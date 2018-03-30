Фигуристка Евгения Медведева станет ведущей программы «Ледниковый период. Дети» на «Первом канале»
Как сообщает его пресс-служба, другим ведущим станет олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Медведева временно не участвует в соревнованиях из-за травмы. При этом сама фигуристка и в Федерации фигурного катания говорят, что она не планирует завершать спортивную карьеру.
Комментарии14
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aleksandr39 30 марта 2018 | 10:36
Российские звезды однодневки типа сочинских " чемпионов " Липницкой и Сотниковой ,
sculll 30 марта 2018 | 10:43
aleksandr39: У хохлов и однодневок нет.
aleksandr39 30 марта 2018 | 10:44
sculll: Так у них и торговые центры не горят с сотнями погибших .
proxxit 30 марта 2018 | 10:50
aleksandr39:
А Небесная сотня у кого?
Заткнулись бы, Вы - тупая совковая вата.
Бандера прийде - дрин тобі в дупу вб'є.
aleksandr39 30 марта 2018 | 11:05
proxxit: А 400 боевиков -наемников разбитых американской авиацией в Сирии 7 февраля ?
proxxit 30 марта 2018 | 11:41
aleksandr39:
Смеётесь гнад протухшими на жаре трупами героев Украины, Воинов Света в Иловайске?
А что ещё ожидать от Вас - вонючей совковой ваты?
sculll 30 марта 2018 | 11:04
aleksandr39: 10 тыс. человек за 4 года погибли не за хер собачий, зато в России ТЦ сгорел.
aleksandr39 30 марта 2018 | 11:08
sculll: Российская армия потерпела сокрушительное поражение в Чечне с десятками тысяч погибших российских солдат и офицеров ,теперь Россия платит МНОГОМИЛЛИАРДНУЮ контрибуцию Грозному .
sculll 30 марта 2018 | 11:11
aleksandr39: Я вашу методичку знаю, мог бы не повторять. Только чем это опровергает, что в укрогабонии нет ни одной фигуристки?
aleksandr39 30 марта 2018 | 11:15
sculll: Украинские футболисты играют в лучших командах Европы ,а российские только в Чехии во ВТОРОЙ лиге .
aleksandr39 30 марта 2018 | 11:18
sculll: Андрей Шевченко обладатель " Золотого мяча " ,а кто в России ?
a_111111 30 марта 2018 | 10:52
aleksandr39: она армянка:) Евгения Армановна Бабасян
wuwer 30 марта 2018 | 10:58
a_111111: Главпоп ещё в Болгарии сказал: кто под царем и попами горбатится и ярмо тащит...одназначно русский
А вы ....армянка, армянка
martin5660 30 марта 2018 | 11:22
Наговорила на ведущую.