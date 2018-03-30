В Центральной клинической больнице в Москве начинается прощание с народным артистом России Олегом Анофриевым

Он скончался в среду на 88 году жизни. Похоронят Анофриева на Аксиньинском кладбище в Одинцовском районе Подмосковья. Это был одарённый от природы артист, сказал в эфире РБК музыкант Левон Оганезов. Олег Анофриев снялся более чем в 50 фильмах и озвучил несколько десятков мультфильмов.