"В Алтайском крае на треть сократилось количество подтопленных населённых пунктов"

Теперь их около сорока. В этой зоне находятся более 460 домов. Режим чрезвычайной ситуации сохраняется. По прогнозам уже сегодня в крае начнутся обильные осадки, которые вновь могут осложнить ситуацию. При этом ещё может похолодать.

В МЧС признают, что нынешний паводок по своим масштабам превзошёл мощное наводнение, которое край пережил в 2014 году. Уже эвакуированы более 3 тысяч человек.