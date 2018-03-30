Дочь бывшего российского разведчика Юлия Скрипаль быстро идет на поправку
Женщина и ее отец были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Жизнь Юлии Скрипаль вне опасности, процесс восстановления идет очень быстро – пишет британское издание Sky News. А по данным ВВС, женщина находится в сознании, способна принимать пищу и даже говорить. В тоже время состояние ее отца Сергея Скрипаля врачи по-прежнему оценивают как стабильно критическое.
Хотя Юлия идет на поправку, она до сих пор должна находиться под круглосуточным наблюдением медиков. Британские правоохранительные органы надеются, что женщина сможет дать ценную информацию об обстоятельствах отравления и прояснить подробности покушения. Дочь и отец – экс-полковник ГРУ – подверглись воздействию нервно-паралитического агента в начале марта. Следователи Скотланд-Ярда обнаружили наибольшую концентрацию отравляющего вещества на дверной ручке дома Скрипаля. Британские власти обвинили в покушении Москву. Кремль неоднократно отрицал свою причастность к покушению на Скрипалей и требовал от Лондона предоставить образцы отравляющего агента.
Комментарии25
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pit_heap 30 марта 2018 | 11:09
Элементарно Ватсон!Таким образом, они покинули дом около 9:15, но откинулись на лавке более 4 часов спустя.Вместе взялись за дверную ручку и вместе сели на лавку одновременно...А пострадавший полицейский видимо ночевал вместе с ними и ходил с ними в ресторан.
danko_klisma 30 марта 2018 | 11:10
pit_heap: Борис Джонсон, как честный человек, должен принять яду. Или надышаться газом Дурачок.
ensebeo 30 марта 2018 | 11:15
danko_klisma: пригожинцы, почему ваши ники на англосакском? Из какой страны за воров пердаки рвете?
danko_klisma 30 марта 2018 | 11:20
ensebeo: хохлотролль, а ты откуда? Рвёшь. Почему не на кокладском?
ensebeo 30 марта 2018 | 11:31
danko_klisma: хохлошиз- у тебя ник значит на украинском?)))
xoxlbizombi 30 марта 2018 | 11:35
ensebeo: Почему хохлотроли такие одинаковые и тупые?
kvam 30 марта 2018 | 11:40
ensebeo: Какое ебл*ще - такие и вопросы.)))
protiv777 30 марта 2018 | 11:39
danko_klisma: Его еще в детстве в чан с "Дурачком" уронили.
sculll 30 марта 2018 | 11:16
pit_heap: Ну да, удивительно. Кивелиди и уборщица практически сразу крякнули от капли, а эти вон очнулись.
Сколько же тогда нанесли на ручку? 1/100 капли? Чем? И наносил явно чел в химзащите, которого пол Солсбери должны были видеть.
Бред короче какой то.
eternity88 30 марта 2018 | 11:31
sculll: с учетом "небольшой разницы" в состоянии медицины в Британии сегодня и России образца 1995 года этого вашего "практически сразу", вес таки означающего некий, пусть и очень малый период времени, оказалось достаточно, чтобы не дать умереть отравленным.
PS. Похоже, что мудрая поговорка "генералы всегда готовятся к прошедшей войне" нынешним российским "гениям" в сфере диверсии ничего не говорит. Нечем "рыцарям плаща и кинжала" понять, что на 100% годное в 95-м средство сегодня может оказаться куда как менее эффективным.
sculll 30 марта 2018 | 11:34
eternity88: Причем тут медицина? Им антидот ввели на следующий день. Уборщица Кивелиди к трубке не прикасалась, только зашла в кабинет и её до больницы не смогли довести.
Что там в Мелкобритании воскрешать чтоль научились?)))
Не " новичок" это был, а хрень какая то.
tag188 30 марта 2018 | 11:41
sculll: Уборщица Кивелиди к трубке не прикасалась, только зашла в кабинет и её до больницы не смогли довести.
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В случае с Кивилиди яд был в кабинете -- замкнутом пространстве.
А здесь на дверной ручке на улице -- т.е. его концентрация явно меньше в разы.
Плюс, уровень медицины в Британии не идет ни в какое сравнение с российским.
sculll 30 марта 2018 | 11:45
tag188: Маленькая концентрация потом еще в 5 местах проявилась. Ну ну.
Не думаю, что в обычной городской больнице находятся антидоты к БОВ.
jetsam 30 марта 2018 | 11:41
eternity88: ой ли.... - вон "ложь" - эффективность 150%, а средству уже несколько тысячелетий...
* да и условия - то ветер. то дождь, то солнце, ингибиторы типа свежих устриц. свежий ветер не из подворотни ядрово... исполнители халатные.... миллион неучтенных факторов.
** и, пока еще никто не сказал, что точка напыления была _одна_. думаю после полония они таки осознали важность контрольного выстрела...
zollendorf 30 марта 2018 | 11:13
Молодцы англичане! Приведите их в сознание, они могут много интересного рассказать.
Уже чувствуется как очко нервно пульсирует у "высоких" кремлевских.
zollendorf 30 марта 2018 | 11:15
Я думаю, догадаетесь также, что до суда и близко никого к ним не подпускать из сородичей.
ensebeo 30 марта 2018 | 11:18
zollendorf: сородичей потравили ранее.
noxepy666 30 марта 2018 | 11:18
Дурацкие ватники! Не могли даже яд хороший придумать!
lion64___3 30 марта 2018 | 11:20
Если это было в самом деле "боевое отравляющее вещество", то скопытились бы они на месте. А тут на поправку пошла. Значит, сами мелкобританские хозяева решили пустить в расход своего холуя, дабы не нести расходы на содержание. Всё экономия, да и пользы от изменника никакой. А обвинили во всем Россию. Как в известном анекдоте про ананас.
sr666 30 марта 2018 | 11:24
Видимо, новичок не свежий был...
vladimir1_57 30 марта 2018 | 11:31
Это же просто чудо!!!
Через 10 минут, после того как подержалась за дверную ручку, она должна была склеить ласты... а тут еще 4 часа гуляла и еще выжила. )
ukov 30 марта 2018 | 11:38
vladimir1_57:
Это же просто чудо!!!
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Вспоминается фильм с И. Ильинским "Праздник святого Йоргена".
tag188 30 марта 2018 | 11:44
vladimir1_57: Через 10 минут, после того как подержалась за дверную ручку, она должна была склеить ласты...
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Хм, а у вас в Сургуте все пенсионеры такие же "специалисты" в отравляющих веществах, стесняюсь спросить?
grashupfer 30 марта 2018 | 11:36
Весьма веселит в этой теме чрезмерное количество оплачеваемых ватных глистов, изрыгающих свой задорный идиотизм. При этом особенно заметно, что глисты выстроены строго по рядам и нудят стройным хором один и тот же текст.
Хор-р-рошие мальчики)
protiv777 30 марта 2018 | 11:37
"Юлия Скрипаль быстро идет на поправку"
"Что то надо делать, что то надо делать ....." - бормотала и ходила из угла в угол Тереза Мэй.