Начальника инспекции госстройнадзора Кемеровской области задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями
Следствие по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» задержало по подозрению в злоупотреблениях полномочиями главного областного инспектора государственного строительного надзора Танзилию Комкову, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, передаёт «Интерфакс». «В отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Она задержана», — сказала Петренко в пятницу «Интерфаксу». По ее словам, следователями уже назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, в Кемерово прибыли и приступили к работе эксперты из Санкт-Петербурга, ими начаты соответствующие исследования.
Комментарии4
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abraz 30 марта 2018 | 10:27
А прокуроры почему не задержаны? Помните, Путин давал распоряжение им следить за этим делом после "Хромой лошади"? Где посадки?
kottigr1 30 марта 2018 | 10:32
abraz: Репрессивная машина по-тихонечку начинает набирать обороты. Уверен, что для Путина станет делом чести наказать прямых виновников трагедии.. Хватит ли у него ума понять, что главный виновник - это тот кто создал такую систему власти, где царит безответственность ?
sergs_sergs 30 марта 2018 | 10:28
По подозрению в злоупотреблении полномочиями нужно задерживать совсем другого человека, если его так еще можно называть.
arisha_petrovna 30 марта 2018 | 10:36
И ни одного прошения о добровольной отставке! Притаились и молятся,чтобы пронесло! Трусы!