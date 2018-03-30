Гендиректор компании-собственника здания ТЦ «Зимняя вишня» стала шестым фигурантом дела о пожаре

Кроме того следователи пришли в администрацию Кемерова. Руководителю компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлии Богдановой предъявят обвинения в нарушении требований пожарной безопасности. По данным следствия, гендиректор занималась лишь сдачей в аренду новых площадей в ТЦ «Зимняя вишня» и якобы не реагировала на доклады своих подчиненных о недостатках в пожарной безопасности. Хотя два нижних этажа торгового центра были выкуплены другими лицами, коридоры, лестницы и все технические помещения оставались в собственности кондитерского комбината.

Ранее гендиректора уже допрашивали следователи. Богданова объяснила, что за безопасность здания отвечал технических директор Георгий Соболев, а пожарную сигнализацию обслуживала компания «Системный интегратор». Ее директор Игорь Полозиненко и сотрудник Александр Никитин, а также охранник ТЦ Сергей Антюшин и арендатор Надежда Судденок задержаны. В результате пожара в «Зимней вишне» погибли 64 человека. Боьшинство из них – дети.