Жена экс-гендиректора «Гоголь-Центра» Алексея Малобродского Татьяна Лукьянова опасается за жизнь своего мужа
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Она написала открытое письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, описав ситуацию. В интервью «Эху Москвы» Лукьянова рассказала, что после недавнего перевода Малобродского СИЗО-4, условия его содержания сильно ухудшились. «Я написала это письмо, потому что не знаю, как еще могу донести свои опасения и тревоги. В связи с этим переводом действительно создались ужасные условия содержания для моего мужа. Надо что-то делать, а следствие мне по-прежнему отказывает в свиданиях, я не могу с ним увидеться и лично понять, в каком он состоянии», — отметила Лукьянова. Она подчеркнула, что «просто просит нормальных условий содержаний для мужа и свидания с ним». «Я хочу быть уверена, что он жив и здоров», — заключила Лукьянова. Алексей Малобродский — один из пяти фигурантов «театрального дела», по которому он обвиняется в мошенничестве и хищении бюджетных средств при реализации проекта «Седьмой студии» «Платформа».
Комментарии6
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naivnyk 30 марта 2018 | 11:14
На то она и жена, что бы беспокоиться. А за Кирилла кто интересно будет беспокоиться, жена или муж? )
naivnyk 30 марта 2018 | 11:22
naivnyk: Я считаю что он ВИНОВЕН!!! Посадить без суда и дело с концом, правильно? Репутация мне его не нДравится, слишком за него людей с подмоченной репутацией вступаются)
drillerthriller 30 марта 2018 | 11:25
naivnyk: это все от того что ты пропускаешь процедуры.
lion64___3 30 марта 2018 | 11:25
naivnyk: За Зилберовича муж будет горой стоять
lion64___3 30 марта 2018 | 11:15
Всуе воровал? Не получил Бенечка конька, чёрной икры да осетринки. Таки холокост имеет место.
drillerthriller 30 марта 2018 | 11:16
А где дырявый Патрик?