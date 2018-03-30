В Дмитровском районе Подмосковья жители перекрыли дорогу, ведущую к мусорному полигону «Непейно»
Это сделано для того, чтобы остановить подвоз отходов к переполненной свалке, рассказал «Эху Москвы» один из активистов Вадим Николаев. Он добавил, что мусоровозы, видя заблокированную дорогу, уехали.
Комментарии16
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nikitin43 30 марта 2018 | 10:36
вован -опсирийский в лондоне травит , его мрази в расеи . таких полигонов в россии 200-300.
haldey 30 марта 2018 | 10:44
nikitin43: Конечно, говнопольский вам всем внушил, что лучше весь мусор оставлять в городе! См. что сделали эти борцы со свалками со Львовом... А вы, свиньи, грязь везде найдете! Сколько городов столько и свалок!
Мы и этот вопрос решим! Но без вашей стрекотни глупой и бессмысленной!
meister_luvin 30 марта 2018 | 10:47
haldey:
так держать: вернуть мусор тем. кто его производит. Завтра подумают, покупать в мелкой фасовке и брать ли целофановые пакеты
ostapbey 30 марта 2018 | 10:56
Украина борьбу с мусором начала с 2014-го
В первые мусорные баки загрузили региональный сброд. Сам Царев до сих пор требует отмены мусорного дела, как невинно пострадавший.
Не с того конца начинает Дмитров..
Да и Коломна с Волоколамском тоже))
eternity88 30 марта 2018 | 11:20
ostapbey: какая ирония. не поддающийся внешнему давлению режим проседает под тяжестью раскиданного своими же руками по просторам России дерьма
honduras_on_kolima 30 марта 2018 | 11:27
Ну что, портянки, судя по развитию ситуации, на инаугурации вашему сцарю наденут корону из мусора.
И станет он помойным пересидентом, ибо как начнёшь, так и проживёшь.
ma1nbrain 30 марта 2018 | 11:17
haldey: мы видим, как вы этот вопрос решаете. Вы ничего не в состоянии, кроме как гадить вокруг себя. Свиньи, а не народ.
proxxit 30 марта 2018 | 10:37
Путин долиберальничался.
Был бы с нами прекрасный Борис Николаевич давно бы угостил совковых портянок, несогласных со свободным помоечным бизнесом, несколькими либеральными очередями с демократических бронетранспортёров.
eternity88 30 марта 2018 | 10:49
proxxit: юрик, что-то ты с переодеваниями в девочек заигрался. в трансгендеры на пенсии решил податься???
совковые портянки с помоечным бизнесом главных путинских помощников очень даже согласны. чтобы убедиться, в зеркало посмотрись.
ostapbey 30 марта 2018 | 10:59
eternity88: ему Чайки яйцы склевали..на свалке.
Поэтому он по другому не может и писать, Вот и бакланит..
Даже..
mordechai_blinchikov 30 марта 2018 | 10:38
...космос, ракеты, танки, войны, олимпиады, чемпионаты, патриотические праздники, дорогостоящая пропаганда, господские дворцы. Однако пир во время чумы подошёл к концу. Остались чума и помойки. (c)
alo0000 30 марта 2018 | 10:58
Учения дебилоидов на полигоне.
srk2658lu 30 марта 2018 | 11:03
Идёт война народная, война мусоровозная!
mmakarov14 30 марта 2018 | 11:08
На Красную площадь мусор везите, чоуж
bazilgu 30 марта 2018 | 11:15
Прежде чем перекрывать дороги надо на выборах голову включать. Голосовали за Путина и за Едро? Вот и не жалуйтесь.
alo0000 30 марта 2018 | 11:29
bazilgu: Для этого её надо иметь.