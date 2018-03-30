Жители Дмитровского района Подмосковья перекрыли дорогу к мусорному полигону «Непейно»
Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист Вадим Николаев.
«В данный момент жители перекрыли дорогу на перегон. Около 50 человек совместно с администрацией Дмитровского района не дают проехать мусоровозам. Узнав это, компания «Экожилком», которой владеет Ростех, испугалась и переправила все фуры в другие регионы», — рассказал он.
По словам Николаева, на «Непейно» возят мусор «из Москвы, Клина, Дубны и других городов, что противоречит регламенту полигона». «Также мусор ввозится в ночное время. Кроме того, сюда везется ртуть, батарейки, а это запрещено. У нас уровень онкологии на 3,1% выше, чем в Дмитрове», — отметил он.
В.Николаев подчеркнул, что жители пытаются закрыть данную свалку «последние 10 лет», однако до сих пор их старания заканчивались неудачей.
Он добавил, что в 2017 году была создана инициативная группа по борьбе с полигоном в связи с планами по расширению «Непейно» на 17га в 2019 году. Кроме того, власти собираются построить рядом мусоросжигательный завод.
Комментарии15
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kottigr1 30 марта 2018 | 11:26
В то время как страна сосредотачивается, находятся отдельные паникеры...
astet 30 марта 2018 | 11:36
kottigr1: это очень напоминает
раскачивание лодки путинской стабильности.
Интересно,
когда у отца родного Путина
иссякнет терпение
и он начнёт мочить
недовольных его стабильностью?
И не только в сортирах...
alena01 30 марта 2018 | 11:44
astet:
Мочить???
Зачем???
"Оптимизация" здравоохранения и цены на лекарства сделают свое дело гораздо быстрее...
maximodiss 30 марта 2018 | 11:27
Правильно. Нельзя позволять власти травить детей.
anticolonel 30 марта 2018 | 11:42
maximodiss: Это злобные пиндосы ночами мусор с самолетов сбрасывают, а потом честных русских людей подначивают против любимого вождя бунтовать.
vasya_von_smetankin 30 марта 2018 | 11:27
В Москву нужно мусор возить, в "столицу нашей Родины".
И высыпать аккурат под кремлёвской стеной.
ivar1964 30 марта 2018 | 11:36
vasya_von_smetankin: Кремль и без того уже переполнен мусором.
naivnyk 30 марта 2018 | 11:30
ПРАВИЛЬНО!!! Оставляйте мусор в Москве, а то зажировались! )))
tag188 30 марта 2018 | 11:33
Не понял, им же власти выдали респираторы!
Чего им еще надо?!
Лучше, чем перекрывать дороги, попробуйте еще плотнее сплотиться вокруг нацлидера!
alo0000 30 марта 2018 | 11:33
"Злобные дебилы" проснулись?
demokrat62 30 марта 2018 | 11:39
Вместо того чтобы деньги на этого живодера Асада тратить,лучше бы у японцев купили мусороперерабатывающие заводы,раз у самих тяму нет дойти до безотходного производства
remote456 30 марта 2018 | 11:40
"У нас уровень онкологии на 3,1% выше, чем в Дмитрове», — отметил он." И добавил: "Чем мы хуже Дмитрова? Вот дорастут до наших показателей, тогда и поговорим".
curhatuy6 30 марта 2018 | 11:42
В разных странах бывают торнадо, цунами, сели, лавины и другие природные ужасы. А мы особенные. У нас рукотворный мусорный циклон. Устоим ли?:)))
piccoru 30 марта 2018 | 11:44
Дубна вроде как сама свой мусор перерабатывает по финской технологии...
ura_123 30 марта 2018 | 11:45
Должно было полыхнуть на "выбОрАх",а полыхнёт на мусорках...