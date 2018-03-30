Дочь бывшего российского разведчика Юлия Скрипаль быстро идет на поправку

Женщина и ее отец были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Жизнь Юлии Скрипаль вне опасности, процесс восстановления идет очень быстро – пишет британское издание Sky News. А по данным ВВС, женщина находится в сознании, способна принимать пищу и даже говорить. В тоже время состояние ее отца Сергея Скрипаля врачи по-прежнему оценивают как стабильно критическое.

Хотя Юлия идет на поправку, она до сих пор должна находиться под круглосуточным наблюдением медиков. Британские правоохранительные органы надеются, что женщина сможет дать ценную информацию об обстоятельствах отравления и прояснить подробности покушения. Дочь и отец – экс-полковник ГРУ – подверглись воздействию нервно-паралитического агента в начале марта. Следователи Скотланд-Ярда обнаружили наибольшую концентрацию отравляющего вещества на дверной ручке дома Скрипаля. Британские власти обвинили в покушении Москву. Кремль неоднократно отрицал свою причастность к покушению на Скрипалей и требовал от Лондона предоставить образцы отравляющего агента.