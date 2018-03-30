Правоохранительные органы уже задержали главу компании собственника торгового центра «Зимняя вишня» Юлию Богданову
Подробности представила официальный представитель СК Светлана Петренко. В результате пожара в торговом центре погибли 64 человека.
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Подробности представила официальный представитель СК Светлана Петренко. В результате пожара в торговом центре погибли 64 человека.
Песков: Путин не вышел к митингующим в Кемерово, потому что с толпой говорить в стиле Путина невозможно «Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, чтобы дать какое-то обещание. Он очень далек от популизма»
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
Комментарии6
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maximodiss 30 марта 2018 | 09:34
А взяточников-инспекторов и губернатора не взяли.
Прочтите, если согласны и не боитесь – подпишите петицию по Кемерово. Мы должны знать правду.
https://www.change.org/p/жители-кемерово-жители-всей-россии-президенту-рф-подсчитаем-погибших-в-кемерово-сами
drgonish 30 марта 2018 | 10:02
maximodiss:
{А взяточников-инспекторов и губернатора не взяли. ]
Во взятке участвуют, как минимум, две стороны. Так, что погодите истерить. Арестовывать гос.чиновника за то, что у эффективного собственника здание сгорело - не слишком логично, не находите? Вот если будет выявлен факт дачи собственником взятки, тогда другое дело.
maximodiss 30 марта 2018 | 10:05
drgonish: Вы забыли, что противопожарные (и др) системы ОБЯЗАНО контролировать государство. А так как пожар произошел и системы не сработали - значит или взятка, или халатность. Уголовка в любом случае.
vsehporvem 30 марта 2018 | 10:05
maximodiss: А взяточников-инспекторов и губернатора не взяли
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Конкретно кого?
ha12raz 30 марта 2018 | 09:44
А собственник кто ?
nikto_nikak 30 марта 2018 | 10:07
Точно! Тетки, не очень умные, за все ответят...И за поджог, и за проводку, и за неисправности сигнализации, и, в конечном счете, за гибель людей....Позиция простая и непробиваемая....