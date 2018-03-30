Хезер Науэрт: Выдворение из России дипломатов США не может быть рассмотрено, как адекватное дипломатическое действие

Об этом сказала представитель Госдепартамента Хезер Науэрт: «Я хочу напомнить вам, что нет никакого оправдания ответным действиям России. Наши действия были мотивированы исключительно атакой на Великобританию, атакой на британского подданного и его дочь. Посмотрите, это первый раз, когда нервно-паралитическое вещество оружейного типа «Новичок» было применено не во время войны на территории страны-союзника. Мы не рассматриваем это как дипломатические ответные меры. Россия несет ответственность за ужасающую атаку на британского подданного и его дочь». Также Науэрт подчеркнула, что закрытие консульства США в Санкт-Петербурге существенно скажется на американской дипломатической деятельности в России.