Начальник инспекции строительного надзора Кемеровской области стала ещё одним фигурантом дела в ТЦ «Зимняя вишня»
Танзилия Комкова подозревается в злоупотреблении полномочиями, сообщает Следственный комитет. Ранее была задержана генеральный директор компании собственника торгового центра Юлия Богданова. По некоторым данным, следственные действия сегодня проводятся в администрации Кемерово. Как утверждает СК, «Зимнюю вишню» возвели самовольно без разрешения на строительство. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.
Комментарии17
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kryymsdyk 30 марта 2018 | 10:36
А Вострикова-то быстро как обработали люди в штатском. Славословит Путина, благодарит Тулеева, всех прощает. У него в жертву принесены дети двух, трех, пяти лет, жена и сестра, а он уже всем доволен. Все-таки ватник - прежде всего не мужчина, тряпка с ватой.
kottigr1 30 марта 2018 | 10:43
kryymsdyk: У ФСБ и боевые генералы, прошедшие фронт в ВОВ, плакали в судах как дети.. Рассказывая как они живя в своем Мухасранске работали одновременно на английскую, испанскую, японскую и парагвайскую разведки.. Ночами травили колодцы, а днем пилили телеграфные столбы..
haldey 30 марта 2018 | 10:50
kottigr1: Идиёт, тогда не было ФСБ, даже КГБ не было)))
А порядок мы наведем. Это все нам ваши "святые" 90-е аукаются..., да ваши либероиды типа Явлинского "нельзя кошмарить бизнес"... Если бизнес будет социальноответственнен, то его и кошмарить не надо.
able_seamans 30 марта 2018 | 11:03
haldey: Вот так холопы резко переобуваются..
Скорбящий папка уже винит «майданщиков» ... Ни совести ни чести ни памяти о своей погибшей семье
https://youtu.be/mRD-EAuZ4w0
noxepy666 30 марта 2018 | 10:43
kryymsdyk: Точно, на крови пиарится!
kryymsdyk 30 марта 2018 | 10:44
noxepy666: Человек потерял всё, абсолютно всё - и пресмыкается. Кошмар.
noxepy666 30 марта 2018 | 10:56
kryymsdyk: Дурацкий кацап, чего с них взять. Вольнов пытался их вразумить, да видно плохо старался. Этот народ не переделать.Раковая опухоль на теле человечества.
kryymsdyk 30 марта 2018 | 11:01
noxepy666: стадо на потерю одной-двух овец никогда не реагирует, да и отцовских чувств бараны не испытывают.
mark60n 30 марта 2018 | 11:11
kryymsdyk: Тулеева,вообще то,выбирал народ,13 сентября 2015 года,в которых он набрал 96,69 % голосов.А вы,я так понимаю,против выборов губернаторов?
jetsam 30 марта 2018 | 11:12
kryymsdyk: а вы потеряйте хотя бы жену. или сестру. или ребенка. тогда и поговорим, кто вата, а кто мразь.
kir_pich_101 30 марта 2018 | 10:39
Во как интересно!
Самовольно!
Хапуги от власти самовольно делают в стране, что хотят!
vasya_von_smetankin 30 марта 2018 | 10:47
Ещё одного козлика для отпущения чужих грехов нашли... ну-ну...
vlabumur 30 марта 2018 | 10:51
Я думаю начинать надо с Амана Тулеева.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его заместители перечислили однодневный заработок на счет помощи семьям погибших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщается на сайте администрации региона.
Согласно декларации о доходах Амана Тулеева за 2016 год, губернатор получил зарплату в размере 2 млн 89 тыс. 304 руб. Таким образом однодневный заработок чиновника составляет 5724 руб. 12 коп.
При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека (среди которых 41 ребенок), 79 — пострадали. По официальным данным, до сегодняшнего дня пропавшими числились 67 человек.(Ъ)
Я не следствие и не суд.Но мое личное мнение виновен.
alik1946 30 марта 2018 | 11:35
vlabumur: 5724 рубля разделить на 143 (официально погибших и пострадавших) получается по 40 рублей на душу. Ничего личного, просто арифметика....
shai13 30 марта 2018 | 11:04
Строек без разрешения не бывает. Если нет письменного значит было устное. А кто разрешил - пока можно фантазировать. Просто отмазывают теперь себя каждый как может. Сейчас пока просто отмазываются. Позже начнут валить один на другого..
abraz 30 марта 2018 | 11:15
А ее-то за что? Что не уследила за подчиненными? ну вы меня извините. Тогда рядом надо и Тулеева посадить. И генпрокурора Чайку. А можно и еще найти кой-кого.
bindigo 30 марта 2018 | 11:15
Эта госслужащая еще и многокварирная владелица,как выясняется...Так что дермеца еще повсплывает...У властей просто выхода иного нет ввиду резонансности и масштаба инцидента...