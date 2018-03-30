Фигуристка Евгения Медведева станет ведущей программы «Ледниковый период. Дети» на «Первом канале»

Как сообщает его пресс-служба, другим ведущим станет олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Медведева временно не участвует в соревнованиях из-за травмы. При этом сама фигуристка и в Федерации фигурного катания говорят, что она не планирует завершать спортивную карьеру.