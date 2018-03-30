По факту пожара в кемеровском торговом центре возбуждено еще одно уголовное дело
Следователи задержали главу строительной инспекции Кузбасса. Глава кемеровской областной инспекции стройнадзора Танзилия Комкова стала первым сотрудником госорганов, фактически привлеченным к уголовной ответственности по делу о пожаре в «Зимней вишне». Следствие намерено ходатайствовать об аресте чиновницы. Обвинение в злоупотреблении полномочиями, как ожидается, будет предъявлено уже сегодня. По версии силовиков, Комкова позволила незаконно построить торговый центр на месте бывшей кондитерской фабрики в Кемерове. Кроме того, она не пресекла эксплуатацию возведенного пять лет назад здания. СКР также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей, — говорится в сообщении на сайте ведомства. Следствием задержана и гендиректор компании-собственника торгового центра Юлия Богданова. Именно она, утверждают силовики, была ответственной за противопожарную безопасность. В Кузбасс, тем временем, прибыли специалисты из Петербурга: им предстоит провести судебную и пожарно-техническую экспертизу сгоревшего здания.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aleksandr39 30 марта 2018 | 12:05
Власть " великого вождя " переводит стрелки .
donez 30 марта 2018 | 12:18
aleksandr39: преводит7 Уже перевела. Люди обвинявшие власть и сотрудников ТЦ в том, что те живьем сожгли детей, взяли у них деньги. Компенсация назвали... Вот только непонятно, компенсируют то что?
werton 30 марта 2018 | 12:19
aleksandr39: Интересная инфа про Вострикова У него якобы сгорела семья Вероятно что он засланный казачок о тФСБ Он уже на видео призывает верить Тулееву и орет что администарация не виновата
https://www.youtube.com/watch?v=mRD-EAuZ4w0&feature=youtu.be
nikitin43 30 марта 2018 | 12:25
werton: так было и в кондопоге когда маме зарезанного чеченами дали квартиру , сразу скрепы и заработали .
proxxit 30 марта 2018 | 12:32
nikitin43:
Вы - совковые портянки всегда были продажными.
mikhail_spb_ 30 марта 2018 | 12:05
Чем больше "следаки" арестуют и возбудят уголовных дел, тем больше получат премий и быстрее пойдёт их карьерный рост.
vasya_von_smetankin 30 марта 2018 | 12:07
"А судьи кто?"
igc 30 марта 2018 | 12:13
Ну, неужели?! Батюшки! Наконец-то! Давай! Найдите виновника! Он из основателей "Вертикали" или шахтёр?
shpinfan 30 марта 2018 | 12:15
Сколько еще незаконно построенных торговых центров? Интересно было бы узнать. Знаю точно, сам держал в руках ГПЗУ застройки земельного участка где сейчас расположен ТЦ "Европейский". Так вот, на данном месте разрешено строительство здания высотой не более двух этажей. Как на данном земельном участке была построена такая махина, одно время считавшейся самым большим ТЦ в Европе?
kottigr1 30 марта 2018 | 12:25
shpinfan: В Самаре на набережной, коло речного вокзала под видом РЕКОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОГО ТУАЛЕТА(!!!) возвели многоэтажный торговый центр, точную этажность не помню, но этажей эдак в пять..
luger_max_otto 30 марта 2018 | 12:16
Кстати, а как с теми МЧСниками, которые визировали, проверяли и разрешали деятельность ТЦ? Они соскочили, что ли?
dr_nemos 30 марта 2018 | 12:16
А где главный архитектор города, глава мчс, роспотребнадзор....вся разрешительная цепочка? Почему не взяты, догадайтесь с трех раз!
abborigen 30 марта 2018 | 12:48
dr_nemos: Всё так. Но и стрелочников не стоит жалеть. Не под дулом же обреза она закрывала глаза на нарушения. могла написать заявление "по собственному".
yraman 30 марта 2018 | 13:08
abborigen: Как там было в КВН Казахи- могу быть принципиальным до определенной суммы.....
zolingen 30 марта 2018 | 12:29
Все, прошлись по стрелочникам. То что вся система порочна никого не волнует.
w49 30 марта 2018 | 12:38
Откаты называют подарками, взятки - вспоможением, и вот результат.
Он не заставил себя долго ждать.
Система такая создана и ОНА работает как часы.
Наблюдательное око всегда может вычислить, где рванёт в следующий раз.
Надо СИСТЕМУ менять, а не людей.