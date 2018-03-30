Начальника инспекции госстройнадзора Кемеровской области задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Следствие по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» задержало по подозрению в злоупотреблениях полномочиями главного областного инспектора государственного строительного надзора Танзилию Комкову, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, передаёт «Интерфакс». «В отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Она задержана», — сказала Петренко в пятницу «Интерфаксу». По ее словам, следователями уже назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, в Кемерово прибыли и приступили к работе эксперты из Санкт-Петербурга, ими начаты соответствующие исследования.