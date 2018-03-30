Медиацентр высшей школы экономики удалил видеозапись встречи студентов с пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым

Об этом Русской службе ВВС рассказали несколько участников мероприятия. Песков был гостем студенческого ток-шоу «В точку». Он, в частности, сравнил обвинения в адрес депутата Леонида Слуцкого с делом американского продюсера Харви Вайнштейна и выразил удивление, почему журналистки так долго молчали. Также Песков рассказал, почему Владимир Путин не вышел к митингующим в Кемерово. По его словам, с толпой в несколько тысяч человек говорить, как привык Путин, детально, невозможно. Также пресс-секретарь президента подверг критике Алексея Навального, который, по его словам, не может объединить вокруг себя людей и создать серьёзную политическую силу.