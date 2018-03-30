В ходе очередной весенней кампании на военную службу в России призовут 120 тысяч солдат–срочников
Это на 10 процентов меньше, чем год назад, утверждают в Генштабе. Весенний призыв будет проводиться не во всех российских регионах. Так, к примеру, в Коми, Ямало-Ненецком округе, а также в ряде муниципальных образований в Красноярском крае, Магаданской, Сахалинской областей призыв проводится только один раз в год.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 30 марта 2018 | 11:36
Для противостояния агрессивному блоку НАТО маловато.
Может, пора формировать дивизии народного ополчения?
kottigr1 30 марта 2018 | 11:37
"А кругом горят факелы,
Это сбор всех погибших частей.
И люди, стрелявшие в наших отцов,
Строят планы на наших детей..."
ura_123 30 марта 2018 | 11:42
Шо там фошдь про демографию повторял раз за разом на совещании в Кемерово?