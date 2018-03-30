Здание ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово было построено самовольно и противозаконно, так считают в следственном комитете
В связи с этим задержана глава областного Госстройнадзора Танзилия Комкова. По версии СК, она не приняла никаких мер, чтобы прекратить эксплуатацию здания. В итоге это повлекло гибель посетителей торгового центра. Ранее сегодня задержали главу компании собственника торгового центра Юлию Богданову. Всего по этому делу задержаны семь человек.
Комментарии31
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gvs 30 марта 2018 | 12:41
У нас вся власть самовольная и противозаконная - чему тут удивляться?
arabmot 30 марта 2018 | 12:58
gvs: Бред какой-то. Во-первых, построено оно, как я понимаю было еще при совке, во-вторых, пусть теперь СК нам расскажет, как самовольно и противозаконно можно реконструировать огромное здание в центре города? Они там в администрации Кемерово и в местных МВД, СК и прокуратуре все поголовно слепые?
govnasch 30 марта 2018 | 13:02
arabmot:Очень даже можно.Эти "стройнадзоры" порой не работают,а паразитируют.
arabmot 30 марта 2018 | 13:15
govnasch: Ну-ну, попробуйте, просто так, привезти в центр Вашего города строительную технику, и, скажем, начать рыть котлаван))) Думаю, максимум через сутки, Вы будете отдыхать в местном СИЗО)))
patlik 30 марта 2018 | 13:06
arabmot: как самовольно и противозаконно можно реконструировать огромное здание в центре города? ---- Легко. Аналогичный случай: Екатеринбург Хохрякова 72. Право собственности на самострой признаны судом. Россреестр обязан был зарегистрировать право собственности. Третий год прокуратура не может закрыть этот БЦ. Суд вот в чем беда. Судьи назначаются непосредственно указом президента.
bakero 30 марта 2018 | 13:07
arabmot: Бред какой-то. Во-первых, построено оно, как я понимаю было еще при совке
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Была информация, что ТЦ - бывший завод
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Был такой журналист Караулов, который делал ряд спорных репортажей, но у него было очень много видео по теме разграбления и разворовывания российской промышленности, сдачи промышленных объектов в аренду и т.д.
=====
На ТВЦ давно уже нет программы "Момент истины" также как в стране нет этих самых заводов, а следовательно и рабочих мест.
arabmot 30 марта 2018 | 13:11
bakero: Вы меня конечно извините, Караулов не просто "делал ряд спорных репортажей", а он просто мудак.
ivfn 30 марта 2018 | 13:18
arabmot:
Там один этаж надстроен был. Новострой.Это где игровая зона
jetsam 30 марта 2018 | 12:42
интересно. а здание кремля?
#В итоге это повлекло гибель посетителей торгового центра. #
не, "ну они тупые..."(с) постройка здания "повлекло гибель"?????
вы чеее.... а стройматериалы? а земля-площадка? по цепочке идите...
jetsam 30 марта 2018 | 12:45
и, вообще, здание стояло на российской земле (вроде бы, еще, пока).
значит отвечать должен гарант.
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По квитанции корова рыжая одна!
Брали мы ее одну по квитанции!
Сдавать будем одну, чтоб не нарушать отчетности! (с)"Каникулы в Простоквашино".
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vadimp 30 марта 2018 | 12:42
И где же все это время был СК? "Навального" пас?
mmakarov14 30 марта 2018 | 12:42
Тетенька возьмет всё на себя получит максимум пару лет колонии выйдет по УДО и всё пойдет дальше также до новой трагедии.
СИСТЕМУ путинскую-тулеевскую надо менять.
patlik 30 марта 2018 | 13:09
mmakarov14: Согласен. Виновата система. А тетенька эта скорее всего ни причем.
dr_nemos 30 марта 2018 | 12:43
Охренеть....значительное по объему здание построено своевольно!!! В норамльном мирне это ПРОСТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, зато в путинском - запросто. Спросите со все
ed10075 30 марта 2018 | 12:44
А прокуроров, надзирающих за исполнением законов при строительстве и эксплуатации зданий будут сажать?
taglit 30 марта 2018 | 12:53
ed10075: в переделке здания были задействованы многие чиновники, - всех будут привлекать к ответственности, или только тех, у которых нет крыши?
patlik 30 марта 2018 | 13:15
ed10075: У нас аналогичная ситуация. Только вот прокуратура и гос.органы уже три года бьются в судах чтобы закрыть похожий самострой в центре Екатеринбурга. А суды выносят просто дикие решения. В мотивировках указывают: "Если случится беда пострадавшие смогут подать в суд для защиты своих прав" - суды стебутся не только над гражданами но и над гос.органами. Но сейчас я думаю , после трагедии, должны присмиреть и принять законное решение. Хотя Басманное кривосудие .............
vasya_von_smetankin 30 марта 2018 | 12:46
Вот кто бы "принял меры", чтобы "прекратить эксплуатацию" русофобского Кремля...
budweiser23 30 марта 2018 | 12:47
"Самовольно и противозаконно" в стране строятся резиденции для медвепутов, десятками в заповедниках и на деньги госкорпораций, с последующим оформлением на оффшоры.... и никаких проблем!
testmeter 30 марта 2018 | 12:50
"Здание ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово было построено самовольно и противозаконно" /// Тут явно чувствуется тлетворное влияние Запада, НАТО и жидобандеровской хунты!
neyexo 30 марта 2018 | 12:50
Очень хороший (и новый) метод, когда под угрозой репутация Главного.
asist 30 марта 2018 | 12:50
во как и они не причём....дурку включили...это по тулеевски
v1nc 30 марта 2018 | 12:51
У выродка и путинского выкормыша "губернатора" тулеева прямо под носом незаконно и самовольно построили и использовали здание?!...Это что за "губернатор" такой?!
zhrv 30 марта 2018 | 12:52
- "Здание ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово было построено самовольно и противозаконно"
А я уже не удивляюсь.
Поначалу меня удивляло, когда многие года функционировали "подпольные" цеха по розливу спиртосодержащей отравы, и целые заводы - и никто "ничего не замечал", что существуют дома и целые кварталы каких-то непонятных личностей без законных оснований, публичные дома, и много еще чего.
Но в результате многих таких случаев, я смирился, что при нынешней власти - это вполне нормально, иначе и быть не может. И теперь остается удивляться, что мы еще существуем... Хотя, может для них - уже и нет?
amrigo 30 марта 2018 | 12:56
Кто пропустил этот объект как "малый бизнес" — именно этот чиновник должен показательно отправиться на пожизненное заключение, чтобы другие знали неотвратимость наказания, наверняка была взятка и чиновник наверняка очень высокого уровня, интересно, Тулеева проверяли уже, или система на такое не решится?
agamasat 30 марта 2018 | 12:59
Все упирается в собственность? Неужели кому-то землица понадобилась под действующим ТЦ?!
demokrat62 30 марта 2018 | 13:00
Страна превращена в криминальную помойку-прямое следствие неподконтрольности и несменяемости путинской власти.
v1nc 30 марта 2018 | 13:16
demokrat62: золотые слова
bakero 30 марта 2018 | 13:04
Здание ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово было построено самовольно и противозаконно, так считают в следственном комитете
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И при этом все ура-поцриоты кричат, что вл@сть не виновата, а виноват всегда мальчик Алёша...
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Самовольно построенных объектов на территории России тысячи, если не миллионы...люди постоянно пишут обращения, но получают отписки по поводу таких объектов
sergo13 30 марта 2018 | 13:07
Ну ведь 100% посадят уборщицу бабушку-пенсионерку!
zurrog_ 30 марта 2018 | 13:16
"Настамнет." - сказала вам ваша власть.