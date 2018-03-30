В ходе очередной весенней кампании на военную службу в России призовут 120 тысяч солдат–срочников

Это на 10 процентов меньше, чем год назад, утверждают в Генштабе. Весенний призыв будет проводиться не во всех российских регионах. Так, к примеру, в Коми, Ямало-Ненецком округе, а также в ряде муниципальных образований в Красноярском крае, Магаданской, Сахалинской областей призыв проводится только один раз в год.