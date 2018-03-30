Решение России выслать американских дипломатов означает дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами
Об этом говорится в заявлении Белого дома. В нём отмечается, что это не стало неожиданностью для Вашингтона.
Накануне вечером было объявлено, что Москва высылает около 60 сотрудников американских дипмиссий. Кроме того, должно быть закрыто Генконсульство этой страны в Санкт-Петербурге.
Комментарии20
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kryymsdyk 30 марта 2018 | 10:12
При том, что США и Московия были союзниками во всех войнах и США четырежды спасали русских от голода.
nikitin43 30 марта 2018 | 10:26
kryymsdyk: дебильновата власть расеи .
proxxit 30 марта 2018 | 10:30
nikitin43:
Главное, что Лёше Навальному - без очереди.
Вам - вонючей совковой ватке - скулить и страдать!
sg79g 30 марта 2018 | 10:26
kryymsdyk:
Особенно планируя атомные бомбардировки Советских городов в то время, когда у СССР еще своей бомбы и в помине не было. Правильно, кули. Нет населения - нет голода..
А ты тоже голодать не будешь, вылизывая зад заокеанскомиу хозяину. Печеньку может и пожалеет, но зато жопу мыть не будет..
kryymsdyk 30 марта 2018 | 10:32
sg79g: ну так не разбомбили же, при том, что СССР в это время своих граждан убил больше, чем погибло в Хиросиме с Нагасаки.
alis_kirs 30 марта 2018 | 10:34
kryymsdyk: ===При том, что США и Московия были союзниками ===
Когда существовала Московия, США не было ещё и проекте!
===США четырежды спасали===
США никого и никогда не спасали. Спасают бесплатно. США же всегда на всяческих "спасениях" только наживались!
kryymsdyk 30 марта 2018 | 10:39
alis_kirs: почему у тебя на аватаре обосраная обезъянка?
alis_kirs 30 марта 2018 | 10:43
kryymsdyk: К окулисту сходите. Я Вашу фотку себе на аватарку не ставил.
kryymsdyk 30 марта 2018 | 10:46
alis_kirs: тебе к врачам поздно
ostanovka 30 марта 2018 | 11:18
kryymsdyk: и создали для СССР могучую современную на тот период тяжёлую промышленность.
mikhail_spb_ 30 марта 2018 | 10:14
Собираются ли американцы конфисковать награбленные богатства у пехтина и выслать его на Родину для работы на высоких партийно-политических постах?
osho___ 30 марта 2018 | 10:15
В целях пропаганды опыта тюрьмы США и России обменялись заключенными сроком на 1 месяц. — В середине срока заключенные выступили с заявлениями: — Русские потребовали пожизненного заключения, американцы — немедленной смертной казни..
proxit 30 марта 2018 | 10:15
Путин сам виноват, что досиделся до того, что ему пришлось иметь дело с Американским порно похотливцев, Британской климактеричкой и молодящимся Лондонским педерастам...
Будет не удивительно, если Путин не уйдёт, что ему придётся иметь дело с неграми трансгендерами и прочими передовыми существами современного демократичного и либерального Мира....
able_seamans 30 марта 2018 | 10:32
proxit: Кто о чем, а латентная гомосятина Облом о своем наболевшем...
testmeter 30 марта 2018 | 10:33
proxit: Чё курим?
davi__koloradov 30 марта 2018 | 10:19
Запутинские свини в Америке нафуй не сдались.
testmeter 30 марта 2018 | 10:21
"Исторический опыт учит человека лишь тому, что он ничему его не учит" (С) Гегель
putin2018 30 марта 2018 | 10:22
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Путин 2018
Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал
bagarius_goonch 30 марта 2018 | 10:30
Ракетам визы не нужны.
А вот поп - позиционирование стало хуже. И это только начало...
a_111111 30 марта 2018 | 10:49
Гордыня, которой страдают обе страны, с точки зрения христианства есть великий грех...