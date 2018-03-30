Здание ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово было построено самовольно и противозаконно, так считают в следственном комитете

В связи с этим задержана глава областного Госстройнадзора Танзилия Комкова. По версии СК, она не приняла никаких мер, чтобы прекратить эксплуатацию здания. В итоге это повлекло гибель посетителей торгового центра. Ранее сегодня задержали главу компании собственника торгового центра Юлию Богданову. Всего по этому делу задержаны семь человек.