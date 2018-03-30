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11:00, 30 марта 2018

По делу о пожаре в Кемерово задержали первого чиновника

Речь идет о начальнике местной инспекции стройнадзора. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий. Танзиля Комкова стала седьмым фигурантом уголовного дела. Как полагают в Следственном комитете, госслужащая не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра. СК также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей.
На сайте инспекции руководителем сейчас указан другой человек. Комкова работала в ведомстве с 2010 года. Решение о ее назначении принимал лично губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. За это время она получила медаль «за развитие Кузбасса» и нагрудный знак «Почетный строитель России». Telegram-канал 112 ранее утверждал, что строительство торгового центра согласовывала невестка Комковой из строительного комитета города, после чего принесла документы для утверждения в стройнадзор, который возглавляла свекровь. Утром была также задержана гендиректор «Кемеровского кондитерского комбината» Юлия Богданова. Этому предприятию принадлежал сгоревший торговый центр. Следственные действия прошли сегодня в администрации города.

Комментарии

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kir_pich_101 30 марта 2018 | 11:12

Круговая порука...
Арестовывать надо не только двигаясь по цепочке вниз, но и вверх.
Чтобы перед вошьдём осталась пустота...

werton 30 марта 2018 | 11:31

kir_pich_101: востриков у которго якобы сгорела семься-засланный кзачок от ФСБ Поэтому якобы у него удаляют фотки, чтобы никто не нашел его якобы родственников
https://www.youtube.com/watch?v=mRD-EAuZ4w0&feature=youtu.be

bazhov 30 марта 2018 | 11:44

",,,не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня»..."

Оказывается - "самовольно возведенное"...
В центре города...

И никто: ни мэр города, ни начальник милиции, ни сам губернатор - никто не заметил...

Молодцы!

mikhail_spb_ 30 марта 2018 | 11:12


Видимо, прыть "органов" имеет две цели: продемонстрировать служебное рвение и наарестовать побольше заложников, чтобы отжать у них бабла.

osho___ 30 марта 2018 | 11:22

mikhail_spb_: Надо арестовать еще и производителей горючих стройматериалов,
бывшего хозяина земли торгового центра вплоть до седьмого поколения,
а так же обьявить заочный арест американской конокомпании, что выпустила мультфильм..
Да, еще производителей дверных замков..)))

valeriy_n 30 марта 2018 | 11:12

А почему до сих пор не взят под стражу Тулеев?

arabmot 30 марта 2018 | 11:29

valeriy_n: Вот Тулеев то тут точно не при делах - это городские власти должны были все согласовывать, что не отменяет того факта, что он мудак, извинившийся почему-то перед президентом.

jetsam 30 марта 2018 | 11:32

valeriy_n: у него справка-индульгенция, что он еще до рождения недееспособен стал. он, если и ходит, то только под себя.
и, вообще, его фамилиё кабаев.

demokrat62 30 марта 2018 | 11:35

valeriy_n: Боюсь,что он развалится при аресте,как египетская мумия.Да и вообще он нужный человек,от слова нужник.

sab171 30 марта 2018 | 11:13

бабка за дедку, дедка за репку а сама репка то не выдергивающаяся десятилетиями ни фига.

vasya_von_smetankin 30 марта 2018 | 11:15

Число козликов для отпущения чужих грехов множится.
Трупообразующая концепция «русского мира» в первую очередь пожирает собственных граждан...

(комментарий скрыт)

vlabumur 30 марта 2018 | 11:29

Очень может быть, следствие работает хорошо,но я как Пермяк а у нас в после "хромой лошади" было долгое следствие долгий суд а в итоге
Рассмотрение громкого уголовного дела о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» 2009 года (156 погибших) давно завершено. Основной срок почти в 10 лет колонии получил владелец заведения Анатолий Зак, от 5 до 6 лет – трое менеджеров, 4 и 5 лет – пиротехники. Из МЧС привлечены к ответственности трое. Экс-начальник регионального главка Владимир Мухутдинов отделался штрафом. Инспекторы госпожнадзора Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева получили 5 и 4 года колонии-поселения за халатность. Приговор прозвучал в апреле 2013 года, а в 2015 году оба вышли на свободу по амнистии.

не верю я.

tks 30 марта 2018 | 11:38

Теперь понятно, почему Бастрыкин так активно "топит" за версию "короткое замыкание" как основную: так больше народу посадить можно и больше дел возбудить. Чтобы потом перед Паханом с помпой и под фанфары отчитаться, что его Наказ, Заказ, Указ, etc. выполнен!

jetsam 30 марта 2018 | 11:45

tks: а может они обновления команды ждут?
типа царь, в очередной раз, решил состав барака поменять.
вот они свою прыткость и проявляют. не зря же говорят "наглость - второе счастье". а у них оно одно только и есть...

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