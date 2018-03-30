Жители Дмитровского района Подмосковья перекрыли дорогу к мусорному полигону «Непейно»

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист Вадим Николаев.

«В данный момент жители перекрыли дорогу на перегон. Около 50 человек совместно с администрацией Дмитровского района не дают проехать мусоровозам. Узнав это, компания «Экожилком», которой владеет Ростех, испугалась и переправила все фуры в другие регионы», — рассказал он.

По словам Николаева, на «Непейно» возят мусор «из Москвы, Клина, Дубны и других городов, что противоречит регламенту полигона». «Также мусор ввозится в ночное время. Кроме того, сюда везется ртуть, батарейки, а это запрещено. У нас уровень онкологии на 3,1% выше, чем в Дмитрове», — отметил он.

В.Николаев подчеркнул, что жители пытаются закрыть данную свалку «последние 10 лет», однако до сих пор их старания заканчивались неудачей.

Он добавил, что в 2017 году была создана инициативная группа по борьбе с полигоном в связи с планами по расширению «Непейно» на 17га в 2019 году. Кроме того, власти собираются построить рядом мусоросжигательный завод.