В школах Кемеровской области пройдут классные часы о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Как сообщили ТАСС в Минобрнауки, также не исключены и родительские собрания. С педагогами работают психологи. Сейчас разрабатывается специальная программа. Она рассчитана на полгода. Специалисты будут работать в учебных заведениях не только Кемерова, но и в других городах области.