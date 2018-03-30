Из лаборатории НИИ в Саратовской области в 90-е годы могло быть украдено до 14 ампул с отравляющим веществом
Об этом говорится в расследовании интернет-издания Republic. Этого количества хватило бы, чтобы убить более четырёх тысяч человек. Учёный-химик Леонид Ринк, он работал в секретной лаборатории в Саратовской области, где разрабатывали отравляющие вещества класса Новичок, согласно материалам расследований ФСБ и прокуратуры продал от девяти до 14 ампул этого вещества. Об этом говорится в расследовании Republic. Издание напоминает: Ринк был главным свидетелем по делу об убийстве банкира Ивана Кивелиди. Его вместе с секретаршей как установило следствие отравили в Москве в 95-м ядом нервно-паралитического действия класса Новичок. Его нанесли на телефонную трубку в кабинете банкира. Следствие установило: Ринк изготовил вещество. На допросах химик менял показания. Из его слов следовало, что он несколько раз продавал отравляющее вещество Новичок. В том числе бывшему бойцу рижского ОМОНа, а также цитата «высокому молодому человеку на Белорусском вокзале в Москве». Ринк уверяет, что не предполагал, что он передаёт боевое отравляющее вещество. Позже появилась другая версия событий: его знакомый требовал яд, чтобы отравить собаку. Но затем стал угрожать и просить яд для человека. По просьбе Ринка его коллега такое вещество синтезировала. Кроме того как пишет Republic, управление ФСБ по Саратовской области выяснило, что уже после смерти Кивелиди Ринк синтезировал отравляющее вещество и продал около 10-ти ампул чеченцам в Москве. За продажу вещества химика не судили. Его лишили доступа к гостайне и уволили. Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери веществом класса Новичок. Инцидент произошёл в городе Солсбери в начале месяца. Британские власти подчёркивают, что только российской стороне была известна формула яда.
Комментарии45
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mikhail_spb_ 30 марта 2018 | 10:12
Проклятое ядовитое наследие сгнившего совка.
Но зачем эта отрава потребовалась каким-то чеченцам?
slawa1940 30 марта 2018 | 10:18
mikhail_spb_: Увы. Жив совок,жив!
proxit 30 марта 2018 | 10:26
slawa1940:
Совковая вата из "Новой газеты" по приказу из ФСБ стала гнать "Новичок" на свободную европейскую Латвию и её граждан.
haldey 30 марта 2018 | 10:36
proxit: slawa1940: mikhail_spb_: Это не совок! Это демократия!!! Разгул демократии наблюдался в 90-е, на которые и ссылается издание... Мол тогда могла произойти любая гадость!!! Лишь бы связать это с Россией, и спасти репутацию хозяина.
1. 90-е у нас организовали англосаксы, и ответственность за 90 на них, и мы с них еще спросим за это по гамбургскому счету!
2. Пришить сюда Россию не получится! Уже не получится! Сами накосячили, сами и замнут, как это было и с литвиненко, и с березовским, и с малазийским самолетом!!! Да и с многим другим. Но мы ваших хозяев все равно, рано или поздно, к ответу призовем!
Успехов в понимании процессов!
bbob 30 марта 2018 | 10:51
haldey: По количеству восклицательных знаков вижу, что тебе врача хорошего надо.
osho___ 30 марта 2018 | 11:07
Продал сотруднику рижского ОМОНа
==========
Чеслав Млынник? Командир Рижского ОМОНа.
Корреспондент: Рижский ОМОН создан в октябре 1988 года. Правда, что его курировали то ли КГБ, то ли ГРУ.
Млынник:– Сейчас это уже не является гостайной. Рижский ОМОН состоял из сотрудников КГБ и ГРУ.
©
malanoff 30 марта 2018 | 10:21
mikhail_spb_: "Но зачем эта отрава потребовалась каким-то чеченцам?"
==============================
Возможно решили потренироваться подальше от своего дома , ну чтобы "некто" не догадался. А что , тоже версия.
tamplieres 30 марта 2018 | 10:22
Проклятые 90-е.. Это все гобачь с Ельциным..
apels 30 марта 2018 | 10:37
tamplieres:
Это их худые черти
Мутят воду во пруду,
Это все придумал Черчилль
В восемнадцатом году.
Мы про взрывы, про пожары
Сочиняли ноту ТАСС,
ostapbey 30 марта 2018 | 10:23
mikhail_spb_: МОГЛО БЫТЬ?? в Саратове??
Так вчера сам саратовец Володин и сказал что за этим стоят спецслужбы..
Которым, возможно, может быть и не продавал эти ампулы..
Могло такое быть?? Это же не возможное стояние за пожаром в Кемерове спецслужбам. Там им ловить нечего......
А тут копили на подрыв России.
Знала вражина что пригодится яд...На Скрипаля или другого предателя..
Уж чего чего, а этих предателей в России на весь мир травить хватит!!!
Даже..
igorrrpadlowitchs 30 марта 2018 | 10:26
mikhail_spb_: легче всего спизнуть на алкоголика Ельцина, чем самим отвечать!
kom01 30 марта 2018 | 11:01
mikhail_spb_: slawa1940: Скорее это ядовитое наследие славных 90-ых.
sergs_sergs 30 марта 2018 | 10:12
Леонтьев уже показал фото со путника километровой ампулы, подтвержденное российскими военными экспертами?
arabmot 30 марта 2018 | 10:13
Ну вот вам и очередной стрелочник)))
vilingrad 30 марта 2018 | 10:16
Вовкина контора как-то совсем врать разучилась. Наивняк новичка...
sculll 30 марта 2018 | 10:21
vilingrad: Репаблик ваша либерастная контора, причём тут Вовка?)
seryj_wolk 30 марта 2018 | 10:24
vilingrad: Вранье, конечно. Однако пытаются оправдаться обладанием ядом какими-то неизвестными рфцами! Т.е. англичане на правильном пути, и кгбшникам рано или поздно придется признать свое участие или оно будет доказано следствием.
sergs_sergs 30 марта 2018 | 10:19
Странно что не сказали про покупателей из Украины, которые оставили визитки Яроша.
polba 30 марта 2018 | 10:28
sergs_sergs: Тупым свидомым кастрюлям так и не рассказали, что та самая визитка Яроша была абсолютно реальной и вполне настоящей... о чем поведал сам Ярош.
sergs_sergs 30 марта 2018 | 10:37
polba: Если вам что-то не рассказали, мне жаль вас, но у вас же есть пиндосский компьютер и пиндосский интернет, можете почитать разные точки зрения и сделать свой вывод. Торопитесь, скоро это вам прикроют, будет только "Министерство правды"
kom01 30 марта 2018 | 11:03
sergs_sergs: У вас уже давно все прикрыли, даже мультики ну погоди и колобок. А и не заметили
ostapbey 30 марта 2018 | 10:43
polba: т.е тебя кастрировали правильно??
С гарантией??
И подтвердили качество кастрирования визитной карточкой даже??
Так чего тогда ты на кастрюлю Яроша бочку катишь? Если рекламаций у тебя нет..Даже..
podwodnik 30 марта 2018 | 10:20
Запутался. ФСБ оказывается давным-давно расследовало хищение отравы "Новичок" в Саратовской области. Значит был и НИИ и сам "Новичок".
А как же тогда обращение МИД России к послам всех стран?:
«Подтверждено, что Россия никоим образом не причастна и в принципе не может иметь никакого отношения к инциденту в Солсбери. Нервно-паралитический газ под кодовым западным названием «Новичок» в Российской Федерации никогда не производился».
skier64 30 марта 2018 | 10:36
podwodnik: ихтамнет
gennady_77 30 марта 2018 | 10:39
podwodnik: учитесь читать. нервно-паралитический "новичек" не производился, а кожно-нарывной, допустим, был, но мы ж этого и не отрицаем, правда?
jetsam 30 марта 2018 | 11:10
gennady_77: еще проще - в свете изъятия двери - у нас нет газа. есть порошок, а про негно не спрашивали. а по газам - наш друг асад специалист.
gennady_77 30 марта 2018 | 11:24
jetsam: так точно
osal 30 марта 2018 | 10:20
Никогда не разрабатывалось. Потом все было уничтожено. Это Обама украл формулу с
самогонным аппаратом и синтезировал в силиконовой долине.
sasass 30 марта 2018 | 10:21
Это значить опят где-то аукнется ...
natalia2108 30 марта 2018 | 10:22
Ну, вот и славненько, концы в мутную воду 90-х.
mitja_76 30 марта 2018 | 10:25
natalia2108: Опять Чубайс виноват.
gregor 30 марта 2018 | 10:29
Очень смешно , просто очень .
Человек , с засекреченной лаборатории НКВД ,КГБ, ФСБ ..... , выдал тайны , продавал яды секретные , убивали этими ядами , и его ......... уволили и отпустили восвояси ...... . Очень убедительно и правдоподобно ...просто очень .
Можно было уже и получше сказку придумать .... целые институты вранья же созданы Путиным ..... ,всяко рода Пригожены и прочая Портяночная лаборатория , а выдали на гора такую пошлятину ,что даже и стыдно за пропагандистов ненависти .
Ребята ..., эта сказка не прокатит , выдумывайте другую ..
Может в степях Украины , Березовский с Соросом изготовлял . может правый сектор с визитки Яроша выделил яд " новинка яроша " . Думайте ,думайте ребятки ..... . 86 % растениеводства, ждут и верят , телевизор не обманывает .
ostapbey 30 марта 2018 | 10:48
gregor: так покупатель то кто был???
Это же был небезвестный летчик Волошин!!! А покупал он ампулы специально для компроментации диспетчера Карлоса..
Все они русофобы и тогда были!!
Даже..
apels 30 марта 2018 | 10:40
Новый рубеж?
СССР никогда не производило - производило но все уничтожено - все уничтожено но в Чехии могли произвести - мог произвести Ринк и продать неизвестно кому -.....
bagarius_goonch 30 марта 2018 | 10:47
Упоминаются два Ринка - отец и сын, причем это один и тот же человек. Наверное, есть и Ринк - Дух Святый... И его за соучастие в убийстве не посадили ни разу??? Чушь это все!!!
zhnec07 30 марта 2018 | 10:48
Во-первых, следствие не установило, что Кивелиди был отравлен веществом типа Новичок...во-вторых, боевые отравляющие вещества- это оружие массового поражения, как можно взять из ампулы каплю, чтобы убить только одного человека и чтобы через полчаса никто не пострадал, как не пострадал врач, приехавший на место отравления Скрипаля...? ну и "расследование" интернет-издания...смешно....
protiv777 30 марта 2018 | 10:51
"могло быть украдено" Нам так кажется, похоже на то, предположительно ........
Очень хотелось бы, чтобы хотя бы местную либерастню всегда на таких основаниях судили.
harra 30 марта 2018 | 10:54
Из лаборатории НИИ в Саратовской области в 90-е годы могло быть украдено до 14 ампул с отравляющим веществом|||
Потом все это бережно где-то хранилось 25 лет и в 2018 вдруг всплыло...
)))))))
(не, ну верю, а что)))
varigor 30 марта 2018 | 10:54
Отравляющие вещества способные отравить 4 тысячи человек...
===========
Так в деле Скрипалей применено такое отравляющее вещество, которое не убило и двух человек! Какую характеристику нужно такому веществу? Уж точно не такую, какую дают англичане клевеща на Россию. Ходят там в скафандрах, а отравляющее вещество не способно убить никого. Лжецы и клеветники!
dekadik 30 марта 2018 | 11:05
Ну и как всегда чеченцы фигурируют, куда же без них, они ведь первые во всем что касается новых орудий убийств, всегда первые о всем узнают, первые применяют, как будто только этим и занимаются всю свою жизнь, и уже давно отказались от своего традиционного метода, перерезания горла...вообще надо уже фильм снимать по этому сюжету с Луи Сэлинджером в главной роли.
zollendorf 30 марта 2018 | 11:07
Уже поздно версии приплетать. Вам был дан срок в 24 часа, а вместо того чтоб разумно им воспользоваться вы выпустили драную маньку с ее "возмущениями" климактическими.
Теперь все эти версии только для внутреннего потребления. Не волнуйтесь, там уж точно проглотят.
mikr 30 марта 2018 | 11:07
Ключевым в этой заметке является слово "в 90-х годах". В то время страной руководила банда либералов-предателей, которые довели страну почти до полного распада. В то время за доллары и фунты можно было купить любые секреты и образцы оружия, разрабатываемые в СССР. И виноваты во всем этом те самые ублюдки, которые сегодня находятся оппозиции и пытаются свалить собственную вину на нынешнее руководство.
ostapbey 30 марта 2018 | 11:26
mikr а ты углу сидел под ветошью и фиксировал?
Фиксировал... фиксировал.. слюнявил химический карандаш и фиксировал..
Сколько лет хранил ты свои записи как архивариус Коробейников ?? Благо что хоть теперь есть сообщить, куда следует..
Ох и прыткий ты молодой человек..
Даже..
ostapbey 30 марта 2018 | 11:28
Польщенный архивариус стал вводить гостя в детали любимого дела. Он
раскрыл толстые книги учета и распределения.
- Все здесь, - сказал он, - весь Старгород! Вся мебель! У кого когда
взято, кому когда выдано. А вот это - алфавитная книга - зеркало жизни!
Вам про чью мебель? Купца первой гильдии Ангелова? Пожа-алуйста. Смотри-
те на букву А. Буква А, Ак, Ам, Aн, Aнгелов... Номер... Вот. 82742. Те-
перь книгу учета сюда. Страница 142. Где Ангелов? Вот Ангелов. Взято у
Ангелова 18 декабря 1918 года - рояль "Беккер" щ97012, табурет к нему
мягкий, бюро две штуки, гардеробов четыре - два красного дерева, ши-
фоньер один и так далее... А кому дано?.. Смотрим книгу распределения.
Тот же номер 82742... Дано... Шифоньер - в Горвоенком, гардеробов три
штуки - в детский интернат "Жаворонок"... И еще один гардероб - в личное
распоряжение секретаря Старпродкомгуба*. А рояль куды пошел? Пошел рояль
в Собес, во 2-й дом. И посейчас там рояль есть..
cedegrinn 30 марта 2018 | 11:43
mikr:
Ну, ну...
Помнится раньше, в СССР все списывали на "проклятое прошлое царизма".
Теперь на "либералов 90-х".
Можно подумать, что "нынешнее руководство" оказалось бы у власти не будь этих самых "либералов-предателей".