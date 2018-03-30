По делу о пожаре в Кемерово задержали первого чиновника

Речь идет о начальнике местной инспекции стройнадзора. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий. Танзиля Комкова стала седьмым фигурантом уголовного дела. Как полагают в Следственном комитете, госслужащая не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра. СК также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей.

На сайте инспекции руководителем сейчас указан другой человек. Комкова работала в ведомстве с 2010 года. Решение о ее назначении принимал лично губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. За это время она получила медаль «за развитие Кузбасса» и нагрудный знак «Почетный строитель России». Telegram-канал 112 ранее утверждал, что строительство торгового центра согласовывала невестка Комковой из строительного комитета города, после чего принесла документы для утверждения в стройнадзор, который возглавляла свекровь. Утром была также задержана гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» Юлия Богданова. Этому предприятию принадлежал сгоревший торговый центр. Следственные действия прошли сегодня в администрации города.