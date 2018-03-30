Гендиректор компании-собственника здания ТЦ «Зимняя вишня» стала шестым фигурантом дела о пожаре
Кроме того следователи пришли в администрацию Кемерова. Руководителю компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой предъявят обвинения в нарушении требований пожарной безопасности. По данным следствия, гендиректор занималась лишь сдачей в аренду новых площадей в ТЦ «Зимняя вишня» и якобы не реагировала на доклады своих подчиненных о недостатках в пожарной безопасности. Хотя два нижних этажа торгового центра были выкуплены другими лицами, коридоры, лестницы и все технические помещения оставались в собственности кондитерского комбината.
Ранее гендиректора уже допрашивали следователи. Богданова объяснила, что за безопасность здания отвечал технических директор Георгий Соболев, а пожарную сигнализацию обслуживала компания «Системный интегратор». Ее директор Игорь Полозиненко и сотрудник Александр Никитин, а также охранник ТЦ Сергей Антюшин и арендатор Надежда Судденок задержаны. В результате пожара в «Зимней вишне» погибли 64 человека. Боьшинство из них – дети.
Комментарии9
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kottigr1 30 марта 2018 | 10:16
Надо включать в число подсудимых седьмого фигуранта.. Официального представителя государства РФ, которое не обеспечило безопасность своим гражданам. Государственная система дала сбой и за это должно ответить государство.
evgolius7 30 марта 2018 | 10:19
Всё идёт привычным ходом...
После хромой лошади так же всё было.
И тогда они орали, что всё исправят и что?
Как хрень была, так и осталась....
Так же будет и в будущем.
kottigr1 30 марта 2018 | 10:29
able_seamans: Доктора из ФСБ умеют из любых людей вить верёвки.. Даже стальных людей скрутят в стальные канаты. Не нужно в этом обвинять простых, сломленных горем людей..
andry1234 30 марта 2018 | 10:23
Почему не говорят об учредителях (собственниках) ОАО Кемеровский Кондитерский Коминат, которым является АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРВИС-РЕЕСТР"ОГРН 1028601354055 , в числе учредителей (СОБСТВЕННИКОВ), которых АЛОЯН АРТУР РАФАЭЛОВИЧ, АМИРАГОВ ОГАНЕЗ АРТУШЕВИЧ, ХАЧАТУРОВ СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ, САНГУЛИЯ АЛХАС ИВАНОВИЧ, КЛЕПАЛЬСКАЯ НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, ЩЕРБАК НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА. Информация предоставлена с сайта: nalog.ru
kottigr1 30 марта 2018 | 10:36
andry1234: О них говорили с самого начала, но юридически они вне досягаемости. Они выкупили, реконструировали и сдали в аренду здание, помещения которого арендаторы должны были привести в соответствие с нормами безопасности в зависимости от вида своей деятельности.
andry1234 30 марта 2018 | 10:42
kottigr1:
andry1234 30 марта 2018 | 10:45
Выкупили это один вопрос, реконструировали второй вопрос, а тем более сдали в аренду с непонятными нарушениями юрид.правильно оформленными - третий вопрос. Виноват стрелочник.kottigr1:
kottigr1 30 марта 2018 | 11:17
andry1234: Естественно нужно распутывать всю цепочку.. Скорее всего и фирма арендатора имеет отношение к собственникам здания, их обычно пачкуют, что бы минимизировать уплату налогов.
bindigo 30 марта 2018 | 10:41
Ну что...бабенка богатая...Пусть теперь по жизни выплачивает денюжку семьям погибших...