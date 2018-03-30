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12:30, 30 марта 2018

Здание ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово было построено самовольно и противозаконно, так считают в следственном комитете

В связи с этим задержана глава областного Госстройнадзора Танзилия Комкова. По версии СК, она не приняла никаких мер, чтобы прекратить эксплуатацию здания. В итоге это повлекло гибель посетителей торгового центра. Ранее сегодня задержали главу компании собственника торгового центра Юлию Богданову. Всего по этому делу задержаны семь человек.

Комментарии

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gvs 30 марта 2018 | 12:41

У нас вся власть самовольная и противозаконная - чему тут удивляться?

arabmot 30 марта 2018 | 12:58

gvs: Бред какой-то. Во-первых, построено оно, как я понимаю было еще при совке, во-вторых, пусть теперь СК нам расскажет, как самовольно и противозаконно можно реконструировать огромное здание в центре города? Они там в администрации Кемерово и в местных МВД, СК и прокуратуре все поголовно слепые?

govnasch 30 марта 2018 | 13:02

arabmot:Очень даже можно.Эти "стройнадзоры" порой не работают,а паразитируют.

arabmot 30 марта 2018 | 13:15

govnasch: Ну-ну, попробуйте, просто так, привезти в центр Вашего города строительную технику, и, скажем, начать рыть котлаван))) Думаю, максимум через сутки, Вы будете отдыхать в местном СИЗО)))

patlik 30 марта 2018 | 13:06

arabmot: как самовольно и противозаконно можно реконструировать огромное здание в центре города? ---- Легко. Аналогичный случай: Екатеринбург Хохрякова 72. Право собственности на самострой признаны судом. Россреестр обязан был зарегистрировать право собственности. Третий год прокуратура не может закрыть этот БЦ. Суд вот в чем беда. Судьи назначаются непосредственно указом президента.

bakero 30 марта 2018 | 13:07

arabmot: Бред какой-то. Во-первых, построено оно, как я понимаю было еще при совке
=====
Была информация, что ТЦ - бывший завод
=====
Был такой журналист Караулов, который делал ряд спорных репортажей, но у него было очень много видео по теме разграбления и разворовывания российской промышленности, сдачи промышленных объектов в аренду и т.д.
=====
На ТВЦ давно уже нет программы "Момент истины" также как в стране нет этих самых заводов, а следовательно и рабочих мест.

arabmot 30 марта 2018 | 13:11

bakero: Вы меня конечно извините, Караулов не просто "делал ряд спорных репортажей", а он просто мудак.

ivfn 30 марта 2018 | 13:18

arabmot:
Там один этаж надстроен был. Новострой.Это где игровая зона

jetsam 30 марта 2018 | 12:42

интересно. а здание кремля?

#В итоге это повлекло гибель посетителей торгового центра. #
не, "ну они тупые..."(с) постройка здания "повлекло гибель"?????
вы чеее.... а стройматериалы? а земля-площадка? по цепочке идите...

jetsam 30 марта 2018 | 12:45

и, вообще, здание стояло на российской земле (вроде бы, еще, пока).
значит отвечать должен гарант.
--
По квитанции корова рыжая одна!
Брали мы ее одну по квитанции!
Сдавать будем одну, чтоб не нарушать отчетности! (с)"Каникулы в Простоквашино".
--

vadimp 30 марта 2018 | 12:42

И где же все это время был СК? "Навального" пас?

mmakarov14 30 марта 2018 | 12:42

Тетенька возьмет всё на себя получит максимум пару лет колонии выйдет по УДО и всё пойдет дальше также до новой трагедии.

СИСТЕМУ путинскую-тулеевскую надо менять.

patlik 30 марта 2018 | 13:09

mmakarov14: Согласен. Виновата система. А тетенька эта скорее всего ни причем.

dr_nemos 30 марта 2018 | 12:43

Охренеть....значительное по объему здание построено своевольно!!! В норамльном мирне это ПРОСТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, зато в путинском - запросто. Спросите со все

ed10075 30 марта 2018 | 12:44

А прокуроров, надзирающих за исполнением законов при строительстве и эксплуатации зданий будут сажать?

taglit 30 марта 2018 | 12:53

ed10075: в переделке здания были задействованы многие чиновники, - всех будут привлекать к ответственности, или только тех, у которых нет крыши?

patlik 30 марта 2018 | 13:15

ed10075: У нас аналогичная ситуация. Только вот прокуратура и гос.органы уже три года бьются в судах чтобы закрыть похожий самострой в центре Екатеринбурга. А суды выносят просто дикие решения. В мотивировках указывают: "Если случится беда пострадавшие смогут подать в суд для защиты своих прав" - суды стебутся не только над гражданами но и над гос.органами. Но сейчас я думаю , после трагедии, должны присмиреть и принять законное решение. Хотя Басманное кривосудие .............

vasya_von_smetankin 30 марта 2018 | 12:46

Вот кто бы "принял меры", чтобы "прекратить эксплуатацию" русофобского Кремля...

budweiser23 30 марта 2018 | 12:47

"Самовольно и противозаконно" в стране строятся резиденции для медвепутов, десятками в заповедниках и на деньги госкорпораций, с последующим оформлением на оффшоры.... и никаких проблем!

testmeter 30 марта 2018 | 12:50

"Здание ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово было построено самовольно и противозаконно" /// Тут явно чувствуется тлетворное влияние Запада, НАТО и жидобандеровской хунты!

neyexo 30 марта 2018 | 12:50

Очень хороший (и новый) метод, когда под угрозой репутация Главного.

asist 30 марта 2018 | 12:50

во как и они не причём....дурку включили...это по тулеевски

v1nc 30 марта 2018 | 12:51

У выродка и путинского выкормыша "губернатора" тулеева прямо под носом незаконно и самовольно построили и использовали здание?!...Это что за "губернатор" такой?!

zhrv 30 марта 2018 | 12:52

- "Здание ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово было построено самовольно и противозаконно"

А я уже не удивляюсь.
Поначалу меня удивляло, когда многие года функционировали "подпольные" цеха по розливу спиртосодержащей отравы, и целые заводы - и никто "ничего не замечал", что существуют дома и целые кварталы каких-то непонятных личностей без законных оснований, публичные дома, и много еще чего.
Но в результате многих таких случаев, я смирился, что при нынешней власти - это вполне нормально, иначе и быть не может. И теперь остается удивляться, что мы еще существуем... Хотя, может для них - уже и нет?

(комментарий скрыт)

amrigo 30 марта 2018 | 12:56

Кто пропустил этот объект как "малый бизнес" — именно этот чиновник должен показательно отправиться на пожизненное заключение, чтобы другие знали неотвратимость наказания, наверняка была взятка и чиновник наверняка очень высокого уровня, интересно, Тулеева проверяли уже, или система на такое не решится?

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

agamasat 30 марта 2018 | 12:59

Все упирается в собственность? Неужели кому-то землица понадобилась под действующим ТЦ?!

demokrat62 30 марта 2018 | 13:00

Страна превращена в криминальную помойку-прямое следствие неподконтрольности и несменяемости путинской власти.

v1nc 30 марта 2018 | 13:16

demokrat62: золотые слова

bakero 30 марта 2018 | 13:04

Здание ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово было построено самовольно и противозаконно, так считают в следственном комитете
=====
И при этом все ура-поцриоты кричат, что вл@сть не виновата, а виноват всегда мальчик Алёша...
=====
Самовольно построенных объектов на территории России тысячи, если не миллионы...люди постоянно пишут обращения, но получают отписки по поводу таких объектов

sergo13 30 марта 2018 | 13:07

Ну ведь 100% посадят уборщицу бабушку-пенсионерку!

zurrog_ 30 марта 2018 | 13:16

"Настамнет." - сказала вам ваша власть.

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