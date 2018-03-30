Крупные торговые центры Новосибирска будут проверять себя сами
Как сообщает местное Управление МЧС, в адрес их владельцев направлено письмо, в котором содержится такое предложение. К проверкам предлагается привлечь и специализированные организации. В МЧС напоминают, что на каждом объекте в обязательном порядке должна быть инструкция о мерах пожарной безопасности, планы эвакуации людей и инструкции о действиях персонала в чрезвычайных ситуациях.
Комментарии13
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bagarius_goonch 30 марта 2018 | 10:37
Друг друга будут проверять, а потом сядут все!
kir_pich_101 30 марта 2018 | 10:37
Это как?
Типа зуб болит, плоскогубцы купи сам и вырви?
А нафига тогда столько Органов создали?
evgolius7 30 марта 2018 | 10:40
- Алло! Это пожарная?
- Да.
- Мы горим!
- Эвакуируйтесь.
wuwer 30 марта 2018 | 11:04
proxxit: Неее... совки понимают что такое "сами"
Поэтому некоторые убежали на пожаре...за личной пожарной техникой и спасательным снаряжением... а деньги "баринам из органов" выдают, чтобы они себе ни в чём не отказывали
vlabumur 30 марта 2018 | 11:14
proxxit: Рабские совковые холуи не монимают, что такое - "сами"...
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А вы не ругайтесь а объясните,.сами а к проверкам предлагается привлечь и специализированные организации.
Это те же пожарники и мчс но за дополнительную плату?
А ответственность кто будет нести?
Хозяева супермаркетов вот у нас живут во Франции,наемный пожарник дядя Вася?
proxxit 30 марта 2018 | 11:39
vlabumur:
говорят, что при Кровавых коммунистах было достаточно клятвы главного инженера или архитектора о соответствии нормам и правилам, ответственность несли строители, проектировщики и владелец здания.
Либерализм решил так, что никто не виноват, и это реально - либерально, быдло само решает переться ли в объект неизвестно кем и как построенный, причём согласований стало на порядок больше.
nikitin43 30 марта 2018 | 10:39
в россии на содержании бюджета 34 контролирующих организации , с министрами , штатом , машинами , секретарями с пагодами шойгу - мойгу , с собачками когрги и с портретом путена.
zloy_sok 30 марта 2018 | 10:57
Угу.... смысл и законы в РФ как секс сам с собой....
srk2658lu 30 марта 2018 | 10:59
//инструкция о мерах пожарной безопасности, //
Которую никто не читает и не знает.
Тренировки надо проводить с личным составом ежеквартально!
travmatolog 30 марта 2018 | 11:03
Правильно. А еще пускай они сами себя штрафуют, сами себе дают взятки, сами себя арестовывают и сажают. И тюрьму пускай сами себе построят - в подвале своего же ТЦ.
sanek54 30 марта 2018 | 11:05
Нас там нет и ответственность мы не несем, вот когда будет пожар, мы найдем стрелочников.
world_nail 30 марта 2018 | 11:06
"будут проверять себя сами" - да-а-а-а, есть люди глупые, а есть ипанутые на всю голову
wuwer 30 марта 2018 | 11:17
Видимо там так всё плачевно и все повязаны друг на друге..
.что; "Вот вам, пацаны, временной карт-бланш...и вы подсуетитесь и мы компромат на себя перепрячем"