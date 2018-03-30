Закрытие Генконсульства США в Петербурге повлияет на визовые операции, признала официальный представитель Госдепа
Хизер Нойерт напомнила, что консульство обслуживало российских граждан, желающих посетить Соединённые Штаты. Закрытие Генконсульства в северной столице стало ответом на закрытие российского Генконсульства в Сиэтле. Россия также объявила о высылке 60 американских дипломатов.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
proxit 30 марта 2018 | 09:38
США - красавчики!
Главное, что Лёша Навальный без очереди...
Вате скулить и страдать!
cockeyed 30 марта 2018 | 09:46
У меня в пиндостане нет родственников и я туда не собираюсь, так что хоть их всех выпнут из России для народа нечего не изменится. Правильно делаем, что сокращаем этих тварей - меньше шпионов будет в России.
aleksandr39 30 марта 2018 | 10:02
cockeyed: А как же дочка Сережки Лаврова теперь будет ездить в США ведь у нее там недвижимость дома, дачи ,машины ???
archibald_dandy_esquire 30 марта 2018 | 10:03
cockeyed: " У меня в пиндостане нет родственников и я туда не собираюсь "
"...бычий цепень и свинья - вот и вся твоя семья...
в *опе ты живешь всегда и не тянет никуда..."
(с)
world_nail 30 марта 2018 | 09:48
"Над всем миром с утра восходит солнце, только на Россией - жопа" (мой афоризм, йо)
wild82 30 марта 2018 | 09:54
world_nail: над Россией она только восходит, а Украина уже давно, глубоко в ней сидит и даже выхода не видит. Продолжение твоего афоризма. ЙО.
aleksandr39 30 марта 2018 | 10:04
wild82: Причем здесь Украина если в Кемерово сгорели сотни людей в торговом комплексе ?
sasass 30 марта 2018 | 09:50
Рикошетный удар по своим...
archibald_dandy_esquire 30 марта 2018 | 09:50
Ликуйте, расеяне! железный занавес уже опускается! большинство проголосовало за это!
Поездки за границу только по путевкам ЧВК Уткина во все горячие точки планеты в качестве пушечного мяса.
wild82 30 марта 2018 | 10:03
archibald_dandy_esquire: Ты мне лучше, расскажи сколько простых Россиян летает в США отдохнуть?