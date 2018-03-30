Z Архив новостей новости
5 15 6 1130
Эксклюзив Эха 11:24, 30 марта 2018

Жители Дмитровского района Подмосковья перекрыли дорогу к мусорному полигону «Непейно»

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист Вадим Николаев.
«В данный момент жители перекрыли дорогу на перегон. Около 50 человек совместно с администрацией Дмитровского района не дают проехать мусоровозам. Узнав это, компания «Экожилком», которой владеет Ростех, испугалась и переправила все фуры в другие регионы», — рассказал он.
По словам Николаева, на «Непейно» возят мусор «из Москвы, Клина, Дубны и других городов, что противоречит регламенту полигона». «Также мусор ввозится в ночное время. Кроме того, сюда везется ртуть, батарейки, а это запрещено. У нас уровень онкологии на 3,1% выше, чем в Дмитрове», — отметил он.
В.Николаев подчеркнул, что жители пытаются закрыть данную свалку «последние 10 лет», однако до сих пор их старания заканчивались неудачей.
Он добавил, что в 2017 году была создана инициативная группа по борьбе с полигоном в связи с планами по расширению «Непейно» на 17га в 2019 году. Кроме того, власти собираются построить рядом мусоросжигательный завод.

Комментарии

15

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kottigr1 30 марта 2018 | 11:26

В то время как страна сосредотачивается, находятся отдельные паникеры...

astet 30 марта 2018 | 11:36

kottigr1: это очень напоминает
раскачивание лодки путинской стабильности.
Интересно,
когда у отца родного Путина
иссякнет терпение
и он начнёт мочить
недовольных его стабильностью?
И не только в сортирах...

alena01 30 марта 2018 | 11:44

astet:
Мочить???
Зачем???
"Оптимизация" здравоохранения и цены на лекарства сделают свое дело гораздо быстрее...

maximodiss 30 марта 2018 | 11:27

Правильно. Нельзя позволять власти травить детей.

anticolonel 30 марта 2018 | 11:42

maximodiss: Это злобные пиндосы ночами мусор с самолетов сбрасывают, а потом честных русских людей подначивают против любимого вождя бунтовать.

vasya_von_smetankin 30 марта 2018 | 11:27

В Москву нужно мусор возить, в "столицу нашей Родины".
И высыпать аккурат под кремлёвской стеной.

ivar1964 30 марта 2018 | 11:36

vasya_von_smetankin: Кремль и без того уже переполнен мусором.

naivnyk 30 марта 2018 | 11:30

ПРАВИЛЬНО!!! Оставляйте мусор в Москве, а то зажировались! )))

tag188 30 марта 2018 | 11:33

Не понял, им же власти выдали респираторы!
Чего им еще надо?!
Лучше, чем перекрывать дороги, попробуйте еще плотнее сплотиться вокруг нацлидера!

alo0000 30 марта 2018 | 11:33

"Злобные дебилы" проснулись?

demokrat62 30 марта 2018 | 11:39

Вместо того чтобы деньги на этого живодера Асада тратить,лучше бы у японцев купили мусороперерабатывающие заводы,раз у самих тяму нет дойти до безотходного производства

remote456 30 марта 2018 | 11:40

"У нас уровень онкологии на 3,1% выше, чем в Дмитрове», — отметил он." И добавил: "Чем мы хуже Дмитрова? Вот дорастут до наших показателей, тогда и поговорим".

curhatuy6 30 марта 2018 | 11:42

В разных странах бывают торнадо, цунами, сели, лавины и другие природные ужасы. А мы особенные. У нас рукотворный мусорный циклон. Устоим ли?:)))

piccoru 30 марта 2018 | 11:44

Дубна вроде как сама свой мусор перерабатывает по финской технологии...

ura_123 30 марта 2018 | 11:45

Должно было полыхнуть на "выбОрАх",а полыхнёт на мусорках...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 28 марта Поздравить…

5 336 6 6527 28.03
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

+ Владимир Путин: Обращение к гражданам России Владимир Путин: Обращение к гражданам России «Все предстоящие решения, даже самые сложные, будут продиктованы только одним – необходимостью преодолеть ещё имеющееся в некоторых сферах отставание, обеспечить динамичное развитие страны и новое качество жизни людей»...

5 525 6 58477 23.03
8читать ;смотреть
Kполитика, путин, общество, выборы, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Рано или поздно они будут пойманы на лжи Все мы знаем, что доказательств причастности России у Лондона нет, иначе они давно были бы предъявлены. Не могут не знать этого ни Борис Джонсон, ни Тереза Мэй…

5 136 6 7710 29.03
Kвеликобритания, рф, политика, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Хватит значит хватит! Массовые протесты против неограниченного ношения оружия в США Посмотрим, смогут ли республиканские конгрессмены пересилить свою любовь к деньгам NRA и принять меры к ограничению ношения оружия…

5 252 6 20432 25.03
Kобщество, сша, протесты, политика, мнения
Блоги

Заявление МИД России По всему миру усилиями Лондона разворачивается кампания по формированию абсолютной презумпции вины России. Идет сознательное, преднамеренное нагнетание конфронтации, демонстрация силы у российских границ…

5 214 6 19912 28.03
Kполитика, великобритания, власть, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (33) Ситуация напоминает годы Гражданской войны, когда Белое движение предпочло погибнуть и не получить помощь из-за рубежа…

5 152 6 15352 24.03
Kистория, государство, мнения
Голосование
Какая отставка эффективнее в случае с Тулеевым?
5 65 6 6599 29.03
Блоги

«Парламентская ассамблея ОБСЕ, прекратите сотрудничество со Слуцким!» Открытое письмо Российского независимого Профсоюза журналистов и работников СМИ…

5 116 6 34172 23.03
Kполитика, слуцкий, общество, госдума, события
Блоги

Илья Яшин политик

«Журналисты» мучили мою бабушку почти час Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости — в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину…

5 218 6 22656 24.03
8читать ;смотреть
Kсми, происшествия, общество, видео, события
Блоги

Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…

5 58 6 6807 24.03
Kправозащитники, права, украина, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Владимир Путин: Идут вбросы через соцсети, чтобы посеять панику и недоверие Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах…

5 163 6 19550 29.03
8читать ;смотреть
Kпутин, расследования, кемерово, мнения
Блоги

Заявление МИД РФ о высылке российских дипломатов «Указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем»...

5 117 6 14374 26.03
Kполитика, общество, дипломатия, мид, события
Новости

Песков: Путин не вышел к митингующим в Кемерово, потому что с толпой говорить в стиле Путина невозможно «Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, чтобы дать какое-то обещание. Он очень далек от популизма»

5 87 6 101994
Голосование
5 73 6 9367 28.03
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дюма-апгрейд Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией…

5 93 6 12070 26.03
Kполитика, общество, великобритания, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Русские дороги Скажу громко: построить дорогу в деревню Козловку, открыть переезд на станции Кудрявцево – с этого и начинается победа народа, который во всём разуверился и одновременно живёт верой в лучшее…

5 55 6 7171 25.03
Kполитика, общество, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и разговаривает Это сообщает Би-би-си со ссылкой на источники

5 11 6 30682
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню Тулеева 30 лет назад. Добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень…

5 103 6 154934 28.03
#слушать 53:10 8читать ;смотреть $скачать 12.2 МБ
Kобщество, политика, власть, трагедии, видео, сетевизор, передачи
Голосование
На ваш взгляд, лично Владимир Путин несёт ответственность за случившееся в Кемерово?
5 165 6 48667 26.03
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

Беззащитная школа Как депутату мне постоянно приходится сражаться за школы. Их выкашивает пресловутая «оптимизация»...

5 62 6 614978 29.03
Kрф, образование, мнения
Блоги

+ «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» «Трупов было намного больше, чем показывают по новостям…» Очевидец о происходившем в кемеровском ТРЦ…

5 475 6 483368 26.03
8читать ;смотреть
Kкемерово, пожары, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6829896
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3376847

Сегодня в эфире