Младший брат бельгийского короля лишится почти 50 тысяч евро
Принца Лорана обвинили в том, что он сфотографировался в военной форме на приеме в китайском посольстве. Адвокат принца Лорана не смог убедить специальную комиссию в невиновности своего подзащитного. Палата представителей большинством голосов утвердила понижение денежного довольствия младшего брата короля на 15 процентов. Поскольку ежегодно на его содержание тратится более 300 тысяч евро, сумма выходит значительная.
Принц Лоран финансово пострадал из-за своего протокольного статуса. Он нарушил указание премьер-министра Бельгии не проводить встречи с официальным делегациями без согласования с внешнеполитическим ведомством. В прошлом июле младший брат короля был замечен на приеме в честь 90-летия основания Народно-освободительной армии Китая. Да еще и сфотографировался в парадном кителе с военными народной республики. Король Бельгии Филипп согласился с позицией правительства по поводу санкций в отношении младшего брата.
Комментарии5
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danko_klisma 30 марта 2018 | 12:09
Однако.
dirizhabli 30 марта 2018 | 12:27
danko_klisma: Это не Россия, где при зарплате в 250,0 тыс. деревянных, все властное сословие имеет особняки, на постройку которых не наскрести довольствия и за десяток жизней. При этом наш Вова - главный борец с коррупцией, поскольку сам себя так позиционирует.
jetsam 30 марта 2018 | 12:13
брата короля. как простого товароведа... лишили...
телефон у них не работал? в суд дозвонится король не мог?
чай не сибирь - могли бы проорать через улицу...
просто стыдно за пуаро...
cockeyed 30 марта 2018 | 12:23
..хорошо что ещё не пукнул, а то бы на 150 тысяч евро налетел! Средневековье процветает в Европе!
mystar 30 марта 2018 | 12:51
Реальная власть страны наказала члена семьи игрушечного короля за неподчинение указаниям. Только то.