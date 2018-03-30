Из лаборатории НИИ в Саратовской области в 90-е годы могло быть украдено до 14 ампул с отравляющим веществом

Об этом говорится в расследовании интернет-издания Republic. Этого количества хватило бы, чтобы убить более четырёх тысяч человек. Учёный-химик Леонид Ринк, он работал в секретной лаборатории в Саратовской области, где разрабатывали отравляющие вещества класса Новичок, согласно материалам расследований ФСБ и прокуратуры продал от девяти до 14 ампул этого вещества. Об этом говорится в расследовании Republic. Издание напоминает: Ринк был главным свидетелем по делу об убийстве банкира Ивана Кивелиди. Его вместе с секретаршей как установило следствие отравили в Москве в 95-м ядом нервно-паралитического действия класса Новичок. Его нанесли на телефонную трубку в кабинете банкира. Следствие установило: Ринк изготовил вещество. На допросах химик менял показания. Из его слов следовало, что он несколько раз продавал отравляющее вещество Новичок. В том числе бывшему бойцу рижского ОМОНа, а также цитата «высокому молодому человеку на Белорусском вокзале в Москве». Ринк уверяет, что не предполагал, что он передаёт боевое отравляющее вещество. Позже появилась другая версия событий: его знакомый требовал яд, чтобы отравить собаку. Но затем стал угрожать и просить яд для человека. По просьбе Ринка его коллега такое вещество синтезировала. Кроме того как пишет Republic, управление ФСБ по Саратовской области выяснило, что уже после смерти Кивелиди Ринк синтезировал отравляющее вещество и продал около 10-ти ампул чеченцам в Москве. За продажу вещества химика не судили. Его лишили доступа к гостайне и уволили. Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери веществом класса Новичок. Инцидент произошёл в городе Солсбери в начале месяца. Британские власти подчёркивают, что только российской стороне была известна формула яда.