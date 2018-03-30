В Алтайском крае на треть сократилось количество подтопленных населённых пунктов
Теперь их около сорока. В этой зоне находятся более 460 домов. Режим чрезвычайной ситуации сохраняется. По прогнозам уже сегодня в крае начнутся обильные осадки, которые вновь могут осложнить ситуацию. При этом ещё может похолодать.
В МЧС признают, что нынешний паводок по своим масштабам превзошёл мощное наводнение, которое край пережил в 2014 году. Уже эвакуированы более 3 тысяч человек.
Комментарии3
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vladimirgornitsky 30 марта 2018 | 11:38
"В Алтайском крае на треть сократилось количество подтопленных населённых пунктов"
Спасибо Путину за это?
evgolius7 30 марта 2018 | 11:38
Как всё неожиданно у нас происходит...
То весна...тонем...летом горим...хотя горим всегда...
curhatuy6 30 марта 2018 | 11:45
"Сократилось кол-во ПОДТОПЛЕННЫХ населенных пунктов."
Это, что? Совсем утопленные не считаются?:)))