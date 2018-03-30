Начальник инспекции строительного надзора Кемеровской области стала ещё одним фигурантом дела в ТЦ «Зимняя вишня»

Танзилия Комкова подозревается в злоупотреблении полномочиями, сообщает Следственный комитет. Ранее была задержана генеральный директор компании собственника торгового центра Юлия Богданова. По некоторым данным, следственные действия сегодня проводятся в администрации Кемерово. Как утверждает СК, «Зимнюю вишню» возвели самовольно без разрешения на строительство. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза.