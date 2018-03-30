МИД РФ: США вместе с консульством должны освободить особняк-резиденцию в центре Петербурга

Представители США в Петербурге должны освободить не только здание генконсульства на Фурштатской улице, но резиденцию в Гродненском переулке, сообщил «Интерфаксу» представитель МИД РФ в Петербурге Владимир Запевалов в пятницу. «В отношении здания в Гродненском переулке действуют те же меры, что и по зданию генконсульства США на Фурштатской улице», — сказал Запевалов, отметив, что каких-либо других зданий, которые должны покинуть представители США в связи с решением МИД, в Петербурге нет. США занимают здание на Фурштатской улице, исторический особняк в Гродненском переулке (резиденция генерального консула), а также снимают офис в бизнес-центре на набережной Мойки для отдела прессы и культуры. Как передал корреспондент «Интерфакса», обстановка возле здания консульства и резиденции по сравнению с четвергом неизменна. Охрана из граждан РФ продолжает выполнять свои функции. Охранник генконсульства сообщил «Интерфаксу», что о прекращении работы их пока не оповещали. Флаги США продолжают висеть и на генконсульстве, и на резиденции. Накануне вечером МИД РФ официально объявило об отзыве согласия на открытие и функционирование генконсульства США в Петербурге. Российские власти дали два дня на полное освобождение здания на Фурштатской улице. «Отозвано согласие на открытие и функционирование Генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Американские представители должны полностью освободить ранее предоставленное им для размещения данного учреждения административное здание не позднее 31 марта», — говорилось в сообщении, опубликованном в четверг на сайте МИД РФ. Комментируя предпринятую меру, официальный представитель американского госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что закрытие диппредставительства повлияет на визовые и консульские операции. «Безусловно, это повлияет на визовые операции и консульскую деятельность», — сказала она журналистам.