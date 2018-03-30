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11:02, 30 марта 2018

Белый дом: Решение России выслать дипломатов США означает дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами

Об этом говорится в заявлении Белого дома. Накануне вечером было объявлено, что Москва высылает около 60 сотрудников американских дипмиссий. Кроме того, должно быть закрыто Генконсульство этой страны в Санкт-Петербурге.

Комментарии

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danko_klisma 30 марта 2018 | 11:08

Америка сама этого хотела.

dorin1987 30 марта 2018 | 11:12

____: /Америка сама этого хотела/ - Т.е. режим царька РФ на столько бездарен, что одно желание Америки способно повлиять на что-то в режиме царька РФ?) За что Вы так унижаете режим царька РФ, м?

danko_klisma 30 марта 2018 | 11:14

dorin1987: коклотролли опущенные в 1 рядах борьбы с Путиным. Скоро Америка безвиз, но не более 2 пачек сигарет на нос.

pit_heap 30 марта 2018 | 11:16

Две новости: 1.Власти Канады заявили о несоответствии Украины безвизовым требованиям страны. 2.Наследный принц Мухаммед бин Салман в интервью газете «Вашингтон пост» признал, что сосредоточение Эр-Рияда на распространении ваххабизма в мире происходило по требованию США

для того, чтобы противостоять Восточному блоку во времена «холодной войны» (1947-1991 гг).

eternity88 30 марта 2018 | 11:24

pit_heap: А вот "третья новость":
"Трамп в разговоре с Путиным пообещал выиграть гонку вооружений."
PS. Очень похоже, что ДональдИваныч обойдется с, как это принято считать у портянок, своим благодетелем и, даже я бы сказал, благодАтелем ВладимирВладимирычем так же, как тот с свое время с БорисАбрамычем - по миру пустит...

book_publisher 30 марта 2018 | 11:26

"Белый дом: Решение России выслать дипломатов США означает дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами"
------------------
А они что, надеялись на улучшение?
))

gladman__ 30 марта 2018 | 11:33

book_publisher: Простите нас американцы за неадекватный ответ! Нельзя за высолку российских шпиенов, высылать американских дипломатов!!

gladman__ 30 марта 2018 | 11:29

eternity88: "Трамп в разговоре с Путиным пообещал выиграть гонку вооружений."
==============
молодец Трамп, кто бы сомневался, что его пиписька больше:))

raffal 30 марта 2018 | 11:39

gladman__:
Помнится покойный СССР пытался бодаться с Америкой. Пока коньки не отбросил и не сыграл в ящик. Куда как более тощая и хилая Расея на те же грабли?
А главным "достижением" г-на Путина можно уверенно считать то, что слово "патриотизм" довольно быстро и неуклонно стало почти синонимом идиотизма.

shicotus_live 30 марта 2018 | 11:33

eternity88: "Трамп в разговоре с Путиным пообещал выиграть гонку вооружений."...
________________________________
Так пусть выигрывает.Тем более, Россия в ней участвовать не будет))) А Штаты пусть тратят сотни миллиардов чтобы догнать нашу оборонку. А то. что эти деньги недополучит американские медицина и образование. это не наши трудности))

dorin1987 30 марта 2018 | 11:24

____: /коклотролли опущенные/ - Награда, уважаемый. Касательно моего вопроса что скажете? Вы четко высказались, что одно желание Америки ощутимо влияет на режим царька РФ. Ваш наниматель в курсе вашего отношения к режиму царька РФ?

mikhail_spb_ 30 марта 2018 | 11:10


Решение нацдилера ухудшить отношения со всем миром и, в частности, с США лишь приближает конец совка-2.

danko_klisma 30 марта 2018 | 11:12

mikhail_spb_: как бы твой конец не приблизили коклотролль юморной. Вероятно, возможно, наверное, может быть, я так думаю.

pit_heap 30 марта 2018 | 11:23

mikhail_spb_: Со всем миром?
Макрон подтвердил свой визит в РФ в мае этого года.
Газета Guardian рассказала для чего нужно было травить Скрипалей: «Новичок» сплотил Европу, и теперь брексит кажется абсурдом.

vlabumur 30 марта 2018 | 11:45

pit_heap:
Макрон подтвердил свой визит в РФ в мае этого года.
++++++++++++++++++++++++++++++++
15 марта Макрон официально присоединился к обвинениям Лондона в отношении России. Франция намерена выслать четырех российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери..

Макрон ведет свою игру,вот все.

naivnyk 30 марта 2018 | 11:12

Куда ещё ниже, так что пусть идут лесом

clingerwinger 30 марта 2018 | 11:15

Кто-нибудь, скажите американцам, что отношение к ним в России стало никудышным задолго до всей этой шумихи. Сколько ненависти испытывают россияне к америке, как тут сша поливают г..ном, уже давно нет никакого нормального отношения. Отключите уже от свифта Россию, заморозьте счета, введите эмбарго на нефть и газ, прекратите торговлю, короче изолируйте и забаньте Россию от всей вселенной, вы все равно отношение к себе не ухудшите, оно и так хуже уже некуда. Большинство Россиян спят и видят, как бы америку разбомбить ядерными бомбами. Столько ненависти и злобы. А вы все про дипломатию и отношения.

piterjanis 30 марта 2018 | 11:26

clingerwinger: вы мил человек дурачок совсем

detul 30 марта 2018 | 11:28

clingerwinger: Однако крутой у Вас бред ((((. Разбомбить ядерными бомбами США у России получится и у США получится разбомбить ядерными бомбами Россию. Только после этого на земле останутся одни тараканы.

vsveter 30 марта 2018 | 11:44

clingerwinger: Типичная подмена понятий. "говном" поливают не США, а политику её руководства. Этв политика объективно омерзительна - Хиросима, Вьетнам, десятки военных кофликтов, Югославия, Ирак, Ливия, оранжевые революции, выкручивание рук всем подряд. Ублюдкам нравится жандармская политика США. Да и кто любит тих политиканов? Опросы европейцев посмотрите.
Россияне спят и видят разные сны. Только дегенераты и подонки подкидывают лживый вой о мечте разбомбить ядерными ударами.
Кстати, Лондон рассматривал возможность применения ядерного удара, США допускают применение ядерного удара только из-за "угрозы" своим интересам. Такого нет в доктрине России.
Вы, сударь, лжец. Лжец, задыхающейся в бессильной злобе. Такие не вызывают злобы, только презрение.

azt 30 марта 2018 | 11:16

Это обычная практика, высылать дипломатов в ответ.

agamasat 30 марта 2018 | 11:17

Если высылка российских дипломатов имеет вполне резонные объяснения, понятные нормальному и здравомыслящему человеку - не хотят страны мирового сообщества иметь дело с подлецами, мошенниками, лжецами и убийцами, не хотят мириться с преступной политикой Кремля, - то высылка дипломатов из россии в ответ - это нечто невообразимое, что может сравниться разве только с наглостью пойманного за руку преступника, понимающего, что терять ему нечего.

captainobvious 30 марта 2018 | 11:29

agamasat: 7.40 североамериканских центов

abraz 30 марта 2018 | 11:22

А кто там первый начал высылать? Что-то я не вижу без пенсне.

anganor 30 марта 2018 | 11:25

США сами выбрали этот путь, Россия только отвечает. И нужно отвечать жестко, проявление слабости приведет только к усилению давления и к якобы признанию Россией своей вины.
Вся эта компания по обвинению России это все в лучших традициях сталинского правосудия, Вышинский нервно курит в сторонке.

kir_pich_101 30 марта 2018 | 11:29

anganor: И когда закроют все границы останется Расея одна, голодная и в дырявых носках...

captainobvious 30 марта 2018 | 11:26

ой, ну надо же, как неудобно получилось... ))

x_signal 30 марта 2018 | 11:29

Это было ваше решение.

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