По факту пожара в кемеровском торговом центре возбуждено еще одно уголовное дело

Следователи задержали главу строительной инспекции Кузбасса. Глава кемеровской областной инспекции стройнадзора Танзилия Комкова стала первым сотрудником госорганов, фактически привлеченным к уголовной ответственности по делу о пожаре в «Зимней вишне». Следствие намерено ходатайствовать об аресте чиновницы. Обвинение в злоупотреблении полномочиями, как ожидается, будет предъявлено уже сегодня. По версии силовиков, Комкова позволила незаконно построить торговый центр на месте бывшей кондитерской фабрики в Кемерове. Кроме того, она не пресекла эксплуатацию возведенного пять лет назад здания. СКР также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей, — говорится в сообщении на сайте ведомства. Следствием задержана и гендиректор компании-собственника торгового центра Юлия Богданова. Именно она, утверждают силовики, была ответственной за противопожарную безопасность. В Кузбасс, тем временем, прибыли специалисты из Петербурга: им предстоит провести судебную и пожарно-техническую экспертизу сгоревшего здания.