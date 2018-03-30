Крупные торговые центры Новосибирска будут проверять себя сами

Как сообщает местное Управление МЧС, в адрес их владельцев направлено письмо, в котором содержится такое предложение. К проверкам предлагается привлечь и специализированные организации. В МЧС напоминают, что на каждом объекте в обязательном порядке должна быть инструкция о мерах пожарной безопасности, планы эвакуации людей и инструкции о действиях персонала в чрезвычайных ситуациях.