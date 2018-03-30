Закрытие Генконсульства США в Петербурге повлияет на визовые операции, признала официальный представитель Госдепа

Хизер Нойерт напомнила, что консульство обслуживало российских граждан, желающих посетить Соединённые Штаты. Закрытие Генконсульства в северной столице стало ответом на закрытие российского Генконсульства в Сиэтле. Россия также объявила о высылке 60 американских дипломатов.