиарды в Американской валюте и замки в самых прекрасных местах Мира.

arabmot 30 марта 2018 | 12:49

kottigr1: Детей будут учить при пожаре взламывать запертые двери?

kottigr1 30 марта 2018 | 13:02

arabmot: Заранее продумайте план действий во время приезда/проезда в Ваш населенный пункт Президента РФ Путина. Оцените ситуацию и изучите, что есть в ней положительного. Помните, что человек способен выдержать кратковременный визит Путина в Ваш населенный пункт, жажду, и, особенно голод в течение достаточного количества дней, если не будет бесполезно расходовать энергию. Для передвижения следует выбирать наиболее безопасный от встречи с кортежем Путина маршрут, даже если он длиннее; перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности оказаться на пути следования кортежа, учитывая погодные условия и вероятность препятствий. Уберите столы от окон и наружных стен. Нужно быть готовым к неожиданной встрече с кортежем Путина и уметь распознавать приближающуюся опасность. Если проезд кортежа с Путиным застал Вас дома. Закрепите шкафы, полки и стеллажи, а с верхних полок и антресолей снимите тяжелые предметы. Если приезд Путина в ваш город застал Вас в любом здании, отойдите от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, в прочных шкафах, под столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях. Включите радиоприемник для получения информации от российских внутренних органов; по возможности, укройте детей в заглубленном укрытии (убежище, подвале, и т.п.) Вместе с соседями и участковыми МВД пресекайте распространение панических слухов, все случаи грабежа, мародерства и т. п., слушайте сообщения местного радио. Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла при приближении кортежа с Путиным к Вашему зданию, не поддавайтесь панике (от момента, когда Вы почувствовали приближение кортежа с Путиным и услышали рев сирен этого кортежа, у Вас есть 15-20 секунд). Быстро выведите близких из здания.

kottigr1 30 марта 2018 | 13:04

kottigr1: Покидая помещения, спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице не стойте вблизи путей следования кортежа около зданий, а перейдите на скрытое от глаз ФСО пространство. Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками, оптическими приборами – Вас могут неправильно истолковать. Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов.
Если проезд кортежа с Путиным застали Вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередач, мачт, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Для защиты от летящих со стороны ФСО пуль или обломков и осколков стекла при попадании этих пуль, дубинок, электрошокеров и прочего оружия российских спецслужб используйте любые листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики с надписями «Путин – наш президент!», другие подобные подручные средства – возможно этим Вы сохраните свою жизнь.
На открытой местности при прохождении рядом кортежа с Путиным, укройте свою автомашину в канаве, яме, овраге, любой выемке; при этом нужно покинуть салон автомобиля, лечь на дно выемки и плотно прижаться к земле.
При приближении к Вам кортежа с Путиным ни в коем случае не закрывайте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а глаза очками, это может быть не правильно понято.
При реве сирен и приближении к Вам проблесковых маячков кортежа с Путиным быстро укройтесь в здании или помещении. Если Вы оказались в поле или на проселочной дороге, ложитесь ниц прикрыв руками область головы.

Дышите глубоко, не позволяйте победить себя страху и пасть духом, надо попытаться выжить любой ценой.. !

zhrv 30 марта 2018 | 12:45

И те учителя, кто доблестно отслужил в избирательных комиссиях, расскажут детям о "провокациях запада и ударах в спину вождя"?

vadimp 30 марта 2018 | 12:46

"о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»"
На предмет чаво? Типа "совести нет, но вы держитесь"?

ha12raz 30 марта 2018 | 12:48

Это понятно.......будут выражать сочувствие путину.

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