Информационно-аналитический центр «Сова» представит доклад о проблемах реализации свободы совести в 2017 году
Презентация пройдет в 13 часов в помещении лектория «Новой газеты».
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Презентация пройдет в 13 часов в помещении лектория «Новой газеты».
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
Песков: Путин не вышел к митингующим в Кемерово, потому что с толпой говорить в стиле Путина невозможно «Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, чтобы дать какое-то обещание. Он очень далек от популизма»
Комментарии2
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mikhail_spb_ 30 марта 2018 | 11:39
Вот с совестью-то в России дела обстоят совсем плохо.
Благодаря столетней отрицательной селекции, во всех эшелонах власти оказались в основном бессовестные проходимцы.
vlastimil_popogrebski 30 марта 2018 | 11:44
Совесть и прочие свободы суть либеральные предрассудки. Больше смотрите передач Владимира Рудольфовича Соловьева и больше почитайте уважаемого Владимира Владимировича Путина. И будет вам и совесть и свободы и ещё кой чего