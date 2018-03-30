МЧС опровергает введения режима чрезвычайной ситуации в подмосковном Волоколамске

Местные жители накануне вновь провели стихийную акцию возле администрации города. В региональном управлении министерства пока не видят основания для введения режима ЧС, заявил начальник ведомства Сергей Полетыкин. Все критерии прописаны в нормативных документах. По его словам, в Волоколамском районе введен режим повышенной готовности. Чиновник считает это наиболее правильным решением. При этом из-за вредных выбросов жителям уже начали раздавать респираторы и маски. Готовится закупка еще одной партии средств индивидуальной защиты.

Показатели вредных веществ вчера превышали норму в 12 раз. Рассерженные горожане вновь вышли на улицу. Глава города Петр Лазарев обещал выполнить требование толпы. В МЧС напомнили, что нуждающиеся в санаторном лечении могут сделать это при поддержке администрации. Напомним, от вредных выбросов в Волоколамске на прошлой неделе пострадали 50 детей. Решить проблему с полигоном «Ядрово» власти обещают в начале лета.