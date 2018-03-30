Жена бывшего генерального директора «Гоголь-Центра» Алексея Малобродского опасается за жизнь своего мужа
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Она написала открытое письмо главе СК Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Татьяна Лукьянова напоминает, что Алексей Малобродский находится в СИЗО уже 9,5 месяцев. На днях его по непонятным причинам перевели в изолятор, в которых условия значительно хуже, что повлияло на состояние его здоровья. Малобродский – единственный из фигурантов театрального дела, который находится под стражей. Все остальные под домашним арестом.
Комментарии6
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proxxit 30 марта 2018 | 10:34
Малобродский - типичная вороватая ватка и жена у него такая же...
Если бы не воровали казённое, а были бы в рынке - давно обналичили наворованное и занесли куда нужно... По настоящему либеральные адвокаты всегда знают - кому и сколько.
haldey 30 марта 2018 | 10:39
Ты бы лучше за его задницу опасалась, пока он в этом вертепе работал! Искусство мать вашу, садом и гоморра вершина такого искусства... Он душу свою уже про...терял, а ты заботишься о его теле?
protiv777 30 марта 2018 | 10:44
"опасается за жизнь своего мужа" Ну это она зря. Ведь в случае чего, местные либерасты быстро состряпают список Малобродского и отвезут в госдеп.
А это в свою очередь переквалификация из вора в политзаключенного, всемирная слава и ежедневные опусы на Эхо Москвы.
rern 30 марта 2018 | 10:45
Диаспора своего не бросит. Да, эховцы?
rern 30 марта 2018 | 10:47
Если Малобродский виновен - должен сидеть.
lion64___3 30 марта 2018 | 11:06
Не получил Бенечка чёрной икры да осетринки. Таки холокост имеет место. Зря воровал?