Начальник инспекции строительного надзора Кемеровской области стала ещё одним фигурантом дела в ТЦ «Зимняя вишня»
Танзилия Комкова подозревается в злоупотреблении полномочиями, сообщает Следственный комитет. Ранее была задержана генеральный директор компании собственника торгового центра Юлия Богданова. По некоторым данным, следственные действия сегодня проводятся в администрации Кемерово. Как утверждает СК, «Зимнюю вишню» возвели самовольно без разрешения на строительство. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.
Комментарии2
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captain_ 30 марта 2018 | 11:44
Кемеровский пожар хорошо проиллюстрировал степень дурдома, в котором мы? русские, живём: власти обвиняют пострадавших, скорбь превращают в инструмент государственной пропаганды, а к борьбе с фейками призывает главный лжец страны...
clingerwinger 30 марта 2018 | 11:45
Даже если и осудят и что? по первому разу, с хорошей характеристикой, раскаяние, ну дадут условник, ну максимум несколько лет колонии. С наворованными деньгами и на тюрьме можно жить неплохо. Форс-мажор, как для любого преступника срок отсидки это неизбежный побочный эффект профессии. Главари мафии все равно будут на свободе и поха-ха-кивать!