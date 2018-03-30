Медиацентр высшей школы экономики удалил видеозапись встречи студентов с пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым
Об этом Русской службе ВВС рассказали несколько участников мероприятия. Песков был гостем студенческого ток-шоу «В точку». Он, в частности, сравнил обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого с делом американского продюсера Харви Вайнштейна и выразил удивление, почему журналистки так долго молчали. Также Песков рассказал, почему Владимир Путин не вышел к митингующим в Кемерово. По его словам, с толпой в несколько тысяч человек говорить, как привык Путин, детально, невозможно. Также пресс-секретарь президента подверг критике Алексея Навального, который, по его словам, не может объединить вокруг себя людей и создать серьёзную политическую силу.
Комментарии16
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maximodiss 30 марта 2018 | 09:36
Почему удалили? Выводли писькова на чистую воду неудобными вопросами?
Прочтите, если согласны и не боитесь – подпишите петицию по Кемерово. Мы должны знать правду.
https://www.change.org/p/жители-кемерово-жители-всей-россии-президенту-рф-подсчитаем-погибших-в-кемерово-сами
ajsenev 30 марта 2018 | 09:39
maximodiОй, помогите! Ой, удалите! Ой, спасите! Не то барин на псарню отволокёт и высечет. Не по злобе, а токмо по незнанию сболтнул я лишнего. Каюсь, барин, каюсь. Ох, тяжела холопья доля! ss:
proxit 30 марта 2018 | 09:40
ajsenev:
Ватка и прочее портяночное быдло не должны знать о чём богатые и успешные говорят в Храме Либерализма и Демократии!
duch_nic 30 марта 2018 | 09:51
//Медиацентр высшей школы экономики удалил видеозапись...//
ВВС как всегда врёт.
Ещё вчера С.Корзун сказал: «Официальной записи этого эфира нет, и Высшая школа экономики публиковать ее не будет, но никто не запрещал присутствующим вести свои записи».
mjau 30 марта 2018 | 09:59
proxit: Особлибо та ватка, которая работает в "критические дни"...
semia 30 марта 2018 | 09:40
Песков прямо заявил ,что Путин наш президент и что есть только одна честная женщина(остальные артистки и журналистки-проститутки).Это третья супруга Пескова-Навка. Но судя по глазкам Пескова на встрече с молодежью он хочет уже четвертую супругу.
merelymy 30 марта 2018 | 09:56
maximodiss: Послушайте, какие, на, петиции, они в наглую вырезают на главном документе (видео с камеры на место возгорания) четыре минуты до момента, когда уже полыхает и все молчат в тряпочку.
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Вот ссылка: Кемерово, вырезанные 4 минуты - это свидетельство нашего рабства!
https://www.youtube.com/watch?v=DRUpss9gh4s
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То есть ты соболезнУй, но рыло своё не сУй.
А по всем каналам уже опять пошла гармонь наяривать и шоу "ведер с дерьмом" дрочат.
mikhail_spb_ 30 марта 2018 | 09:36
Странно, что студенты позволили этому лжецу и подлецу болтать своим лживым языком, а не освистали его и не закидали тухлыми яйцами!
Обсуждать ложь, которую он изрыгал, просто нет смысла.
antimrakobes 30 марта 2018 | 09:41
mikhail_spb_: кому же охота быть отчисленным, с последующим занесением в список экстремистов...
"Это Россия"(с)
sapiens17 30 марта 2018 | 10:05
mikhail_spb_: "...студенты позволили этому лжецу и подлецу болтать своим ..."
Бесплатный цирк от Кремля.
Клоуны на сцене.
Капустник.
antimrakobes 30 марта 2018 | 09:38
Как легко, оказывается, подчищать кокаиновые косяки... неплохо бы подчистить последние заявы кемеровских чинуш и володина и будет полная стабильность
snagging 30 марта 2018 | 09:39
А, то уж очень умным Песков кажется. Неужели он не знает, что роль умного, там только у одного, а у остальных роль шутов, клоунов и скоморохов.
demokrat62 30 марта 2018 | 09:44
Ну еще бы.Песков так обосрался.
jurmak 30 марта 2018 | 09:51
Видимо про "пургу" вспомнили
basel812 30 марта 2018 | 09:52
Стиль общения путина - прикормленное стадо и снайпера по периметру.
omichka 30 марта 2018 | 10:09
Нашкодил и прячет.