СКА и ЦСКА роскошным матчем открыли полуфинальную серию Кубка Гагарина

Армейские клубы забросили на двоих девять шайб, а победу, в итоге, отпраздновал ЦСКА. Болельщики шутят, что именно ради этой серии и существует КХЛ. Действительно, что московские, что питерские армейцы не знают ни финансовых, ни игровых проблем, да и конкурируют они только друг с другом. Превратности регламента и географии, однако, таковы, что СКА и ЦСКА не могут встретиться в финале Кубка Гагарина, а их баталии происходят на стадии финала Западной Конференции. Первый матч серии игрался в Петербурге, что не помещало столичным армейцам отпраздновать успех. 5-4, с решающей шайбой в овертайме. Забросил ее 22-летний нападающий Андрей Кузьменко, ставший героем игры. На счету форварда хетт-трик. И это при том, что Кузьменко играет в четвертом звене ЦСКА, времени на льду проводит немного, а в прошлом сезоне вообще провел в КХЛ всего один матч. Серия, впрочем, только стартовала. Судя по первому сражению, она затянется на максимально возможные семь матчей. В другом полуфинале сыграют казанский «Ак Барс» и челябинский «Трактор». Первый матч эти клубы проведут уже сегодня.