Белый дом: Решение России выслать дипломатов США означает дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами
Об этом говорится в заявлении Белого дома. Накануне вечером было объявлено, что Москва высылает около 60 сотрудников американских дипмиссий. Кроме того, должно быть закрыто Генконсульство этой страны в Санкт-Петербурге.
Комментарии28
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danko_klisma 30 марта 2018 | 11:08
Америка сама этого хотела.
dorin1987 30 марта 2018 | 11:12
____: /Америка сама этого хотела/ - Т.е. режим царька РФ на столько бездарен, что одно желание Америки способно повлиять на что-то в режиме царька РФ?) За что Вы так унижаете режим царька РФ, м?
danko_klisma 30 марта 2018 | 11:14
dorin1987: коклотролли опущенные в 1 рядах борьбы с Путиным. Скоро Америка безвиз, но не более 2 пачек сигарет на нос.
pit_heap 30 марта 2018 | 11:16
Две новости: 1.Власти Канады заявили о несоответствии Украины безвизовым требованиям страны. 2.Наследный принц Мухаммед бин Салман в интервью газете «Вашингтон пост» признал, что сосредоточение Эр-Рияда на распространении ваххабизма в мире происходило по требованию США
для того, чтобы противостоять Восточному блоку во времена «холодной войны» (1947-1991 гг).
eternity88 30 марта 2018 | 11:24
pit_heap: А вот "третья новость":
"Трамп в разговоре с Путиным пообещал выиграть гонку вооружений."
PS. Очень похоже, что ДональдИваныч обойдется с, как это принято считать у портянок, своим благодетелем и, даже я бы сказал, благодАтелем ВладимирВладимирычем так же, как тот с свое время с БорисАбрамычем - по миру пустит...
book_publisher 30 марта 2018 | 11:26
"Белый дом: Решение России выслать дипломатов США означает дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами"
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А они что, надеялись на улучшение?
))
gladman__ 30 марта 2018 | 11:33
book_publisher: Простите нас американцы за неадекватный ответ! Нельзя за высолку российских шпиенов, высылать американских дипломатов!!
gladman__ 30 марта 2018 | 11:29
eternity88: "Трамп в разговоре с Путиным пообещал выиграть гонку вооружений."
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молодец Трамп, кто бы сомневался, что его пиписька больше:))
raffal 30 марта 2018 | 11:39
gladman__:
Помнится покойный СССР пытался бодаться с Америкой. Пока коньки не отбросил и не сыграл в ящик. Куда как более тощая и хилая Расея на те же грабли?
А главным "достижением" г-на Путина можно уверенно считать то, что слово "патриотизм" довольно быстро и неуклонно стало почти синонимом идиотизма.
shicotus_live 30 марта 2018 | 11:33
eternity88: "Трамп в разговоре с Путиным пообещал выиграть гонку вооружений."...
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Так пусть выигрывает.Тем более, Россия в ней участвовать не будет))) А Штаты пусть тратят сотни миллиардов чтобы догнать нашу оборонку. А то. что эти деньги недополучит американские медицина и образование. это не наши трудности))
dorin1987 30 марта 2018 | 11:24
____: /коклотролли опущенные/ - Награда, уважаемый. Касательно моего вопроса что скажете? Вы четко высказались, что одно желание Америки ощутимо влияет на режим царька РФ. Ваш наниматель в курсе вашего отношения к режиму царька РФ?
mikhail_spb_ 30 марта 2018 | 11:10
Решение нацдилера ухудшить отношения со всем миром и, в частности, с США лишь приближает конец совка-2.
danko_klisma 30 марта 2018 | 11:12
mikhail_spb_: как бы твой конец не приблизили коклотролль юморной. Вероятно, возможно, наверное, может быть, я так думаю.
pit_heap 30 марта 2018 | 11:23
mikhail_spb_: Со всем миром?
Макрон подтвердил свой визит в РФ в мае этого года.
Газета Guardian рассказала для чего нужно было травить Скрипалей: «Новичок» сплотил Европу, и теперь брексит кажется абсурдом.
vlabumur 30 марта 2018 | 11:45
pit_heap:
Макрон подтвердил свой визит в РФ в мае этого года.
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15 марта Макрон официально присоединился к обвинениям Лондона в отношении России. Франция намерена выслать четырех российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери..
Макрон ведет свою игру,вот все.
naivnyk 30 марта 2018 | 11:12
Куда ещё ниже, так что пусть идут лесом
clingerwinger 30 марта 2018 | 11:15
Кто-нибудь, скажите американцам, что отношение к ним в России стало никудышным задолго до всей этой шумихи. Сколько ненависти испытывают россияне к америке, как тут сша поливают г..ном, уже давно нет никакого нормального отношения. Отключите уже от свифта Россию, заморозьте счета, введите эмбарго на нефть и газ, прекратите торговлю, короче изолируйте и забаньте Россию от всей вселенной, вы все равно отношение к себе не ухудшите, оно и так хуже уже некуда. Большинство Россиян спят и видят, как бы америку разбомбить ядерными бомбами. Столько ненависти и злобы. А вы все про дипломатию и отношения.
piterjanis 30 марта 2018 | 11:26
clingerwinger: вы мил человек дурачок совсем
detul 30 марта 2018 | 11:28
clingerwinger: Однако крутой у Вас бред ((((. Разбомбить ядерными бомбами США у России получится и у США получится разбомбить ядерными бомбами Россию. Только после этого на земле останутся одни тараканы.
vsveter 30 марта 2018 | 11:44
clingerwinger: Типичная подмена понятий. "говном" поливают не США, а политику её руководства. Этв политика объективно омерзительна - Хиросима, Вьетнам, десятки военных кофликтов, Югославия, Ирак, Ливия, оранжевые революции, выкручивание рук всем подряд. Ублюдкам нравится жандармская политика США. Да и кто любит тих политиканов? Опросы европейцев посмотрите.
Россияне спят и видят разные сны. Только дегенераты и подонки подкидывают лживый вой о мечте разбомбить ядерными ударами.
Кстати, Лондон рассматривал возможность применения ядерного удара, США допускают применение ядерного удара только из-за "угрозы" своим интересам. Такого нет в доктрине России.
Вы, сударь, лжец. Лжец, задыхающейся в бессильной злобе. Такие не вызывают злобы, только презрение.
azt 30 марта 2018 | 11:16
Это обычная практика, высылать дипломатов в ответ.
agamasat 30 марта 2018 | 11:17
Если высылка российских дипломатов имеет вполне резонные объяснения, понятные нормальному и здравомыслящему человеку - не хотят страны мирового сообщества иметь дело с подлецами, мошенниками, лжецами и убийцами, не хотят мириться с преступной политикой Кремля, - то высылка дипломатов из россии в ответ - это нечто невообразимое, что может сравниться разве только с наглостью пойманного за руку преступника, понимающего, что терять ему нечего.
captainobvious 30 марта 2018 | 11:29
agamasat: 7.40 североамериканских центов
abraz 30 марта 2018 | 11:22
А кто там первый начал высылать? Что-то я не вижу без пенсне.
anganor 30 марта 2018 | 11:25
США сами выбрали этот путь, Россия только отвечает. И нужно отвечать жестко, проявление слабости приведет только к усилению давления и к якобы признанию Россией своей вины.
Вся эта компания по обвинению России это все в лучших традициях сталинского правосудия, Вышинский нервно курит в сторонке.
kir_pich_101 30 марта 2018 | 11:29
anganor: И когда закроют все границы останется Расея одна, голодная и в дырявых носках...
captainobvious 30 марта 2018 | 11:26
ой, ну надо же, как неудобно получилось... ))
x_signal 30 марта 2018 | 11:29
Это было ваше решение.