Младший брат бельгийского короля лишится почти 50 тысяч евро

Принца Лорана обвинили в том, что он сфотографировался в военной форме на приеме в китайском посольстве. Адвокат принца Лорана не смог убедить специальную комиссию в невиновности своего подзащитного. Палата представителей большинством голосов утвердила понижение денежного довольствия младшего брата короля на 15 процентов. Поскольку ежегодно на его содержание тратится более 300 тысяч евро, сумма выходит значительная.

Принц Лоран финансово пострадал из-за своего протокольного статуса. Он нарушил указание премьер-министра Бельгии не проводить встречи с официальным делегациями без согласования с внешнеполитическим ведомством. В прошлом июле младший брат короля был замечен на приеме в честь 90-летия основания Народно-освободительной армии Китая. Да еще и сфотографировался в парадном кителе с военными народной республики. Король Бельгии Филипп согласился с позицией правительства по поводу санкций в отношении младшего брата.