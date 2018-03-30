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12:03, 30 марта 2018

Хезер Науэрт: Выдворение из России дипломатов США не может быть рассмотрено, как адекватное дипломатическое действие

Об этом сказала представитель Госдепартамента Хезер Науэрт: «Я хочу напомнить вам, что нет никакого оправдания ответным действиям России. Наши действия были мотивированы исключительно атакой на Великобританию, атакой на британского подданного и его дочь. Посмотрите, это первый раз, когда нервно-паралитическое вещество оружейного типа «Новичок» было применено не во время войны на территории страны-союзника. Мы не рассматриваем это как дипломатические ответные меры. Россия несет ответственность за ужасающую атаку на британского подданного и его дочь». Также Науэрт подчеркнула, что закрытие консульства США в Санкт-Петербурге существенно скажется на американской дипломатической деятельности в России.

Комментарии

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captainobvious 30 марта 2018 | 12:08

Сегодняшние действия делают Россию безопаснее, ограничивая возможности США следить за американцами и вести тайную деятельность, которая угрожает национальной безопасности РФ (С)

duch_nic 30 марта 2018 | 12:12

//...не может быть рассмотрено...//
На Эхе видимо посчитали, что если данную новость повторить, Хезер перестанет выглядеть дурой. ;)

kinnlade 30 марта 2018 | 12:26

duch_nic: Не пойму как у пендосов мозги устроены? Наверное для них настоящий шок что кто то посмел ......................

bosen48 30 марта 2018 | 12:39

kinnlade: У них там рассадник для дур, не успели отдохнуть от Псаки, как нарисовалась ещё одна. Она хоть немного о дипломатической работе имеет малейшее представление?!
Это обыкновенная рутина. Какие бы там причины не выдумывались, если страна высылает дипломатов какой бы то не было страны, всегда получает симметричный ответ от этой страны.

haldey 30 марта 2018 | 12:43

duch_nic: Да, Хезер достойный продолжатель дела Псаки, главное голову не включать)))

nikitin43 30 марта 2018 | 12:22

captainobvious: мне нравится как вован опсирийский меряется пиписьками с всем развитым миром ну прям ын во пу .

mikhail_spb_ 30 марта 2018 | 12:09


Следующий шаг - изъятие у народонаселения вражеской валюты, дисков с вражескими фильмами и песнями, а также вражеской бытовой техники с последующим уничтожением.
Представляю, как расплачется "недимон", когда дюжие чекисты отберут у него АйФон и тут же растопчут сапогами.

ura_123 30 марта 2018 | 12:13

mikhail_spb_: Чё-та сразу вспомнилась блокада Ленинграда и как руководство жрало пироженные в то время когда обычные люди умирали от голода прямо на ходу...
Ну и конечно же Воронеж,куда ж без него)))

sg79g 30 марта 2018 | 12:39

ura_123:
Не писти.. Не было такого, никогда. Не жрал там никто пирожные, а защищали и отстояли город вместе со всеми. Конечто не 100 гр хлеба в день, но и пирожные не ели. Это признавал сын Берии, которого вряд ли можно упрекнуть в теплых чувствах к Сталину и конкретно к Жданову..

bosen48 30 марта 2018 | 12:42

ura_123: Сколько тебе лет, вспоминатель? Блокада ему вспомнилась, смотри костью не подавись!

jetsam 30 марта 2018 | 12:17

mikhail_spb_: совсем еще недавно - был в ссср налог на радиоприемники (на учет ставили) и при войне ты был обязан его сдать. сейчас. по-моему. уазики на учете в военкомате еще должны ставиться...
так что - все схвачено. даже если не по официальному учету. все ходы записаны.

* если что - придут и за стиральными машинами и за стрингами....

bosen48 30 марта 2018 | 13:12

jetsam: совсем еще недавно - был в ссср налог на радиоприемники (на учет ставили)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Постановление Совета министров СССР от 18 августа 1961 года "Об отмене регистрации в предприятиях связи радиоприемников и телевизоров и взимания абонентской платы за пользование ими"
Я понял, что если для тебя 1962 г. недавно, то ты нашёл средство Макропулоса. Собираешься жить вечно?
УАЗики давно на учёт не ставят, правда в твоём воображении слово "давно" ассоциируется с I веком.

osa 30 марта 2018 | 12:31

mikhail_spb_: "Следующий шаг - изъятие у народонаселения вражеской валюты, дисков с вражескими фильмами и песнями, а также вражеской бытовой техники с последующим уничтожением...." - и не надейтесь ... Разве только в том случае, если американцы откажутся от таблицы Менделеева.

proxxit 30 марта 2018 | 12:39

osa:

Почему у тебя, старой малограмотной совковой портянки Китай вдруг стал вражеским государством?
Хочешь пустить внуков повоевать на остров Даманский?
Если надоели внуки убей своих внуков сама, расколи им черепа или отрави и не мешай своими ватными рецептами нормальным людям нормально жить и общаться по Китайским компам и смартфонам.

ksp_49 30 марта 2018 | 12:33

mikhail_spb_: ваша туповатая свора почти четыре года об этом бубнит

lacosta1969 30 марта 2018 | 12:55

mikhail_spb_:Следующий шаг - это таких как ты пропидорных пропиндосов вычислить ,связать одной верёвкой и отправить на баллистической ракете в Гуантаномо

odobryam_s 30 марта 2018 | 12:09

Это только Наркомате инодел не понимают разницы, когда тысячи людей месяцами стоят в очереди за визой США, в то время как в Америке желающих поехать в Россию меньше в тысячи раз. Так что иметь одинаковое количество представительств и сотрудников совсем не значит иметь одинаковый объем работы и решаемых задач. А так только опять на россиянах отыграется это гениальное правительство.... Готовы "воевать" с америкой до последне

proxxit 30 марта 2018 | 12:23

odobryam_s:

Алексей Навальный за визами - без очереди, а вам - путинским портянкам и совковым холуям, завидовать, скулить и страдать.

kapitonovih_36 30 марта 2018 | 12:34

proxxit: о страданиях использованная пиндоская прокладка говорит....хи-хи-хи...

jetsam 30 марта 2018 | 12:26

odobryam_s: да они все понимают.
куче категорий госслужащих выезд за рубеж обрезан же вообще.
ну и кто поедет в америку? правильно - только пятая колонна за пособием.
вот они и изгаляются от зависти. _наши_ люди в америку не ездят.

* полеты на личныъ самолетах через вип-ангра в расчет не берем.

odobryam_s 30 марта 2018 | 12:29

jetsam: Начальство твое поедет. Детей своих повезет, жен и любовниц тоже. Так что не надо ля-ля.

maskarad 30 марта 2018 | 12:41

odobryam_s: "Начальство твое поедет. Детей своих повезет, жен и любовниц тоже."
Как же оно поедет, если оно под санкциями?

alis_kirs 30 марта 2018 | 12:35

odobryam_s: ===когда тысячи людей месяцами стоят в очереди за визой США===
А 99,9% жителям России какое дело до этой тысячи?!

osa 30 марта 2018 | 12:37

odobryam_s: "...тысячи людей месяцами стоят в очереди за визой США..." - и почему мне их не жаль?
Неужели нашей культурной элите, накупившей недвижимости в Майями, придется насовсем переехать в США? Осиротеем, однако. Зато новая элита будет виллы на берегу Енисея приобретать ;)))

nikitin43 30 марта 2018 | 12:09

осталось дождаться возвращения пехтиных из майями . пока путен это будет усугубляться.

ura_123 30 марта 2018 | 12:15

nikitin43: Сейчас в ФБ должен появиться очередной гопак в исполнении самодеятельной плясуньи Марии З.! Уж она всё разложит по полочкам)))

haldey 30 марта 2018 | 12:12

Хезер, нам меньше всего интересно Ваше мнение))) Там борис в читальный зал побежал, идите очередь занимать))) Хотя, этому клоуну место в цирке... И как британцы ему доверили столь важный пост? Сами себя унижают на весь мир)))

odobryam_s 30 марта 2018 | 12:17

haldey: Это да. Зато наши бонзы во всем мире имеют беспрецедентный авторитет..... Ты уж лучше не шуми, припадочный, а то санитары опять клавиатуру отберут.....

alis_kirs 30 марта 2018 | 12:40

odobryam_s: ===во всем мире имеют беспрецедентный авторитет===
А знаете, кто занимает первое место в рейтинге "Самые влиятельные люди мира на 2017 год" по мнению Forbes? :-)))

haldey 30 марта 2018 | 12:41

odobryam_s: Вершина аргументации, санитары, главное креативно, никогда никто так не шутил... ха-ха-ха... Ты какого вылез?
Насчет наших руководителей, Да их теперь будут умолять решить те или иные вопросы)))
Что б ты знал... Именно Путин предотвратил ядерную войну в нулевые, он умудрился посадить за стол переговоров Индию и Пакистан!!! Никакая абама такого не то, что не сможет, но и даже не полезет решать...
Мы закончили проблему в Сирии, уже Трамп выкинул белый флаг и кричит "скоро уйдем, не стреляйте наших специалистов", а с его уходом и проблема до конца сама собой рассосется))) Ну а Лавров, думаю, станет генсеком ООН (хотя глобальщики против, но посмотрим)! Ему пора решать, кого на свое место готовить))) Хотя, там такая супер структура, что даже Мария Владимировна лучше всяких борисов в сотни раз)))
Успехов в понимании процессов!

vsehporvem 30 марта 2018 | 12:13

«А нас за що?!»

gluhoy2250 30 марта 2018 | 12:16

Хезер Науэрт: «Я хочу напомнить вам, что нет никакого оправдания ответным действиям России.
Да-а, надежда, что в белом доме есть адекватные люди окончательно растаяла! Науэрт, вы дура? Неадекваты из америки будут творить беззаконие, А РОССИЯ должна молчать! Хизер, своди свое начальство к психеатору, их лечить надо!

x_signal 30 марта 2018 | 12:17

Двойные стандарты в действии.

komar 30 марта 2018 | 12:19

Ну пусть usятыене рассматривают как адекватный ответ. Их право.)))

protiv777 30 марта 2018 | 12:22

Интересно наблюдать как белоленточные прокладки по поводу таких новостей аж заливаются счастливым щенячим визгом.

cukker 30 марта 2018 | 12:24

этих представительниц, как будто из публичного дома набирают. настолько они тупы. будим высылать еще в ответ, пока вонючего амерского духа не останется

cockeyed 30 марта 2018 | 12:34

А я хочу напомнить госпоже Хезер Науэрт: - нечего хезать на или у э(а)рт (искусство) и не будет проблем в Пиндостане.

beobachter 30 марта 2018 | 12:34

https://echo.msk.ru/news/2175388-echo.html закрытие консульства США в Санкт-Петербурге существенно скажется на американской дипломатической деятельности в России.
Это не первый случай бомбёжки Воронежа в ответ на....

mavreh 30 марта 2018 | 12:58

Разговор идёт так, как будто вина РФ уже 100% доказана.
Чем дальше, тем яснее, что это провокация. Скорее всего - работа ЦРУ.
Уж очень топорно и нагло всё обставлено...

purgenjan 30 марта 2018 | 12:59

Во, мля, тема... В ольгинский нужник дрожжей подкинули, поперли фекалии

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