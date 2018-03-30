Жена экс-гендиректора «Гоголь-Центра» Алексея Малобродского Татьяна Лукьянова опасается за жизнь своего мужа

Она написала открытое письмо главе Следственного комитета Александру Бастрыкину уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, описав ситуацию. В интервью «Эху Москвы» Лукьянова рассказала, что после недавнего перевода Малобродского СИЗО-4, условия его содержания сильно ухудшились. «Я написала это письмо, потому что не знаю, как еще могу донести свои опасения и тревоги. В связи с этим переводом действительно создались ужасные условия содержания для моего мужа. Надо что-то делать, а следствие мне по-прежнему отказывает в свиданиях, я не могу с ним увидеться и лично понять, в каком он состоянии», — отметила Лукьянова. Она подчеркнула, что «просто просит нормальных условий содержаний для мужа и свидания с ним». «Я хочу быть уверена, что он жив и здоров», — заключила Лукьянова. Алексей Малобродский — один из пяти фигурантов «театрального дела», по которому он обвиняется в мошенничестве и хищении бюджетных средств при реализации проекта «Седьмой студии» «Платформа».